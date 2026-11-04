GLP-1: Εγκρίθηκε το πρώτο χάπι απώλειας βάρους στην Αυστραλία

Το πρώτο χάπι GLP-1 για την απώλεια βάρους εγκρίθηκε για να κυκλοφορήσει στην Αυστραλία, γεγονός που σημαίνει ότι οι ασθενείς θα μπορούν να αντικαταστήσουν τις εβδομαδιαίες ενέσεις με ένα καθημερινό δισκίο.

Πιο συγκεκριμένα, η Therapeutic Goods Administration (TGA) ενέκρινε τα δισκία Wegovy της εταιρείας Novo Nordisk, τα οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμα μέχρι τα Χριστούγεννα.

Η απόφαση πιθανότατα θα καταστήσει το φάρμακο πιο προσβάσιμο και οικονομικά προσιτό, αν και δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες. Η TGA ενέκρινε διάφορες περιεκτικότητες των δισκίων (από 1,5 mg έως 25 mg) «ως συμπλήρωμα σε δίαιτα μειωμένης ενεργειακής πρόσληψης και αυξημένης σωματικής δραστηριότητας, για τη μακροχρόνια διαχείριση του σωματικού βάρους (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας και της διατήρησης του βάρους)».

Η δόση ξεκινά σε χαμηλά επίπεδα και στη συνέχεια αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια 16 εβδομάδων, εκτός εάν εμφανιστούν σοβαρές παρενέργειες. Επιπλέον, έχει εγκριθεί για τη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Το χάπι αποτελεί μια ημερήσια –αντί για εβδομαδιαία– δόση σεμαγλουτίδης, η οποία επί του παρόντος χορηγείται μέσω ένεσης στην κοιλιακή χώρα, τον μηρό ή το άνω τμήμα του βραχίονα. Η ένεση απαιτεί συντήρηση σε ψυγείο και πρόσθετο εξοπλισμό, όπως απολυμαντικά επιθέματα και ειδικό περιέκτη για την απόρριψη αιχμηρών αντικειμένων. Ωστόσο, η λήψη των χαπιών δεν είναι απολύτως βολική. Οι ασθενείς πρέπει να παραμένουν νηστικοί για οκτώ ώρες πριν τα λάβουν με νερό, ενώ στη συνέχεια οφείλουν να απέχουν από την κατανάλωση τροφής και ποτού για άλλα 30 λεπτά.

Ποιοι είναι επιλέξιμοι για να λάβουν το χάπι GLP-1

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ενήλικες που είναι παχύσαρκοι –με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 30 ή υψηλότερο– ή υπέρβαροι, με ΔΜΣ από 27 έως 30 και τουλάχιστον μία «συννοσηρότητα που σχετίζεται με το βάρος». Ο Δρ Brendan Hanrahan, ειδικός στην παχυσαρκία από το νοσοκομείο Wesley του Μπρίσμπεϊν, επισημαίνει ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τέτοιων παθήσεων που σχετίζονται με το βάρος –από την οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο έως τη λιπώδη διήθηση του ήπατος– και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτιωμένη πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία «ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, ξεπερνώντας μάλιστα τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από αυτά».

Ωστόσο, εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση των ορίων του ΔΜΣ, καθώς η επιστημονική κοινότητα θεωρεί εδώ και καιρό τον δείκτη αυτό ως ανεπαρκές μέτρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η περίμετρος της μέσης αποτελεί καλύτερο δείκτη –με τα όρια κινδύνου να ορίζονται στα 94 εκ. για τους άνδρες και στα 80 εκ. για τις γυναίκες– αν και ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις που αποτελούν «εξαιρέσεις». Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να πάσχει από κάποια πάθηση των αρθρώσεων η οποία επιδεινώνεται από το πλεονάζον βάρος, ακόμη και αν ο ΔΜΣ και η περίμετρος της μέσης του κυμαίνονται εντός των φυσιολογικών ορίων. Αντιστρόφως, άτομα που βρίσκονται εκτός των «φυσιολογικών» ορίων ενδέχεται, παρ' όλα αυτά, να είναι υγιή.

Πιθανές παρενέργειες

Όπως συμβαίνει με πολλά φάρμακα, υπάρχει μια σειρά πιθανών παρενεργειών. H TGA προειδοποιεί για στομαχικά προβλήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Προειδοποιεί επίσης για την πιθανότητα εμφάνισης οξείας παγκρεατίτιδας και διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Η Novo Nordisk αναφέρει πιθανά γαστρεντερικά προβλήματα, όπως ναυτία, διάρροια, εμετό και δυσκοιλιότητα, καθώς και πονοκέφαλο, κόπωση, ζάλη και άλλα. Σε μελέτες που διεξήχθησαν σε τρωκτικά, το Wegovy συνδέθηκε με όγκους στον θυρεοειδή αδένα, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.