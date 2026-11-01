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7 τροφές που λευκαίνουν τα δόντια

Ευ Ζην
7 τροφές που λευκαίνουν τα δόντια
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Κυριακή, 01/11/2026 - 09:32

Το λευκό χρώμα στα δόντια μπορεί εύκολα να επηρεαστεί αν πίνουμε πολύ καφέ ή αν καπνίζουμε.

Πέρα από τις ιατρικές μεθόδους που υπάρχουν για τη λεύκανση των δοντιών, μπορούμε να φροντίσουμε για τη διατήρηση του λευκού χρώματος στα δόντια μας επιλέγοντας τις σωστές τροφές. Ας δούμε ποιες τροφές μπορούν να βοηθήσουν τα δόντια μας να διατηρήσουν το λευκό τους χρώμα.

Ανανάς

Ο ανανάς λόγω της όξινης γεύσης του διεγείρει τη γλώσσα ώστε να εκκρίνει περισσότερο σάλιο. Το σάλιο λειτουργεί ως φυσικό μέσο καθαρισμού των δοντιών. Η αυξημένη σιελόρροια μπορεί να ενισχύσει τη φυσική ικανότητα των δοντιών να αυτοκαθαρίζονται.

Φράουλες

Το κόκκινο χρώμα της φράουλας δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί. Το μηλικό οξύ, ένα βασικό συστατικό της φράουλας, δρα ως φυσικό λειαντικό μέσο που βοηθά στο να γίνουν πιο λευκές οι επιφάνειες των δοντιών που έχουν αποχρωματιστεί. Η απλή κατανάλωση του φρούτου πιθανότατα δεν θα έχει κάποιο εμφανές αποτέλεσμα, αλλά αν το πολτοποιήσετε και το αφήσετε να δράσει πάνω στα δόντια για περίπου πέντε λεπτά, τότε θα υπάρξει διαφορά. Στη συνέχεια, αφού περάσουν τα πέντε λεπτά, προχωρήστε στον καθαρισμό των δοντιών σας όπως κάνετε συνήθως.

Τραγανά λαχανικά

Αυτά τα λαχανικά βοηθούν στην πρόληψη της δημιουργίας πλάκας και είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Το σέλερι, τα καρότα, τα κρεμμύδια, το μπρόκολο και το σκόρδο αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για τη λεύκανση του σμάλτου των δοντιών. Ο σίδηρος που περιέχεται στο μπρόκολο μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του σμάλτου, ενώ ο σίδηρος από τα κρεμμύδια βοηθά στον περιορισμό της ανάπτυξης της πλάκας. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών ωφελεί τόσο τα δόντια όσο και τη γενικότερη υγεία σας, καθώς όλοι γνωρίζουμε πόσο ευεργετικά είναι για τον οργανισμό μας.

Μήλα

Η κατανάλωση ενός μήλου την ημέρα δεν κρατά μόνο τον γενικό γιατρό μακριά, αλλά ενδεχομένως και τον οδοντίατρο. Όταν δαγκώνετε το μήλο, καθαρίζετε φυσικά τα δόντια σας. Τα μήλα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε μηλικό οξύ, παρόμοιο με τις φράουλες, και βρίσκονται συχνά σε ορισμένα είδη οδοντόκρεμας. Η επιπλέον παραγωγή σάλιου ενθαρρύνεται από αυτό το οξύ, το οποίο βοηθά στην αφαίρεση και την πρόληψη των λεκέδων των δοντιών.

Τυρί

Τα οστά ενισχύονται από το ασβέστιο στο γάλα, το γιαούρτι και το τυρί. Η τερηδόνα αποτρέπεται από το γαλακτικό οξύ, τον φώσφορο και το ασβέστιο, μεταξύ άλλων ουσιών. Η πρώτη σας επιλογή για γαλακτοκομικά προϊόντα θα πρέπει να είναι το γιαούρτι, καθώς περιέχει πρωτεΐνες που μπορούν να προστατεύσουν τα δόντια σας από τα οξέα. Το μάσημα σκληρών τυριών μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων τροφών από τα κενά ανάμεσα στα δόντια και στην πρόληψη της συσσώρευσής τους. Η υψηλή περιεκτικότητα του τυριού σε ασβέστιο, πρωτεΐνες και φώσφορο βοηθά στην εξουδετέρωση των οξέων στο στόμα. Επιλέξτε τυρί χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά.

Φλούδες πορτοκαλιού

Οι φλούδες του πορτοκαλιού είναι πλούσιες σε διάφορα θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες, βιταμίνη C, προβιταμίνη Α, μαγνήσιο, βιταμίνη Β6 (θειαμίνη) και φυλλικό οξύ. Γνωρίζατε ότι οι φλούδες πορτοκαλιού είναι ιδανικές για τα δόντια, καθώς —σε αντίθεση με τον καρπό— δεν είναι όξινες; Χάρη στις αντιβακτηριακές τους ιδιότητες, μπορούν να λευκάνουν τα δόντια και να τα προστατεύσουν από την τερηδόνα και την ουλίτιδα. Αφού πλύνετε καλά τη φλούδα του πορτοκαλιού, στη συνέχεια, τρίψτε προσεκτικά τη λευκή εσωτερική πλευρά πάνω στην επιφάνεια των δοντιών σας.

Σπόροι και ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι λειτουργούν ως φυσικά μέσα καθαρισμού για τα δόντια. Απομακρύνουν τους λεκέδες, αφήνοντας τα δόντια καθαρά και λευκά. Η κατανάλωση σπόρων όπως το σουσάμι και οι ηλιόσποροι, καθώς και ξηρών καρπών όπως τα κάσιους και τα αμύγδαλα, μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη του αποχρωματισμού των δοντιών. Το σουσάμι, μάλιστα, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας. Επιπλέον, επειδή περιέχουν ασβέστιο, οι σπόροι αυτοί ωφελούν τόσο τα δόντια όσο και τα οστά.

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Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2026 - 23:01

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