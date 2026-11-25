Στόχος της Ge HealthCare η προαγωγή της γνώσης και της συνεργασίας στον τομέα της ανίχνευσης και της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Περισσότεροι από 90 επαγγελματίες υγείας και ειδικοί στην απεικόνιση του μαστού από την Ευρώπη συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 24 και 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 2ου Breast Care Days, μιας διήμερης εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας του Breast Academy της GE HealthCare. Η διοργάνωση αποτέλεσε ευκαιρία για επιστημονική ανταλλαγή γνώσεων και πρακτική εκπαίδευση, με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στην απεικόνιση για την ανίχνευση και διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Το 2024 εκτιμάται ότι διαγνώστηκαν στην Ευρώπη 542.000 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού, καθιστώντας τον τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Τα περιστατικά αυτά αντιστοιχούσαν στο 26,5% του συνόλου των νέων διαγνώσεων καρκίνου στον γυναικείο πληθυσμό. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 8.700 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού, τα οποία αντιστοιχούσαν σχεδόν στο ένα τρίτο (31,7%) των νέων περιστατικών καρκίνου στις γυναίκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεχής ανταλλαγή γνώσεων γύρω από τις τεχνολογίες απεικόνισης μαστού, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η GE HealthCare εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν την έγκαιρη ανίχνευση, την ακριβή διάγνωση και την εξατομικευμένη φροντίδα, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας σε όλα τα στάδια της φροντίδας των ασθενών με παθήσεις του μαστού. Η δράση αυτή αντανακλά τη σταθερή προσήλωση της GE HealthCare στην προαγωγή της έγκαιρης ανίχνευσης και της εξατομικευμένης φροντίδας για τον καρκίνο του μαστού.

Στο Breast Care Days, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη σύγχρονη απεικόνιση του μαστού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η αξιολόγηση μέσω συνδυασμού απεικονιστικών μεθόδων, οι τεχνικές βιοψίας μαστού, η τεχνητή νοημοσύνη, η μαστογραφία με χρήση σκιαγραφικού μέσου (Contrast-Enhanced Mammography – CEM), η μαγνητική τομογραφία (MRI), το υπερηχογράφημα μαστού και το αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα μαστού (Automated Breast Ultrasound – ABUS).

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχε η διεθνής συζήτηση σε πάνελ με τίτλο «Προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη», στην οποία ειδικοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στον προσυμπτωματικό έλεγχο και τον ρόλο των σύγχρονων απεικονιστικών τεχνολογιών. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της ανταλλαγής κλινικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ χωρών, καθώς η φροντίδα του μαστού εξελίσσεται προς πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις που αξιοποιούν συνδυαστικά διαφορετικές απεικονιστικές μεθόδους.

Το διήμερο πρόγραμμα συνδύασε την επιστημονική ενημέρωση με την πρακτική εκπαίδευση. Τη δεύτερη ημέρα, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε πρακτικά εργαστήρια με αντικείμενο την καθοδηγούμενη βιοψία μαστού με σκιαγραφικό μέσο (CEM), καθώς και το αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα μαστού (ABUS). Ακολούθησε συνεδρία αφιερωμένη στον συνδυασμό απεικονιστικών μεθόδων και στην εφαρμογή πρακτικών διαγνωστικών πρωτοκόλλων για την αξιολόγηση παθήσεων του μαστού.

«Ο ιατρός ακτινολόγος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Στο πλαίσιο αυτό, το Breast Care Days της GE HealthCare, μέσα από ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον επιστημονικό πρόγραμμα αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσης και κλινικής εμπειρίας μεταξύ ακτινολόγων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με έμφαση στις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης και επεμβατικών πράξεων στον μαστό. Η συνεχής εκπαίδευση των ακτινολόγων και η συνεργασία επιστημονικής κοινότητας και τεχνολογίας συμβάλλουν στην αναβάθμιση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού», δήλωσε ο Δρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας.

«Μέσα από το Breast Care Days, η GE HealthCare επιδιώκει να φέρει κοντά την κοινότητα τους ειδικούς στην απεικόνιση του μαστού, προωθώντας την επιστημονική εκπαίδευση, την ανταλλαγή κλινικής εμπειρίας και την καινοτομία. Μέσα από τη συνεργασία επαγγελματιών υγείας από διαφορετικές χώρες και επιστημονικά πεδία, η πρωτοβουλία συμβάλλει στην επίτευξη ενός κοινού στόχου: την πρόοδο στη φροντίδα του μαστού και την υποστήριξη των κλινικών ιατρών, με στόχο την παροχή πιο εξατομικευμένης φροντίδας στις ασθενείς», δήλωσε ο Σπυρίδων Γκίκας Πανούσης, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου και Βαλκανίων της GE HealthCare.