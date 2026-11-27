Η άσκηση στον ελεύθερο χρόνο συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο άνοιας , ενώ η σωματικά απαιτητική εργασία με μεγαλύτερο.

Η τακτική άσκηση θεωρείται εδώ και χρόνια ένας τρόπος να προστατεύσετε την υγεία του εγκεφάλου σας και να μειώσετε τον κίνδυνο άνοιας. Ωστόσο, νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας δείχνει ότι δεν έχει σημασία μόνο πόσο κινείστε, αλλά και σε ποιες συνθήκες.

Η ανάλυση, που περιέλαβε περισσότερους από 4,2 εκατομμύρια ανθρώπους, διαπίστωσε ότι δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, όπως το περπάτημα, η ποδηλασία, το τρέξιμο, η κολύμβηση και άλλα αθλήματα, συνδέονταν με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Αντίθετα, όσοι κινούνταν περισσότερο λόγω της δουλειάς τους φάνηκε να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο.

Το παράδοξο της σωματικής δραστηριότητας

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Public Health και είναι η πρώτη που εξετάζει συστηματικά αν το λεγόμενο «παράδοξο της σωματικής δραστηριότητας» ισχύει και για την άνοια. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει ήδη τεκμηριωθεί στην έρευνα για την καρδιαγγειακή υγεία. Σύμφωνα με αυτό, η σωματική καταπόνηση στη δουλειά δεν προσφέρει απαραίτητα τα ίδια οφέλη με την άσκηση στον ελεύθερο χρόνο και μπορεί ακόμη και να συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον David Raichlen, καθηγητή Βιολογικών Επιστημών και Ανθρωπολογίας στο Κολέγιο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών Dornsife του USC, ανέλυσε δεδομένα από 74. Συνολικά, συμμετείχαν περισσότεροι από 4,2 εκατομμύρια άνθρωποι, ηλικίας 45 έως 93 ετών, από 30 χώρες. Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 10 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, οι ερευνητές κατέγραφαν τις διαγνώσεις άνοιας ανεξαρτήτως αιτίας, καθώς και ειδικότερα τις διαγνώσεις νόσου Αλτσχάιμερ και αγγειακής άνοιας.

Όσοι ασκούνταν περισσότερο στον ελεύθερο χρόνο τους είχαν 24% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με τους λιγότερο δραστήριους. Οι δουλειές του σπιτιού φάνηκε επίσης να λειτουργούν προστατευτικά, αν και το εύρημα αυτό προερχόταν από μία μόνο μελέτη. Αντίθετα, η εντονότερη σωματική δραστηριότητα στη δουλειά συνδέθηκε με 20% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας. Μικρή αύξηση του κινδύνου παρατηρήθηκε και σε σχέση με τη σωματική δραστηριότητα κατά τις μετακινήσεις, όμως τα στοιχεία προέρχονταν από μόλις δύο μελέτες.

«Τα ευρήματα θέτουν υπό αμφισβήτηση την αντίληψη που επικρατεί εδώ και χρόνια, ότι για την υγεία του εγκεφάλου 'κάθε κίνηση μετράει'», δήλωσε ο Natan Feter, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Γιατί η άσκηση και η σωματική εργασία μπορεί να επηρεάζουν διαφορετικά τον εγκέφαλο

Στις έρευνες για τη σωματική δραστηριότητα, η άσκηση στον ελεύθερο χρόνο, η χειρωνακτική εργασία, οι δουλειές του σπιτιού και η κίνηση κατά τις μετακινήσεις συχνά εξετάζονται μαζί. Οι συγγραφείς, όμως, επισημαίνουν ότι αυτές οι δραστηριότητες γίνονται σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη επίδρασή τους στην υγεία.

Όταν ασκείστε στον ελεύθερο χρόνο σας, συνήθως μπορείτε να επιλέξετε τι θα κάνετε και πόσο έντονα θα γυμναστείτε. Παράλληλα, η άσκηση μπορεί να σας βοηθήσει να εκτονώσετε το στρες και να συναναστραφείτε άλλους ανθρώπους. Αντίθετα, μια σωματικά απαιτητική δουλειά μπορεί να περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις, πολλές ώρες ορθοστασίας και μεταφορά μεγάλων φορτίων, χωρίς αρκετό χρόνο για ξεκούραση και αποκατάσταση. Μπορεί επίσης να συνεπάγεται έκθεση σε επιβλαβείς παράγοντες στον χώρο εργασίας.

Οι ερευνητές δεν θεωρούν πιθανό να ευθύνεται η ίδια η κίνηση για τον αυξημένο κίνδυνο άνοιας που παρατηρήθηκε στους ανθρώπους με σωματικά απαιτητική εργασία. Εκτιμούν ότι η σύνδεση μπορεί να σχετίζεται με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που συχνά συνοδεύουν τη χειρωνακτική εργασία.

