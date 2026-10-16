ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Οι 5 κορυφαίες ασκήσεις για δυνατά πόδια και καλύτερη ισορροπία μετά τα 65

Ευ Ζην
Οι 5 κορυφαίες ασκήσεις για δυνατά πόδια και καλύτερη ισορροπία μετά τα 65
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Παρασκευή, 16/10/2026 - 06:45
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Αν θέλετε να διατηρήσετε τη δύναμη και τη σταθερότητα στα πόδια σας καθώς μεγαλώνετε, αυτές οι απλές ασκήσεις μπορούν να γίνουν με ασφάλεια.

Η δύναμη στα πόδια είναι απαραίτητη για πολλές καθημερινές κινήσεις που συχνά θεωρούμε δεδομένες. Από το να ανεβαίνετε σκάλες και να σηκώνεστε από μια καρέκλα μέχρι να μπαίνετε στο αυτοκίνητο ή να διατηρείτε την ισορροπία σας αν σκοντάψετε, τα δυνατά πόδια συμβάλλουν σημαντικά στην αυτονομία και την ασφάλειά σας.

Αν απολαμβάνετε δραστηριότητες όπως το γκολφ, το pickleball ή την πεζοπορία, η διατήρηση της μυϊκής δύναμης στα κάτω άκρα γίνεται ακόμη πιο σημαντική με την πάροδο της ηλικίας.

Οι προβολές (lunges) αποτελούν μια εξαιρετική άσκηση για την ενδυνάμωση των ποδιών, όμως δεν είναι πάντα η πιο εύκολη ή ασφαλής επιλογή μετά τα 65, καθώς απαιτούν καλή ισορροπία και συντονισμό. Σύμφωνα με τον φυσικοθεραπευτή Dr. Marcin Jez, υπάρχουν 5 όρθιες ασκήσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε στις δυνατότητές σας και να εκτελέσετε με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Όπως εξηγεί ο ειδικός, το μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι ότι μιμούνται καθημερινές κινήσεις, όπως το να σηκώνεστε από μια καρέκλα, να ανεβαίνετε σκαλιά και να περπατάτε με σταθερότητα. Επιπλέον, μπορούν να γίνουν με στήριξη, κάτι που βοηθά όσους φοβούνται τις πτώσεις ή ξεκινούν τώρα την άσκηση.

1. Σηκώματα από καρέκλα (Sit-to-Stands)

Η άσκηση αυτή ενδυναμώνει τους τετρακέφαλους, τους γλουτούς, τους γοφούς και τον κορμό, τις βασικές μυϊκές ομάδες που χρειάζεστε για να σηκώνεστε εύκολα και να ανεβαίνετε σκάλες.

Καθίστε στην άκρη μιας σταθερής καρέκλας με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών. Σταυρώστε τα χέρια στο στήθος. Γείρετε ελαφρώς τον κορμό προς τα εμπρός και πιέστε τις φτέρνες για να σηκωθείτε. Καθίστε ξανά αργά και με έλεγχο.

2. Ανέβασμα σε χαμηλό σκαλοπάτι (Step-Ups)

Τα step-ups βελτιώνουν τη δύναμη κάθε ποδιού ξεχωριστά, ενώ παράλληλα εξασκούν την ισορροπία και τον συντονισμό, όπως ακριβώς όταν ανεβαίνετε σκάλες.

Σταθείτε όρθιοι μπροστά από ένα χαμηλό σκαλοπάτι. Τοποθετήστε το αριστερό πόδι πάνω στο σκαλοπάτι. Πιέστε τη φτέρνα και ανεβείτε μέχρι να τεντώσει το πόδι. Κατεβείτε αργά στην αρχική θέση. Επαναλάβετε με το άλλο πόδι για περίπου 1 λεπτό σε κάθε πλευρά.

3. Άρσεις στις μύτες των ποδιών (Calf Raises)

Η άσκηση αυτή δυναμώνει τις γάμπες και τους αστραγάλους, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στο περπάτημα, την ισορροπία και την ώθηση σε κάθε βήμα.

Σταθείτε με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών. Κρατηθείτε από έναν τοίχο ή πάγκο για στήριξη. Σφίξτε ελαφρά τον κορμό. Σηκωθείτε στις μύτες των ποδιών για 1 δευτερόλεπτο. Κατεβείτε αργά μέσα σε 3 ή περισσότερα δευτερόλεπτα.

