Ενεργειακά ποτά και νέοι: Έρευνα προειδοποιεί για τον κίνδυνο καρδιακής ανακοπής ή εμφράγματος

Τα ενεργειακά ποτά με καφεΐνη και τα διεγερτικά συμπληρώματα εμφανίζονται αρκετά συχνά στις αναφορές του FDA για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανακοπής και του εμφράγματος, ειδικά μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 18 έως 34 ετών, σύμφωνα με νέα έρευνα που θα παρουσιαστεί στις Επιστημονικές Συνεδρίες 2026 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Η επιστημονική συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου, στο Σικάγο, και αποτελεί μια κορυφαία παγκόσμια ανταλλαγή των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων, της έρευνας και των νέων δεδομένων στην κλινική πρακτική βάσει τεκμηριωμένων συμπερασμάτων στην καρδιαγγειακή επιστήμη.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από μια κυβερνητική βάση δεδομένων ασφάλειας, προκειμένου να συγκρίνουν αναφορές για ανεπιθύμητες αντιδράσεις που σχετίζονται με προϊόντα τα οποία περιέχουν καφεΐνη και άλλες διεγερτικές ουσίες, σε σχέση με τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής που ρυθμίζονται από τον FDA —όπως αναψυκτικά, ροφήματα αντικατάστασης γευμάτων, μπάρες πρωτεΐνης, smoothies και βιταμίνες. Τα δεδομένα περιλάμβαναν αναφορές από άτομα ηλικίας 13 ετών και άνω, για το διάστημα μεταξύ των ετών 2017 και 2025.

Ποια είναι τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις

- Η καρδιακή ανακοπή αναφέρθηκε περίπου 11 φορές συχνότερα σε σχέση με προϊόντα που περιέχουν καφεΐνη και διεγερτικές ουσίες, σε σύγκριση με προϊόντα που δεν περιέχουν αυτά τα συστατικά.

- Οι αναφορές που αφορούσαν ενεργειακά ποτά και συμπληρώματα ήταν περίπου 4,5 φορές πιθανότερο να περιλαμβάνουν καρδιακά επεισόδια και 4 φορές πιθανότερο να περιλαμβάνουν κοιλιακές αρρυθμίες (μη φυσιολογικός ρυθμός στους κάτω θαλάμους της καρδιάς που είναι υπεύθυνοι για την άντληση του αίματος) ή αίσθημα παλμών.

- Παρόμοιες τάσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ της κατανάλωσης ενεργειακών ποτών με καφεΐνη και διεγερτικών συμπληρωμάτων και της αναφοράς άλλων καρδιακών παθήσεων, όπως αυξημένος καρδιακός ρυθμός (σχεδόν 3 φορές συχνότερα), πόνος στο στήθος (2,71 φορές συχνότερα) και λιποθυμικά επεισόδια (περίπου 2 φορές συχνότερα).

- Περίπου το 45% των αναφορών που συνέδεαν προϊόντα με καφεΐνη και διεγερτικές ουσίες με καρδιαγγειακά συμβάντα αφορούσαν ενήλικες ηλικίας 18 έως 34 ετών.

- Παρόμοιες τάσεις παρατηρήθηκαν σε αναφορές που αφορούσαν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες.

«Τα προϊόντα αυτά προωθούνται ως μία λύση για καθημερινή τόνωση και πωλούνται δίπλα σε αναψυκτικά και εμφιαλωμένο νερό, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι να θεωρούν ότι δεν ενέχουν πραγματικό κίνδυνο», δήλωσε ο Sai Samayamanthula, συντάκτης της μελέτης και τεταρτοετής φοιτητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, στο Σάρλοτσβιλ.

«Για πολλούς υγιείς ανθρώπους, εάν η κατανάλωση αυτών των προϊόντων γίνεται περιστασιακά, ο κίνδυνος είναι πιθανότατα μικρός. Ωστόσο, όσοι καταναλώνουν τακτικά ενεργειακά ποτά ή άλλα συμπληρώματα που περιέχουν διεγερτικές ουσίες, ενδέχεται να ξεπεράσουν γρήγορα το συνιστώμενο ημερήσιο όριο καφεΐνης. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η χρήση αυτών των προϊόντων μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την καρδιαγγειακή υγεία», πρόσθεσε.

Ο ίδιος κατέληξε επισημαίνοντας τα εξής: «Τα ευρήματά μας συνηγορούν υπέρ μιας πιο συστηματικής παρακολούθησης της ασφάλειας προϊόντων που περιέχουν καφεΐνη και διεγερτικές ουσίες. Επιπλέον, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να θυμούνται να ρωτούν τους νεότερους ασθενείς τους, οι οποίοι παρουσιάζουν αισθήματα παλμών, πόνο στο στήθος ή λιποθυμικά επεισόδια, εάν καταναλώνουν τακτικά τέτοιου είδους προϊόντα».

Από την πλευρά του ο καρδιολόγος Gregory M. Marcus, ξεκαθάρισε ότι, «η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιέχουν καφεΐνη προκαλούν αυτά τα συμβάντα, καθώς ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης και άλλοι παράγοντες. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί εάν αυτά τα διεγερτικά προϊόντα ευθύνονται πράγματι για τα καρδιακά συμβάντα που αναφέρθηκαν».