Οι εργαζόμενοι σε τέτοια επαγγέλματα είναι πιθανότερο να αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικό στρες, να έχουν μικρότερα περιθώρια να αποφασίζουν πώς θα κάνουν τη δουλειά τους και να εργάζονται σε μη ασφαλείς συνθήκες. Μπορεί επίσης να εκτίθενται περισσότερο σε ατμοσφαιρική ρύπανση και θόρυβο. Καθένας από αυτούς τους παράγοντες έχει συνδεθεί ξεχωριστά με τον κίνδυνο άνοιας. Επιπλέον, η εξάντληση, ο λίγος ελεύθερος χρόνος και η έλλειψη ασφαλών χώρων άσκησης μπορεί να τους δυσκολεύουν να γυμναστούν εκτός δουλειάς.

Πώς άλλαζε ο κίνδυνος ανάλογα με τη δραστηριότητα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο κίνδυνος άνοιας δεν μεταβαλλόταν με σταθερό ρυθμό όσο αυξανόταν η σωματική δραστηριότητα. Μάλιστα, η άσκηση στον ελεύθερο χρόνο και η κίνηση στη δουλειά εμφάνιζαν αντίθετες τάσεις.

Όσο αυξανόταν η άσκηση στον ελεύθερο χρόνο, ο κίνδυνος άνοιας μειωνόταν σταδιακά. Από ένα σημείο και μετά, όμως, η περισσότερη άσκηση δεν φαινόταν να προσφέρει επιπλέον όφελος. Στην εργασία παρατηρήθηκε η αντίστροφη εικόνα. Όσο αυξανόταν η σωματική δραστηριότητα, αυξανόταν και ο κίνδυνος άνοιας, μέχρι που τελικά σταθεροποιούνταν.

Πάντως, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να σας αποθαρρύνουν από το να ακολουθήσετε ένα επάγγελμα που απαιτεί σωματική δραστηριότητα. Η ανάλυση βασίστηκε σε μελέτες παρατήρησης και, επομένως, δεν μπορεί να αποδείξει ότι η σωματική δραστηριότητα στη δουλειά προκαλεί άνοια.

Αυτό που αναδεικνύουν τα ευρήματα είναι η σημασία των συνθηκών στις οποίες κινείστε. Η άσκηση στον ελεύθερο χρόνο εξακολουθούσε να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και η σωματική δραστηριότητα στην εργασία με υψηλότερο, ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τις διαφορές στην ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την ύπαρξη χρόνιων παθήσεων.

Τι ρόλο παίζει το πώς περνάτε τον χρόνο σας όταν κάθεστε

Οι συνθήκες φαίνεται πως μπορεί να έχουν σημασία και στις καθιστικές δραστηριότητες. Μια ξεχωριστή έρευνα των Raichlen, Feter και των συνεργατών τους, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Alzheimer’s & Dementia, δείχνει ότι διαφορετικές καθιστικές συνήθειες ενδέχεται να συνδέονται με διαφορές στη δομή του εγκεφάλου.

Σε εκείνη τη μελέτη, οι δραστηριότητες που κρατούν το μυαλό σε εγρήγορση ενώ κάθεστε, όπως η εργασία γραφείου, συνδέθηκαν με μεγαλύτερο όγκο σε ορισμένες περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού, σε σύγκριση με πιο παθητικές δραστηριότητες, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης. Ανάμεσά τους ήταν και περιοχές που συμμετέχουν στις εκτελεστικές λειτουργίες, δηλαδή σε ικανότητες όπως ο σχεδιασμός, η λήψη αποφάσεων και ο έλεγχος της συμπεριφοράς.

Συνολικά, τα ευρήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων δημόσιας υγείας για τη μείωση του κινδύνου άνοιας. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η προτροπή «να κινείστε περισσότερο» μπορεί να μην αρκεί, εάν δεν δίνεται παράλληλα προσοχή στις συνθήκες στις οποίες γίνεται αυτή η δραστηριότητα.

«Με άλλα λόγια, για την προστασία του εγκεφάλου, οι συνθήκες στις οποίες κινείστε μπορεί να έχουν εξίσου μεγάλη σημασία με την ίδια την κίνηση», κατέληξε ο Raichlen. «Η καλύτερη πρόσβαση σε ασφαλή πάρκα, διαδρομές για περπάτημα και εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής, η εξασφάλιση αρκετού ελεύθερου χρόνου για άσκηση και ο περιορισμός της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες στη δουλειά μπορεί τελικά να αποδειχθούν εξίσου σημαντικά με την ενθάρρυνση της ίδιας της σωματικής δραστηριότητας».