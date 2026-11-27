Το κοτόπουλο αποτελεί πηγή πρωτεΐνης και έχει συχνά θέση στο καθημερινό τραπέζι. Η διατροφική αξία του γεύματος, ωστόσο, εξαρτάται και από τον τρόπο παρασκευής του, καθώς το τηγάνισμα και η ποσότητα του λαδιού μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις θερμίδες και τα λιπαρά του.

Αν σας αρέσει το σνίτσελ, το ψήσιμο στον φούρνο είναι ένας τρόπος να το εντάξετε στη διατροφή σας σε μια πιο ελαφριά εκδοχή. Η παρακάτω συνταγή συνδυάζει παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου με πατάτες φούρνου, στις οποίες μπορείτε να μετρήσετε το λάδι που προσθέτετε, ανάλογα με τις μερίδες σας.

Υλικά

4 φιλέτα κοτόπουλου

5 κ.σ. αλεύρι

3 αυγά

10 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη

Για τις πατάτες

1 κ.σ. μουστάρδα

1 πρέζα αλάτι

1 πρέζα ρίγανη

1 κουτάλα λάδι

Χυμό από μισό λεμόνι

Χυμό από 1 πορτοκάλι

Εκτέλεση

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 200°C. Στρώνετε λαδόκολλα σε ένα πυρέξ.

Πανάρετε τα φιλέτα κοτόπουλου, περνώντας τα πρώτα από το αλεύρι, στη συνέχεια από τα χτυπημένα αυγά και τέλος από τη φρυγανιά. Τοποθετείτε τα παναρισμένα φιλέτα στο πυρέξ και ψήνετε για περίπου 30 λεπτά.

Για τη βινεγκρέτ, ανακατεύετε τη μουστάρδα, το αλάτι, τη ρίγανη, το λάδι και τους χυμούς λεμονιού και πορτοκαλιού. Περιχύνετε τις πατάτες και ανακατεύετε καλά.

Μόλις ψηθεί το κοτόπουλο, το βγάζετε από τον φούρνο. Χαμηλώνετε τη θερμοκρασία στους 180°C, βάζετε τις πατάτες στον φούρνο και ψήνετε για περίπου 40 λεπτά.

Πηγή: Zoi Papaioannou / Cookpad