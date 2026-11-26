Ο ΠΟΥ συνιστά – υπό προϋποθέσεις – ένα νέο αντιβιοτικό για τη γονόρροια. Πρόκειται για το νέο αντιβιοτικό ζολιφλοδακίνη (zoliflodacin), το οποίο λαμβάνεται από το στόμα. Ο ΠΟΥ το προτείνει ως μία επιπλέον θεραπευτική επιλογή για τη γονόρροια. Μετά από αυτή την εξέλιξη διευρύνονται οι θεραπευτικές επιλογές για τη γονόρροια.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες προσωρινές κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ προτείνουν μία εφάπαξ από του στόματος δόση 3 γραμμαρίων ζολιφλοδακίνης (zoliflodacin) ως πρόσθετη επιλογή για τη θεραπεία της γονόρροιας - χωρίς επιπλοκές - που αφορά το γεννητικό και το ουροποιητικό σύστημα σε εφήβους και ενήλικες.

Να σημειωθεί ότι η σύσταση «δεν καλύπτει τη θεραπεία λοιμώξεων του φάρυγγα ή του ορθού, ούτε σοβαρές λοιμώξεις. Με βάση τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία, το νέο φάρμακο δεν συνιστάται για θεραπεία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η κεφτριαξόνη (ceftriaxone) σε δόση 1 g, χορηγούμενη ως εφάπαξ ενδομυϊκή δόση, παραμένει η συνιστώμενη από τον ΠΟΥ θεραπεία πρώτης γραμμής», αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Ο ΠΟΥ αξιολόγησε επίσης ένα δεύτερο νέο αντιβιοτικό που χορηγείται από το στόμα, τη γεποτιδακίνη (gepotidacin), αλλά δεν τη συνιστά για γενική χρήση στη θεραπεία της γονόρροιας. Ωστόσο, η χρήση της θα μπορούσε να εξεταστεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της συνιστώμενης θεραπείας πρώτης γραμμής.

«Οι συστάσεις αυτές αποτελούν μέρος ευρύτερων προσπαθειών για τη διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών για τη γονόρροια. Η εισαγωγή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από συνεχή επιτήρηση και ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών, προκειμένου να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα τόσο των υπαρχουσών όσο και των νέων θεραπειών. Η ισότιμη πρόσβαση και η οικονομική προσιτότητα αυτών των νέων φαρμάκων θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση των οφελών τους για τη δημόσια υγεία», επισημαίνει ο ΠΟΥ.

Τι είναι η γονόρροια

Η γονόρροια είναι μία συχνή, σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη (ΣΜΛ), η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, όπως τονίζει ο ΠΟΥ «οι θεραπευτικές επιλογές γίνονται όλο και πιο περιορισμένες, καθώς το βακτήριο Neisseria gonorrhoeae — το οποίο ευθύνεται για τη λοίμωξη — έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα σε διαδοχικές κατηγορίες αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή της. Το 2020, υπολογίζεται ότι καταγράφηκαν 82,4 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις παγκοσμίως μεταξύ των ενηλίκων. Η επιβάρυνση είναι δυσανάλογα υψηλή σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι έφηβες και οι νεαρές γυναίκες σε χώρες με υψηλό επιπολασμό, τα άτομα που παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες, οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, καθώς και οι τρανς γυναίκες».

«Η γονόρροια έχει αποδείξει επανειλημμένα την εξαιρετική της ικανότητα να αναπτύσσει ανθεκτικότητα στα φάρμακα, περιορίζοντας σταδιακά τις θεραπευτικές μας επιλογές», δήλωσε η Δρ Tereza Kasaeva, Διευθύντρια του Τμήματος του ΠΟΥ για τον HIV, τη φυματίωση, την ηπατίτιδα και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. «Η εμφάνιση μιας νέας θεραπευτικής επιλογής, η οποία μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα δηλαδή χωρίς ένεση, αποτελεί σημαντική πρόοδο, διευρύνοντας τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας», πρόσθεσε.