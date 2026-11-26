Το φαινόμενο Zeigarnik εστιάζει σε μία πολύ συνηθισμένη συμπεριφορά που εκδηλώνουμε, στο πλαίσιο της εργασίας μας.

Πολλές φορές όταν δεν έχουμε προλάβει να τελειώσουμε εκκρεμότητες στην εργασία μας, αυτές μας απασχολούν και αφότου έχει ολοκληρωθεί το ωράριό μας και έχουμε επιστρέψει σπίτι. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί μας συμβαίνει αυτό; Λοιπόν, η αιτία βρίσκεται στο ψυχολογικό φαινόμενο Zeigarnik, το οποίο εξηγεί γιατί οι διαδικασίες που δεν έχουμε ολοκληρώσει παραμένουν ενεργές στη μνήμη και απασχολούν τη σκέψη μας.

Πώς προέκυψε το φαινόμενο Zeigarnik

Το 1927, η Ρωσίδα ψυχολόγος Bluma Zeigarnik δημοσίευσε μια μελέτη που έδειχνε ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να θυμούνται εργασίες, τις οποίες για κάποιο λόγο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν παρά εκείνες που έχουν φέρει εις πέρας. Όπως καταλαβαίνεται λοιπόν, το φαινόμενο πήρε το όνομά του από τη Ρωσίδα ψυχολόγο Bluma Zeigarnik.

«Σύμφωνα με την ιστορία, η έμπνευση για τα πειράματα της Zeigarnik προέκυψε όταν ο επιβλέπων καθηγητής της, Kurt Lewin, παρατήρησε τους σερβιτόρους σε ένα πολυσύχναστο εστιατόριο. Πρόσεξε ότι θυμούνταν μεγάλες παραγγελίες μέχρι τη στιγμή της πληρωμής, οπότε και τις ξεχνούσαν αμέσως», γράφει το BBC.

Τι λένε σήμερα οι ψυχολόγοι για το φαινόμενο

Οι ψυχολόγοι αναφέρονται ακόμη και σήμερα στο «φαινόμενο Ζεϊγκάρνικ» (Zeigarnik effect). Το φαινόμενο αυτό έχει εμπνεύσει πολυάριθμες μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι οι εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί εξακολουθούν να απασχολούν το μυαλό μας, επισημαίνει το BBC.

«Έχουμε μια γνωστική ανάγκη για ολοκλήρωση και θέλουμε να τελειώνουμε τις δουλειές μας», λέει η Christine Syrek, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Bonn-Rhein-Sieg στη Γερμανία. Όταν οι εργασίες μένουν ημιτελείς, το να διατηρούνται οι σχετικές πληροφορίες «ζωντανές» στη μνήμη είναι χρήσιμο. «Είναι λειτουργικό, καθώς μας βοηθά όταν ξεκινάμε ξανά: έχουμε τα πάντα διαθέσιμα στη σκέψη μας», εξηγεί η Syrek.

Ωστόσο, όλο αυτό μπορεί να έχει το τίμημά του. Η Syrek και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι οι ημιτελείς εργασίες στο τέλος της εβδομάδας συνδέονται με το άγχος, τις διαταραχές στον ύπνο, καθώς και με μία στάση ζωής, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «εργασιακός μηρυκασμός» (επίμονη, επαναλαμβανόμενη σκέψη γύρω από ζητήματα που αφορούν την εργασία).

Ακολουθούν πέντε τρόποι που θα βοηθήσουν το μυαλό σας να «αποσυνδεθεί»:

1. Θέστε στόχους, ορίζοντας χρονικά περιθώρια

2. Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις στο κινητό σας. Δεν γίνεται να είστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο.

3. Εάν είναι δυνατόν, ολοκληρώστε ένα project πριν προχωρήσετε στο επόμενο.

4. Προγραμματίστε τις προθεσμίες λαμβάνοντας υπόψιν τις αργίες και τις γιορτές.

5. Αποστασιοποιηθείτε από τη δουλειά όταν βρίσκεστε στο σπίτι. Τοποθετήστε το laptop σε άλλο δωμάτιο, μακριά από εκεί που κάθεστε και ξεκουράζεστε.