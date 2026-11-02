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Άδωνις Γεωργιάδης: Το Ταμείο Ανάκαμψης έφερε οφέλη στο ΕΣΥ – Ανακαινίστηκαν 93 νοσοκομεία και 170 ΚΥ

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: Το Ταμείο Ανάκαμψης έφερε οφέλη στο ΕΣΥ – Ανακαινίστηκαν 93 νοσοκομεία και 170 ΚΥ
Eurokinissi/Γιώργος Κονταρίνης
Newsroom
Δευτέρα, 02/11/2026 - 14:49

Στα έργα που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα στο συνέδριο GREEN DEAL GREECE 2026 που οργανώνει το ΤΕΕ, εστίασε στα οφέλη που αποκόμισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με την γρήγορη και ορθή αξιοποίηση των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι από το σύνολο των 350 Κέντρων Υγείας, τα 170 έχουν πλήρως ανακαινιστεί. Όπως εξήγησε, το κριτήριο για να επιλέγουν αυτά ήταν η παλαιότητά τους, ενώ αποκάλυψε ότι στο πρόγραμμα μπαίνουν και 7 Κέντρα Υγείας στην Κρήτη.

Αναφερόμενος στα νοσοκομεία είπε ότι από τα 127 νοσοκομεία έχουν ανακαινιστεί τα 93, δίνοντας προτεραιότητα -όπως εξήγησε- στα ΤΕΠ και τις κλινικές με μεγάλη φθορά και παλαιότητα. Ο υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι έχει φτιαχτεί το δίκτυο οξυγόνου σε όλα τα νοσοκομεία και πρόσθεσε ότι έχουν γίνει εκτεταμένες εργασίες που δεν φαίνονται, αλλά αφορούν τις σωληνώσεις και τις καλωδιώσεις στα περισσότερα νοσοκομεία.

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι σε όλα τα έργα τον κεντρικό σχεδιασμό είχε το υπουργείο Υγείας, με την επίβλεψη του ΤΑΙΠΕΔ που έκανε τους διαγωνισμούς και πρόσθεσε ότι οι 400 εργολαβίες που δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν δόθηκε καμία σε μεγάλη εταιρία παρά μόνο σε τοπικές εταιρείες.

Τα εμπόδια στην ανακαίνιση ορισμένων νοσοκομείων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε στη μεγάλη γραφειοκρατία που αντιμετώπισαν στην ανακαίνιση πολλών νοσοκομείων, αλλά και άλλων δομών υγείας. Δυστυχώς, όπως είπε, «χάσαμε μερικά έργα παραδείγματος χάρη στα Φιλιατρά, καθώς υπήρχαν σοβαρά στατικά ζητήματα με το κτήριο και ο χρόνος δεν επαρκούσε για να επιλυθούν». Επίσης ένα έργο που χάθηκε είναι τα ΤΕΠ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εξαιτίας όμως, όπως εξήγησε, της δικαστικής διαμάχης μεταξύ των εργολάβων.

Στο ερώτημα «φτιάχνετε υποδομές, αλλά με τους γιατρούς και τη στελέχωσή τους τι κάνετε», ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «δεν υπήρξε ποτέ περίοδος που το ΕΣΥ να είχε περισσότερο προσωπικό απ' ό,τι σήμερα». Όμως, επεσήμανε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένο προσωπικό, ο πληθυσμός γηράσκει, αυξάνεται ο τουρισμός και η επιστήμη εξελίσσεται με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα αρκετές ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές, καθώς οι αμοιβές και οι μισθοί τους παραμένουν χαμηλοί.

Ένα κίνητρο, είπε ο κ. Γεωργιάδης για να παραμείνουν οι γιατροί στο ΕΣΥ ήταν ότι θεσμοθετήθηκε να τους δίνεται πλέον η δυνατότητα να έχουν και ιδιωτικό έργο. Ήδη, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, «το ένα τρίτο των γιατρών που μένει στο ΕΣΥ έχει και ιδιωτικό έργο».

Όσον αφορά συνολικά το έργο, που επιτεύχθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο υπουργός Υγείας είπε ότι το βραχιολάκι στις εφημερίες, τα φάρμακα κατ' οίκον, το my health, ο ιατρικός φάκελος, το «Προλαμβάνω» και η δημιουργία νέων τεχνολογιών σε αρκετά νοσοκομεία είναι μόνο κάποια από αυτά που επιτεύχθησαν.

Ο υπουργός Υγείας, κλείνοντας, μίλησε για την ψηφιακή μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως όταν ήταν υπουργός το 2014 δύο νοσοκομεία δε μπορούσαν να συντονιστούν μεταξύ τους. «Σήμερα ακόμα και εγώ ο ίδιος βλέπω τα πάντα σε πραγματικό χρόνο, πόσες εξετάσεις γίνονται σε κάθε νοσοκομείο και πόσο μας κοστίζουν. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει έλεγχος στα φαρμακεία όλων των δημόσιων νοσοκομείων και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, καθώς εκεί γινόταν η μεγαλύτερη ρεμούλα στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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Τελευταία τροποποίηση στις 02/11/2026 - 14:55

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