Η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη του στρες, η οποία παρουσιάζει φυσιολογικές διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα.

Οι συμβουλές για τη μείωση της κορτιζόλης είναι πολλές. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ορμόνη είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του οργανισμού, επομένως το ζητούμενο δεν είναι απλώς να τη μειώσετε, αλλά να διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα.

«Η κορτιζόλη βοηθά τον οργανισμό να ανταποκρίνεται στο στρες», εξήγησε στο Eating Well η ενδοκρινολόγος Gillian Goddard. Όπως πρόσθεσε, συμμετέχει στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού, γι’ αυτό και τα επίπεδά της μεταβάλλονται φυσιολογικά στη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί, όμως, να αυξηθούν σε περιόδους έντονου στρες ή όταν ο οργανισμός καταπονείται, για παράδειγμα όταν δεν κοιμάστε αρκετά.

Η διατροφή μπορεί επίσης να παίξει ρόλο. Ενδοκρινολόγοι εξήγησαν ποιο μπαχαρικό θα μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων κορτιζόλης, τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τη δράση του και ποιες καθημερινές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν.

Πώς μπορεί να βοηθήσει το τζίντζερ

Οι μελέτες σε ανθρώπους που εξετάζουν την επίδραση του τζίντζερ στην κορτιζόλη είναι περιορισμένες. Τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα δείχνουν ότι ορισμένες ουσίες που περιέχει, όπως η τζιντζερόλη, οι σογκαόλες και η ζινγκερόνη, μπορεί να έχουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Η φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και η κορτιζόλη μπορούν να επηρεάζουν το ένα το άλλο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο ορισμένων χρόνιων παθήσεων.

Εντούτοις, «καμία κλινική δοκιμή σε ανθρώπους δεν έχει δείξει ότι το τζίντζερ μειώνει ή ρυθμίζει την κορτιζόλη και δεν αποτελεί θεραπεία για τις διαταραχές της», διευκρίνισε ο ενδοκρινολόγος Fady Hannah-Shmouni.

Ορισμένες πρώτες μελέτες σε ανθρώπους δείχνουν ότι το τζίντζερ μπορεί να μειώνει ελαφρώς κάποιους δείκτες φλεγμονής και να βελτιώνει ορισμένους δείκτες οξειδωτικού στρες. Σε αυτές, όμως, χρησιμοποιούνται συμπυκνωμένα συμπληρώματα και όχι οι μικρές ποσότητες που προσθέτετε στο φαγητό. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες έρευνες δεν εξετάζουν άμεσα την επίδρασή του στα επίπεδα κορτιζόλης.

Αν και δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την επίδρασή του στην κορτιζόλη, το τζίντζερ μπορεί να δώσει γεύση και θρεπτικά συστατικά στα γεύματά σας. Χρησιμοποιήστε το για να νοστιμίσετε το φαγητό αντί να προσθέσετε αλάτι ή δοκιμάστε το σε αγαπημένες σας συνταγές για μια διαφορετική γεύση.

Ποια άλλα μπαχαρικά μπορεί να βοηθήσουν

«Τα μπαχαρικά από μόνα τους δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις φυσιολογικές διακυμάνσεις της κορτιζόλης. Μπορούν, όμως, να βοηθήσουν στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας για τη διαχείριση του στρες και τη φροντίδα της ορμονικής υγείας», επισήμανε ο Hannah-Shmouni. Όπως πρόσθεσε, περιέχουν βιοδραστικές ουσίες που ενδέχεται να βοηθούν τον οργανισμό να ανταποκρίνεται στο στρες.

- Κρόκος κοζάνης ή σαφράν. Έρευνες δείχνουν ότι το εκχύλισμα κρόκου μπορεί να βελτιώνει ελαφρώς τη διάθεση και το άγχος, με βάση όσα αναφέρουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Ωστόσο, οι μελέτες δεν καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα για την επίδρασή του στην κορτιζόλη. Σε μια μικρή μελέτη, μετά από μια δοκιμασία που προκάλεσε στρες στο εργαστήριο, η κορτιζόλη έφτασε στη μέγιστη τιμή της με καθυστέρηση. Σε μια άλλη, δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στα βραδινά επίπεδά της.

- Κουρκουμάς. Η κουρκουμίνη, η δραστική ουσία του κουρκουμά, έχει μελετηθεί εκτενώς για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές της ιδιότητες. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι τα συμπληρώματα κουρκουμίνης μπορεί να μειώνουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα, όμως τα ευρήματα για την κορτιζόλη είναι λιγότερο σαφή. Η κουρκουμίνη από μόνη της δεν απορροφάται εύκολα, ενώ έχουν αναφερθεί περιστατικά ηπατικής βλάβης από ορισμένα συμπληρώματα που έχουν σχεδιαστεί για αυξημένη απορρόφηση. Προτιμήστε τον κουρκουμά στο φαγητό και μιλήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε κάποιο συμπλήρωμα.

Ποιες άλλες συνήθειες βοηθούν

Οι αποτελεσματικότεροι τρόποι για να διατηρήσετε την κορτιζόλη σας σε φυσιολογικά επίπεδα αφορούν τον τρόπο ζωής σας.

- Κοιμηθείτε αρκετά. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε φυσιολογικά τα επίπεδα κορτιζόλης είναι να κοιμάστε αρκετά. Για τους περισσότερους ενήλικες, αυτό σημαίνει επτά έως εννέα ώρες κάθε βράδυ. Αποφύγετε την καφεΐνη αργά μέσα στην ημέρα, διατηρήστε το υπνοδωμάτιο σκοτεινό και δροσερό και περιορίστε τις οθόνες πριν από τον ύπνο. Φροντίστε επίσης να βγαίνετε στο φυσικό φως το πρωί, καθώς αυτό βοηθά στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού και, κατ’ επέκταση, του ημερήσιου ρυθμού της κορτιζόλης.

- Βρείτε τρόπους να διαχειρίζεστε το στρες. Η ενσυνειδητότητα και ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσουν και στα επίπεδα κορτιζόλης. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε έντονο στρες, δοκιμάστε την τεχνική της τετράγωνης αναπνοής ή ασκήσεις που σας βοηθούν να συγκεντρωθείτε στο παρόν, γνωστές ως τεχνικές γείωσης, για να μειώσετε την ένταση.

- Αφήστε τους μυς σας να ανακάμψουν μετά την άσκηση. Η έντονη προπόνηση χωρίς αρκετό χρόνο αποκατάστασης μπορεί να διαταράξει την αντίδραση του οργανισμού στο στρες. Η απαιτητική άσκηση αυξάνει προσωρινά την κορτιζόλη, η οποία υποχωρεί όσο το σώμα ανακάμπτει μετά την προπόνηση. Αυτή η αντίδραση είναι φυσιολογική. Όταν, όμως, κάνετε διαδοχικές έντονες προπονήσεις χωρίς να αφήνετε το σώμα σας να ξεκουραστεί, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαταραχθεί και να αισθάνεστε εξαντλημένοι.