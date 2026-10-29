Τι να προσέχετε όταν αγοράζετε παντόφλες για να μην επιβαρύνετε τα πόδια σας

Η επιλογή των υποδημάτων επηρεάζει την άνεση και τη στήριξη των ποδιών σας, ακόμη και όταν βρίσκεστε στο σπίτι. Ιδιαίτερα αν εργάζεστε από το σπίτι ή περνάτε πολλές ώρες σε αυτό, οι παντόφλες μπορεί να είναι το υπόδημα που φοράτε περισσότερο μέσα στην ημέρα.

Αν και συνήθως τις επιλέγουμε με κριτήριο τη ζεστασιά και την άνεση, σημασία έχουν επίσης η εφαρμογή, η σόλα και η στήριξη που προσφέρουν. Αν το πόδι γλιστρά μέσα στην παντόφλα ή χρειάζεται να σφίγγετε τα δάχτυλά σας για να τη συγκρατήσετε, η πολύωρη χρήση της μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παντόφλες βλάπτουν γενικά τα πόδια. Όπως εξήγησαν δύο ποδίατροι στο HuffPost, ένα κατάλληλο ζευγάρι μπορεί να προσφέρει προστασία και στήριξη στα πόδια και το σκελετό σας, ακόμη και να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα. Το ζητούμενο είναι να γνωρίζετε ποια χαρακτηριστικά να αναζητάτε και ποιες ενδείξεις δείχνουν ότι χρειάζεται να τις αντικαταστήσετε.

Οι παντόφλες μπορούν να βοηθήσουν όσους έχουν προβλήματα στα πόδια

«Συστήνω συχνά τη χρήση υποδημάτων μέσα στο σπίτι», εξήγησε στο HuffPost η Saylee Tulpule, ποδίατρος. «Σε περιπτώσεις όπως η πελματιαία απονευρωσίτιδα, η τενοντίτιδα του Αχιλλείου ή η μεταταρσαλγία, προτείνω στους ασθενείς να φορούν σανδάλια ή παντόφλες για το σπίτι. Έτσι, στηρίζεται η καμάρα, μειώνεται η πίεση στο μπροστινό μέρος του πέλματος και το περπάτημα γίνεται πιο άνετο».

Εάν προτιμάτε να περπατάτε μέσα στο σπίτι ξυπόλυτοι, η Tulpule τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως αποδυναμώνονται οι μικροί μύες του πέλματος ή οι αρθρώσεις του ποδιού και του αστραγάλου. Μάλιστα, τα περισσότερα θεραπευτικά προγράμματα που προτείνει συνδυάζουν τη χρήση κατάλληλων υποδημάτων με ασκήσεις για το πέλμα και τον αστράγαλο, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν διατάσεις και ενδυνάμωση.

Αν έχετε ευαισθησία στα πόδια, αποφύγετε αυτόν τον τύπο παντόφλας

Όταν σφίγγετε συνεχώς τα δάχτυλά σας για να μη σας φύγουν οι παντόφλες, μπορεί να εμφανίσετε πελματιαία απονευρωσίτιδα ή μυϊκούς σπασμούς. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να επιλέγετε ένα ζευγάρι που εφαρμόζει σωστά. Οι παντόφλες που είναι ανοιχτές στη φτέρνα, όπως εκείνες με τη φαρδιά λωρίδα πάνω από τα δάχτυλα, δεν συγκρατούν το πόδι τόσο καλά όσο ένα κλειστό ζευγάρι. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, χωρίς όμως να συμβαίνει σε όλους. «Γι’ αυτόν τον λόγο συνήθως συμβουλεύω τους ασθενείς μου να τις αποφεύγουν», επισήμανε η Tulpule.

Ο Wenjay Sung, ποδίατρος στο Methodist Hospital του Λος Άντζελες υπογράμμισε ότι, αν χρειάζεται να σφίγγετε τα δάχτυλά σας για να κρατήσετε την παντόφλα στη θέση της, πιθανότατα δεν σας εφαρμόζει σωστά ή δεν είναι στο κατάλληλο μέγεθος. «Τα δάχτυλα σφίγγουν για να σταθεροποιήσουν το πόδι μέσα σε ένα σανδάλι που είναι πολύ μεγάλο. Αν συμβαίνει αυτό, συνήθως προτείνουμε να αναζητήσετε ένα άλλο σανδάλι ή μια παντόφλα που σας εφαρμόζει καλύτερα», είπε. «Αυτή η κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε πελματιαία απονευρωσίτιδα, επειδή οι μύες που συσπώνται στα δάχτυλα μπορούν να αυξήσουν την τάση στην πελματιαία απονεύρωση, προκαλώντας φλεγμονή και, με τον χρόνο, καταπόνηση».

