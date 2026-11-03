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«Άσκηση σημαίνει ζωή»: Το μήνυμα του Μάριου Θεμιστοκλέους με ένα βίντεο στα social media

Πολιτική Υγείας
«Άσκηση σημαίνει ζωή»: Το μήνυμα του Μάριου Θεμιστοκλέους με ένα βίντεο στα social media
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 11:50

Ο αθλητισμός και η άσκηση προστατεύουν την υγεία μας.

Υπάρχουν «ασκήσεις» που μας φέρνουν πιο κοντά στην υγεία. Υπάρχουν συνήθειες που μας χαρίζουν καλύτερη ζωή.

Ο αθλητισμός και η άσκηση συμβάλλουν στην προστασία της υγείας, στην ευεξία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η σημασία τους στην πρόληψη της παχυσαρκίας είναι μεγάλη. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από ένας στους δύο ενήλικες ήταν υπέρβαροι ή ζούσαν με παχυσαρκία. Η τακτική άσκηση, σε συνδυασμό με την ισορροπημένη διατροφή, αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην πρόληψη της παχυσαρκίας και στην προστασία της υγείας μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει στους ενήλικες 150–300 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα. Κάθε βήμα μετρά. Και το πρώτο μπορούμε να το κάνουμε σήμερα.

Γι’ αυτό, δένουμε τα αθλητικά μας και ξεκινάμε. Περπατάμε, κάνουμε ποδήλατο, παίζουμε με τα παιδιά μας, τρέχουμε. Βρίσκουμε τη δραστηριότητα που μας ευχαριστεί και την κάνουμε συνήθεια. Με τον δικό μας ρυθμό, με παρέα ή μόνοι, βάζουμε περισσότερη κίνηση και περισσότερη χαρά στη ζωή μας.

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώνει τη φωνή του με τη Μαρία Αντωνά και τον Θάνο Πετρέλη, σε ένα ενδιαφέρον βίντεο με το μήνυμα: «Άσκηση σημαίνει ζωή».

Δείτε το βίντεο

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2026 - 11:55

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