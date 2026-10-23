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Πώς θα ξεχωρίσετε το φρέσκο κρέας - Τα σημεία που πρέπει να προσέχετε

Ευ Ζην
Πώς θα ξεχωρίσετε το φρέσκο κρέας - Τα σημεία που πρέπει να προσέχετε
Iñigo De la Maza / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 15:46

Όλα τα μυστικά για να καταλάβετε εάν το κρέας που αγοράζετε είναι φρέσκο.

Η επιλογή φρέσκου κρέατος είναι σημαντική τόσο για την ποιότητα των γευμάτων σας όσο και για την ασφάλεια των τροφίμων. Ωστόσο, η εμφάνιση ενός κομματιού κρέατος δεν αρκεί πάντα για να καταλάβετε αν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Το χρώμα, η μυρωδιά, η υφή, αλλά και η κατάσταση της συσκευασίας του μπορούν να σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τη φρεσκάδα του.

Είτε αγοράζετε μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας είτε προτιμάτε το κοτόπουλο, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που αξίζει να ελέγχετε πριν το βάλετε στο καλάθι σας. Δείτε ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι το κρέας είναι φρέσκο και ποια πρέπει να σας κάνουν να το αποφύγετε.

Πώς θα καταλάβετε αν το κρέας είναι φρέσκο από την εμφάνισή του

Μοσχαρίσιο κρέας

Το φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας πρέπει να έχει ζωηρό κόκκινο χρώμα.

- Αν το κρέας είναι συσκευασμένο σε κενό αέρος, είναι φυσιολογικό να έχει λίγο πιο σκούρο χρώμα, λόγω της περιορισμένης παρουσίας οξυγόνου.

- Αποφύγετε το μοσχαρίσιο κρέας που έχει καφέ, γκρι ή πράσινη απόχρωση.

Χοιρινό κρέας

Το φρέσκο χοιρινό κρέας πρέπει να έχει ανοιχτό ροζ χρώμα και σφιχτό, λευκό λίπος.

*Αν το χρώμα του είναι θαμπό ή παρουσιάζει ανομοιομορφίες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το κρέας δεν είναι πλέον τόσο φρέσκο.

Κοτόπουλο και άλλα πουλερικά

Το φρέσκο κρέας των πουλερικών πρέπει να έχει χρώμα που κυμαίνεται από απαλό ροζ έως ανοιχτό μπεζ.

* Αποφύγετε το κοτόπουλο που έχει γκριζωπή όψη ή ανομοιόμορφο χρώμα.

Σημάδια που πρέπει να σας προβληματίσουν

- Το κρέας έχει γκρι, πράσινο ή αλλοιωμένο χρώμα.

- Οι άκρες του έχουν ξεραθεί ή υπάρχουν υπερβολικά πολλά υγρά.

- Η επιφάνειά του έχει μια λεπτή στρώση ή φαίνεται θαμπή.

Όλα αυτά είναι σημάδια ότι το κρέας δεν είναι φρέσκο. Μάλιστα, όταν το κρέας αρχίζει να αλλοιώνεται, η αλλαγή στο χρώμα του είναι συχνά ένα από τα πρώτα σημάδια που μπορείτε να παρατηρήσετε.

Πώς να ελέγξετε τη μυρωδιά και την υφή του κρέατος

Έλεγχος της μυρωδιάς

Το φρέσκο κρέας πρέπει να έχει ήπια, ουδέτερη μυρωδιά.

Αν έχει αλλοιωθεί, μπορεί να παρατηρήσετε:

- Ξινή μυρωδιά.

- Μυρωδιά που θυμίζει αμμωνία.

- Πολύ έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά, που μπορεί να σας προκαλέσει ακόμη και αναγούλα.

Αν το κρέας έχει οποιαδήποτε δυσάρεστη ή ασυνήθιστη μυρωδιά, δεν είναι πλέον ασφαλές για κατανάλωση.

Έλεγχος της υφής

- Το φρέσκο κρέας πρέπει να είναι σφιχτό και, όταν το πιέζετε με το δάχτυλό σας, να επανέρχεται γρήγορα στο αρχικό του σχήμα.

- Αν έχει γλοιώδη ή κολλώδη υφή, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ανάπτυξης βακτηρίων.

- Αν παρατηρήσετε μια γλιστερή στρώση στην επιφάνειά του, αυτό είναι σαφές σημάδι ότι το κρέας έχει αλλοιωθεί.

Τι δείχνει το λίπος για την ποιότητα του κρέατος

Το ενδομυϊκό λίπος στο μοσχαρίσιο κρέας

Το ενδομυϊκό λίπος, γνωστό και ως μαρμάρωση (marbling), είναι οι λεπτές λευκές γραμμές λίπους που διακρίνονται ανάμεσα στις μυϊκές ίνες του κρέατος.

- Η καλή κατανομή του ενδομυϊκού λίπους κάνει το κρέας πιο γευστικό και τρυφερό.

- Αποτελεί σημαντική ένδειξη καλής ποιότητας στο μοσχαρίσιο κρέας.

Το χρώμα και η υφή του λίπους

- Το λίπος του φρέσκου κρέατος πρέπει να είναι λευκό ή να έχει μια ελαφρώς κρεμ απόχρωση.

- Το κίτρινο λίπος μπορεί να υποδηλώνει ότι το κρέας είναι παλιότερο ή χαμηλότερης ποιότητας.

- Το λίπος πρέπει να είναι σφιχτό στην αφή και όχι υπερβολικά μαλακό ή λιπαρό.

Σημάδια που πρέπει να προσέχετε

- Το λίπος έχει κιτρινίσει.

- Έχει κολλώδη υφή ή έχει ταγγίσει.

- Αναδίδει έντονη, δυσάρεστη μυρωδιά.

Το κρέας που προέρχεται από αξιόπιστους παραγωγούς και κρεοπωλεία, τα οποία τηρούν τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης και διαχείρισης, είναι πολύ πιθανότερο να πληροί αυτά τα κριτήρια.

Τι να ελέγχετε στη συσκευασία και την ετικέτα του κρέατος

Η συσκευασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της φρεσκάδας του κρέατος.

Πριν αγοράσετε συσκευασμένο κρέας, ελέγξτε τα εξής:

- Η συσκευασία πρέπει να είναι καλά κλεισμένη, χωρίς σκισίματα ή τρύπες.

- Δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολικός αέρας στο εσωτερικό της.

- Τα υγρά που συγκεντρώνονται στον πάτο της συσκευασίας πρέπει να είναι περιορισμένα.

- Η ημερομηνία μέχρι την οποία επιτρέπεται η πώληση του προϊόντος και η ημερομηνία ανάλωσης πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

- Αν μια συσκευασία κενού αέρος έχει φουσκώσει, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το κρέας έχει αλλοιωθεί.

- Αν η συσκευασία δεν είναι καλά κλεισμένη ή έχει υποστεί ζημιά, το κρέας εκτίθεται στον αέρα και σε βακτήρια.

- Το κρέας πρέπει να καταναλώνεται ή να μπαίνει στην κατάψυξη πριν περάσει η ημερομηνία ανάλωσης που αναγράφεται στη συσκευασία.

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