4. Προβολές με στήριξη σε καρέκλα (Chair-Supported Split Squats)

Με τη βοήθεια μιας καρέκλας ή ενός πάγκου μπορείτε να γυμνάσετε κάθε πόδι ξεχωριστά, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και διορθώνοντας τυχόν διαφορές δύναμης μεταξύ των δύο πλευρών.

Σταθείτε όρθιοι και κρατηθείτε με το ένα χέρι από μια σταθερή καρέκλα. Φέρτε το αριστερό πόδι μπροστά σε θέση προβολής. Λυγίστε και τα δύο γόνατα, κατεβάζοντας το σώμα προς τα κάτω. Πιέστε τη φτέρνα του μπροστινού ποδιού για να επιστρέψετε όρθιοι. Επαναλάβετε και με το άλλο πόδι.

5. Ισορροπία στο ένα πόδι (Single-Leg Balance)

Η συγκεκριμένη άσκηση ενεργοποιεί τους μυς των ποδιών, των αστραγάλων και των γοφών, ενώ βελτιώνει την ισορροπία και την αυτοπεποίθηση στο περπάτημα. Η προπόνηση ισορροπίας και δύναμης θεωρείται από τους ειδικούς ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης του κινδύνου πτώσεων στους μεγαλύτερους ενήλικες.

Σταθείτε κοντά σε έναν πάγκο ή άλλη σταθερή επιφάνεια. Κρατήστε τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών και τους ώμους χαλαρούς. Ενεργοποιήστε τον κορμό. Μεταφέρετε το βάρος στο αριστερό πόδι. Σηκώστε το δεξί πόδι από το έδαφος. Διατηρήστε την ισορροπία για 10 έως 30 δευτερόλεπτα. Κατεβάστε αργά το πόδι και επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.

Γιατί αυτές οι ασκήσεις είναι ιδανικές μετά τα 65

Σε αντίθεση με τις κλασικές προβολές, οι παραπάνω ασκήσεις μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις ανάγκες και τις δυνατότητές σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στήριξη, να μειώσετε το εύρος της κίνησης ή να εκτελέσετε τις επαναλήψεις πιο αργά, ώστε να γυμνάζεστε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Με συστηματική εξάσκηση, βοηθούν στη βελτίωση της δύναμης, της ισορροπίας και της λειτουργικότητας, στοιχεία που είναι καθοριστικά για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας στην καθημερινότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 02:27
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πλαστικές επιφάνειες κοπής στην κουζίνα: Πόσο επικίνδυνες είναι, σύμφωνα με τους ογκολόγους
Πλαστικές επιφάνειες κοπής στην κουζίνα: Πόσο επικίνδυνες είναι, σύμφωνα με τους ογκολόγους 24 Σεπτεμβρίου 2026
Πώς θα καθαρίσετε σωστά το πληκτρολόγιο με μια οδοντόβουρτσα 30 Σεπτεμβρίου 2026
Πώς θα καθαρίσετε σωστά το πληκτρολόγιο με μια οδοντόβουρτσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι 3 κατηγορίες τροφών που καλό είναι να αποφεύγετε πριν το γυμναστήριο

Οι 3 κατηγορίες τροφών που καλό είναι να αποφεύγετε πριν το γυμναστήριο

Ευ Ζην
Υπ. Υγείας: Συστήθηκε η Επιτροπή για τα Κέντρα Αντιγήρανσης και Μακροζωίας – Ποιοι την απαρτίζουν

Υπ. Υγείας: Συστήθηκε η Επιτροπή για τα Κέντρα Αντιγήρανσης και Μακροζωίας – Ποιοι την απαρτίζουν

Πολιτική Υγείας
Σαρκοπενία: Τι είναι - Παράγοντες κινδύνου και αντιμετώπιση

Σαρκοπενία: Τι είναι - Παράγοντες κινδύνου και αντιμετώπιση

Ευ Ζην
4 απλές ασκήσεις στον τοίχο που αποκαλύπτουν πόσο δυνατά είναι τα χέρια σας μετά τα 65

4 απλές ασκήσεις στον τοίχο που αποκαλύπτουν πόσο δυνατά είναι τα χέρια σας μετά τα 65

Ευ Ζην
Ποιο είναι το καλύτερο σνακ για να παραμένετε υγιείς όσο μεγαλώνετε; Μια διαιτολόγος απαντά

Ποιο είναι το καλύτερο σνακ για να παραμένετε υγιείς όσο μεγαλώνετε; Μια διαιτολόγος απαντά

