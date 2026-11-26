Στα ράφια των φαρμακείων θα βρείτε πολλά συμπληρώματα που υπόσχονται καλύτερη μνήμη, μεγαλύτερη συγκέντρωση και προστασία του εγκεφάλου από τη γήρανση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση σε αυτή την τάση, με influencers να παρουσιάζουν τα χάπια και τα συμπληρώματα σε σκόνη που συνδυάζουν καθημερινά για να ενισχύσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου τους.

Το ενδιαφέρον αυτό είναι κατανοητό. Όσο μεγαλώνουμε, συχνά ανησυχούμε περισσότερο για την απώλεια μνήμης και την άνοια. Η ιδέα ότι μια κάψουλα θα μπορούσε να μας προστατεύσει είναι αναμφίβολα ελκυστική. Ωστόσο, για πολλά από αυτά τα προϊόντα, τα επιστημονικά στοιχεία απέχουν αρκετά από τις υποσχέσεις της συσκευασίας. Οι ειδικοί συχνά υπενθυμίζουν ότι κανένα χάπι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις βασικές συνήθειες που προστατεύουν τον εγκέφαλο.

Γι’ αυτό και έχει ενδιαφέρον όταν ένας νευρολόγος ξεχωρίζει κάποιο συμπλήρωμα. Οι ειδικοί που ασχολούνται με τον εγκέφαλο είναι συνήθως επιφυλακτικοί, έχοντας δει πολλά προϊόντα να γίνονται μόδα και στη συνέχεια να ξεχνιούνται.

Ο ρόλος των ωμέγα-3 στην υγεία του εγκεφάλου

Η απάντηση είναι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και συγκεκριμένα το DHA, δηλαδή το δοκοσαεξαενοϊκό οξύ, και το EPA, δηλαδή το εικοσαπενταενοϊκό οξύ. Ο δρ Majid Fotuhi, νευρολόγος και καθηγητής στο Ινστιτούτο Mind/Brain του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, είπε στο Parade ότι τα ωμέγα-3 είναι το μόνο συμπλήρωμα που συστήνει συστηματικά για την υγεία του εγκεφάλου.

«Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία συνδέουν τα ωμέγα-3 με τη δομή του εγκεφάλου και την αντοχή των νοητικών λειτουργιών στη φθορά. Για τα περισσότερα άλλα συμπληρώματα, τα ερευνητικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες», εξήγησε ο ίδιος.

Το DHA αποτελεί βασικό συστατικό των μεμβρανών των εγκεφαλικών κυττάρων, ενώ το EPA είναι κυρίως γνωστό για την αντιφλεγμονώδη δράση του. Ο οργανισμός παράγει μόνο μικρές ποσότητες και από τα δύο, γι’ αυτό χρειάζεται να τα προσλαμβάνετε από τη διατροφή σας, κυρίως από λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες, το σκουμπρί και ο γαύρος, ή από συμπληρώματα.

Υπάρχουν ερευνητικά ευρήματα που υποστηρίζουν αυτή τη σύσταση. Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022 στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Neuroscience ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 211.000 ενηλίκους ηλικίας 60 ετών και άνω. Όσοι λάμβαναν τακτικά συμπληρώματα ιχθυελαίου είχαν χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια σε σχέση με όσους δεν λάμβαναν. Χρειάζεται, όμως, προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επειδή η μελέτη ήταν παρατηρητική, δεν αποδεικνύει ότι η διαφορά στον κίνδυνο οφειλόταν στο ιχθυέλαιο. Επίσης, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν αντίστοιχη συσχέτιση για τη νόσο Αλτσχάιμερ συγκεκριμένα.

Αν σκέφτεστε να πάρετε συμπλήρωμα ωμέγα-3, μιλήστε πρώτα με τον γιατρό σας, ιδιαίτερα αν λαμβάνετε αντιπηκτικά, καθώς το ιχθυέλαιο μπορεί να επηρεάσει την πήξη του αίματος.

Η συνήθεια που ωφελεί ακόμη περισσότερο τον εγκέφαλό σας

Αν και ο δρ Fotuhi αναγνώρισε τα οφέλη των ωμέγα-3, ξεκαθάρισε ότι κανένα συμπλήρωμα δεν αρκεί από μόνο του. Για την προστασία του εγκεφάλου όσο μεγαλώνουμε, έθεσε πάνω απ’ όλα την τακτική σωματική άσκηση.

«Αν έπρεπε να επιλέξω ένα πράγμα που έχει μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε άλλο για την υγεία του εγκεφάλου και την υγιή γήρανση, θα επέλεγα την τακτική σωματική άσκηση», τόνισε.

Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση δρα με πολλούς τρόπους ταυτόχρονα. «Μειώνει επίσης τη φλεγμονή, βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, μειώνει τις ορμόνες του στρες και δυναμώνει την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο. Κανένα χάπι ή συμπλήρωμα δεν επηρεάζει ταυτόχρονα τόσους μηχανισμούς που σχετίζονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου», επισήμανε ο ειδικός.

Για να ωφεληθείτε, δεν χρειάζεται να προπονείστε για μαραθώνιο. Ούτε είναι ποτέ αργά να ξεκινήσετε. «Ακόμη κι αν αρχίσετε να ασκείστε σε μεγαλύτερη ηλικία, θα δείτε όφελος».

Πέρα από την άσκηση, ο δρ Fotuhi συνέστησε και άλλες συνήθειες για την προστασία του εγκεφάλου. Πρότεινε προτείνει μια διατροφή στα πρότυπα της μεσογειακής, που βοηθά στον περιορισμό της φλεγμονής και βασίζεται σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα, λαχανικά, άπαχες πηγές πρωτεΐνης, ελαιόλαδο και άλλα ωφέλιμα λιπαρά. Υπογράμμισε επιπλέον πόσο σημαντικό είναι κρατάτε το μυαλό σας ενεργό μαθαίνοντας καινούργια πράγματα και αποκτώντας νέες εμπειρίες, να διαχειρίζεστε το στρες και να επιδιώκετε επτά έως εννέα ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.