Τι να προσέχετε όταν επιλέγετε παντόφλες

Όπως και στα υπόλοιπα υποδήματα, έτσι και στις παντόφλες θα βρείτε πολλές επιλογές, με διαφορετικές τιμές, υλικά και σχέδια. Τους κρύους μήνες, ένα χνουδωτό ζευγάρι μπορεί να σας φαίνεται ιδανικό. Για να είναι όμως άνετο και στην πράξη, χρειάζεται να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Sung ανέφερε ότι οι καλύτερες παντόφλες είναι εκείνες που στηρίζουν σωστά το πόδι. Οι παντόφλες δεν θα πρέπει να σας προκαλούν πόνο, ωστόσο ορισμένα σχέδια προσφέρουν καλύτερη στήριξη και περισσότερη άνεση από άλλα.

Η ίδια συνέστησε να προτιμάτε υλικά που επιτρέπουν στο πόδι να αναπνέει, όπως η προβιά ή το μαλλί, ώστε να παραμένει ζεστό χωρίς να ιδρώνει υπερβολικά. Μια αντιολισθητική σόλα από καουτσούκ είναι επίσης χρήσιμη, ενώ επιπλέον πλεονέκτημα αποτελεί ένας πάτος με ορθωτική υποστήριξη. «Ένας τέτοιος πάτος στηρίζει την καμάρα, αγκαλιάζει τη φτέρνα χάρη στο βαθύ του σχήμα και απορροφά τις πιέσεις στο μπροστινό μέρος του πέλματος», εξήγησε.

Τι να προσέχετε όταν αγοράζετε παντόφλες

Αποφύγετε τις παντόφλες με σόλες που γλιστρούν, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο πτώσης, καθώς και όσες είναι κατασκευασμένες από συνθετικά υφάσματα που δεν αφήνουν το πόδι να αναπνέει. Η Tulpule εξήγησε ότι αυτά τα υλικά μπορούν να προκαλέσουν υπερβολική ζέστη και να παγιδεύσουν τον ιδρώτα, αυξάνοντας την πιθανότητα μυκητίασης στα πόδια ή στα νύχια. Επίσης, αν το πόδι σας γλιστρά και μετακινείται πολύ μέσα στην παντόφλα, η εφαρμογή της δεν είναι κατάλληλη.

Ο Sung πρόσθεσε ότι οι παντόφλες που δεν στηρίζουν επαρκώς το πόδι επιβαρύνουν τα δάχτυλα και τους μυς του πέλματος. Έτσι, αναγκάζεστε να σφίγγετε περισσότερο τα δάχτυλα για να τις συγκρατήσετε, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πόνο και άλλα προβλήματα. Ο πόνος, οι φουσκάλες και οι κάλοι είναι ενδείξεις ότι οι παντόφλες σας δεν σας εξυπηρετούν σωστά. «Αν εμφανιστεί κάλος στην άκρη των δαχτύλων, μπορεί να σημαίνει ότι τα σφίγγετε υπερβολικά. Αυτό δείχνει ότι το υπόδημα αναγκάζει το πόδι να καταβάλλει περισσότερη προσπάθεια από όση χρειάζεται», εξήγησε. «Οι φουσκάλες είναι ακόμη ένα προειδοποιητικό σημάδι, ιδιαίτερα όταν υπάρχει πολύς ιδρώτας και τριβή στα σημεία όπου ασκείται πίεση». Αν εμφανίσετε κάλους ή φουσκάλες, είναι καιρός να αντικαταστήσετε τις παντόφλες σας.

Με παντόφλες ή ξυπόλυτοι; Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει στα πόδια σας

Ο Sung εξήγησε ότι δεν υπάρχει ένας κανόνας που να ισχύει για όλους και πρότεινε να δοκιμάσετε τόσο τις παντόφλες όσο και το περπάτημα χωρίς υποδήματα. «Αν το σπίτι σας έχει ξύλινο πάτωμα ή πλακάκια, οι παντόφλες μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή για άνεση και στήριξη, ιδιαίτερα τον χειμώνα που κάνει κρύο», δήλωσε. «Αν έχετε μοκέτες ή χαλιά, μπορείτε εξίσου να περπατάτε ξυπόλυτοι». Το ζητούμενο είναι να επιλέγετε αυτό που σας κάνει να αισθάνεστε άνετα και δεν επιβαρύνει τα πόδια σας.

Το τι είναι καλύτερο να φοράτε μέσα στο σπίτι εξαρτάται, τελικά, από τις ανάγκες των ποδιών σας. «Αν κάποιος έχει προβλήματα και πονά στα πόδια, είναι προτιμότερο να φορά παπούτσια που προσφέρουν καλή στήριξη, μαζί με κάλτσες, ακόμη και μέσα στο σπίτι», κατέληξε ο Sung. «Αν δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να περπατά ξυπόλυτος». Πρόσθεσε ότι για τους περισσότερους Αμερικανούς οι παντόφλες είναι η ασφαλέστερη επιλογή, καθώς ένα σωστά σχεδιασμένο ζευγάρι στηρίζει και προστατεύει το πόδι, προσφέροντας παράλληλα ευλυγισία και άνεση.