Ευ Ζην
Πάρκινσον: «Φάρμακο» η σωματική άσκηση – Μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη ορισμένων συμπτωμάτων

Πάρκινσον: «Φάρμακο» η σωματική άσκηση – Μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη ορισμένων συμπτωμάτων

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διατήρηση μαστού: Πότε είναι καλύτερη επιλογή από τη μαστεκτομή;
Ευ Ζην
16/10/2026 - 10:46
Motor Oil: Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις οι 2 τραυματίες – Ανακοίνωση του Θριάσιου
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 10:35
Ένα μήλο την ημέρα: Τα 10 οφέλη που προσφέρει στην υγεία
Ευ Ζην
16/10/2026 - 09:34
Τα οφέλη της αλόης για την υγεία και την εμφάνισή σας
Ευ Ζην
16/10/2026 - 08:16
Οι 5 κορυφαίες ασκήσεις για δυνατά πόδια και καλύτερη ισορροπία μετά τα 65
Ευ Ζην
16/10/2026 - 06:45
Πανεύκολη συνταγή για τραχανά - Βάλσαμο για τους κρύους μήνες
Ευ Ζην
16/10/2026 - 06:29
Γιατροί-Influencers: Κλονισμένη η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης μετά τον θάνατο Μαζωνάκη
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 06:14
Πολυκυστικές ωοθήκες: Η σύνδεση με την άνοια και το Αλτσχάιμερ
Μελέτες
16/10/2026 - 06:00
ΙΣΝ: Στα τέλη του 2027 η παράδοση των τριών νέων νοσοκομείων
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 19:28
ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου – 14 ασθενείς σε ΜΕΘ
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 19:13
Εθνική Ασφαλιστική: Επίσημος Χορηγός του 18ου Greece Race for the Cure
Επιχειρείν
15/10/2026 - 19:07
Ξεκινάει επίσημα η εποχή της γρίπης φέτος - Στις 91 οι εισαγωγές με κορωνοϊό
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 18:51
Γιατί αλλάζει κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρίπης;
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 18:26
Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ρίξετε λίγο ξίδι στην είσοδο του σπιτιού σας
Ευ Ζην
15/10/2026 - 17:46
Είναι αλήθεια ότι μαγείρεμα καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά του ελαιολάδου;
Ευ Ζην
15/10/2026 - 16:49
Ιός Δυτικού Νείλου: Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ευρώπη – Νέες περιοχές μπαίνουν στο «κόκκινο»
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 16:07
Καρκίνος του μαστού: Η καλύτερη τροφή για να μειώσετε τον κίνδυνο, σύμφωνα με ογκολόγους
Ευ Ζην
15/10/2026 - 15:47
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα βιοκτόνου προϊόντος – Εισάγεται από την Γερμανία στην Ελλάδα
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 15:32
Άρτα: Προσήχθη γιατρός που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ηλικιωμένη ασθενή
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 15:16
Πάτρα: Καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση 13 ατόμων – Έφαγαν brunch σε κατάστημα εστίασης
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 14:34
Εμβόλια: Νέα ελληνική μελέτη αποκαλύπτει τα κενά στην ενημέρωση των παιδιάτρων
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 14:11
Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 14:10
ΠΦΣ: Πώς γίνεται η χορήγηση σκευασμάτων προποφόλης από τα ιδιωτικά φαρμακεία
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 13:57
Άδωνις Γεωργιάδης: «Τα χειρουργεία στο Θριάσιο γίνονται κανονικά»
Πολιτική Υγείας
15/10/2026 - 13:33
Εγκεφαλικά: Σχεδόν διπλάσια τα περιστατικά στις ηλικίες 20 έως 54 ετών
Μελέτες
15/10/2026 - 13:15
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια του νέου Ψηφιακού Αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Πολιτική Υγείας
15/10/2026 - 13:13
Θριάσιο: Τι απαντά η Διοίκηση για τις «ακυρώσεις των χειρουργικών επεμβάσεων»
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 12:23
Μικροπλαστικά: Επιστήμονες εντόπισαν τον ακριβή τρόπο με τον οποίο βλάπτουν τον ανθρώπινο οργανισμό
Μελέτες
15/10/2026 - 12:02
Πάπας Λέοντας ΙΔ’: Διάγνωση αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα σε μη καπνιστές – Τι τονίζει το ΕΚΠΑ
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 11:14
Θριάσιο: Ακυρώνονται τα σημερινά χειρουργεία λόγω ελλείψεων στα αποθέματα αίματος
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 10:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