Αγαπηδάκη: «Έχουμε περισσότερες από 500 συμβεβλημένες δομές για την εξέταση της μαστογραφίας»

Στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και τις δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού αναφέρθηκε σε συνέντευξή της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη .

Στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι», με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Ακολουθούν βασικά σημεία της συνέντευξης

Για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και τις δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού:

«Από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχουμε εντοπίσει έγκαιρα 87.000 γυναίκες με ευρήματα. Από αυτές, τουλάχιστον 6.000 διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού.

Και αυτό έχει σημασία, γιατί στα προγράμματα αυτά, επειδή η διάγνωση γίνεται έγκαιρα, δεν περιμένεις να ψηλαφήσεις κάποιο σύμπτωμα, για να το πω απλά, έναν όγκο, προκειμένου να πας στον γιατρό. Εντοπίζονται οι περιπτώσεις σε αρχικά στάδια και έχουμε πλήρη ίαση. Αυτό είναι το σπουδαίο.

Έχουμε γυναίκες που μπορεί να είχαν κάνει μαστογραφία, αλλά στο μεσοδιάστημα να είχε αναπτυχθεί κάποια κακοήθεια. Γι’ αυτό έχει αξία, όταν έχουμε ευρήματα, να μπορούμε να τα εντοπίζουμε έγκαιρα, ώστε να γνωρίζουμε εάν υπάρχει υποψία κακοήθειας ή όχι.

Σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, στέλνουμε ξανά τα SMS και καλούμε τις γυναίκες να μην τα αγνοήσουν, γιατί πραγματικά σώζουν ζωές. Και το σπουδαίο είναι αυτό που είπα αρχικά: η πλήρης ίαση χάρη στην έγκαιρη διάγνωση. Άρα, η πρόληψη είναι δύναμη. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις μας.

Παρέχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα, όταν χρειάζεται, είτε πρόκειται για ασφαλισμένες είτε για ανασφάλιστες γυναίκες. Οι ωφελούμενες του προγράμματος μπορούν να κλείνουν χωρίς ταλαιπωρία ραντεβού σε περισσότερες από 500 συμβεβλημένες δομές σε όλη τη χώρα.

Όταν μια γυναίκα είναι δικαιούχος του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», δεν επιτρέπεται να γίνεται παράλληλη συνταγογράφηση, καθώς για τις γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών το πρωτόκολλο πρόληψης είναι το βέλτιστο δυνατό. Αν, όμως, μια γυναίκα έχει διαγνωστεί, για παράδειγμα, με καρκίνο του μαστού τα τελευταία δύο χρόνια, τότε δεν στέλνεται το σχετικό μήνυμα, γιατί πρέπει να ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες για την παρακολούθησή της. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η προβλεπόμενη ιατρική διαδικασία».

Για το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα:

«Στις αρχές Νοεμβρίου ξεκινάμε το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά, ένα πρόγραμμα το οποίο στον πρώτο κύκλο του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έσωσε ζωές «στο και πέντε». Το λέω αυτό διότι είχαμε πολύ υψηλή συμμετοχή, καθώς 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Είχαμε 1.163 περιπτώσεις ανθρώπων που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφίες, stent, το γνωστό «μπαλονάκι». Ήταν άνθρωποι που είχαν πρόβλημα, δεν το γνώριζαν και, έπειτα από μια απλή εξέταση αίματος, οδηγήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στο χειρουργείο.

Παρέχουμε και πάλι δωρεάν τις εξετάσεις που χρειάζονται, όπως το τεστ κοπώσεως και το stress echo, που είναι πιο εξειδικευμένη εξέταση για την ισχαιμία. Αν χρειαστεί, διασυνδέουμε ξανά τους πολίτες με τις καρδιολογικές κλινικές, για να σώζουμε ζωές.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που καταγράφηκε στο πρόγραμμα των καρδιαγγειακών είναι ότι 250.000 άνθρωποι είχαν υπέρταση και δεν το γνώριζαν. Διαγνώστηκαν μέσα από αυτό το πρόγραμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε μια εξέταση που δεν συνταγογραφείται από τους γιατρούς μας. Πρόκειται για την Lp(a), μια πρωτεΐνη που σχετίζεται με την κληρονομική προδιάθεση για αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Όταν διαπιστώνεται αυξημένη τιμή στους γονείς, εξετάζουμε και τα παιδιά, διότι σε αυτή την περίπτωση αυξάνεται σημαντικά ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυξάνεται η πιθανότητα ένας άνθρωπος να υποστεί έμφραγμα ή εγκεφαλικό μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Άρα, ελέγχουμε και τα παιδιά από νωρίς, ώστε να το γνωρίζουμε και να ενημερώνεται ο παιδίατρος. Το αποτέλεσμα καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του παιδιού και αξιολογείται από τον παιδίατρο».

Για τη συνέχιση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων:

«Υπήρξε μια διοικητική ανατροπή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση. Το γνωρίζω αυτό και ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι απογοητεύτηκαν και φοβήθηκαν ότι δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.

Έχω λάβει και εγώ μηνύματα, γιατί γνωρίζω ιστορίες ανθρώπων, το έχω περάσει και η ίδια, πόσο σημαντικό είναι, όταν έχεις πολύ αυξημένο βάρος που συνδέεται και με την καρδιαγγειακή υγεία — δεν μιλάμε για κάποιον που θέλει απλώς να χάσει πέντε κιλά — να μη νιώθεις ότι έχεις μείνει στον «αέρα».

Όμως, αυτό δεν ισχύει. Δεν αφήνουμε κανέναν χωρίς συνέχεια. Καταλαβαίνω την αναστάτωση που έχει προκληθεί, αλλά ερχόμαστε τον Νοέμβριο για να συνεχίσουμε.

Όπως έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δίνουμε εκ νέου τη δυνατότητα για έως και οκτώ δόσεις. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με εθνικούς πόρους. Οι άνθρωποι που ήταν ήδη δικαιούχοι, περίπου 43.500 ωφελούμενοι, θα λάβουν SMS μέσα στον Νοέμβριο, έχοντας τη δυνατότητα να εξεταστούν από τον γιατρό και να συνεχίσουν το πρόγραμμα».