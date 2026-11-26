Το άμυλο που υπάρχει στις πατάτες μπορεί να επηρεάσει το σάκχαρο στο αίμα.

Οι κίτρινες πατάτες, οι καφέ (τύπου russet) πατάτες αλλά και οι γλυκοπατάτες μπορούν να ενταχθούν σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα. Το Verywell Health διευκρινίζει ότι «δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ώστε να προτιμάται κάποια συγκεκριμένη ποικιλία όσον αφορά την επίδραση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα». Το Verywell Health τονίζει ότι ο καθένας μπορεί να επιλέγει τις πατάτες που προτιμά, δίνοντας ωστόσο προσοχή στο μέγεθος της μερίδας και στον τρόπο προετοιμασίας τους.

Πώς το άμυλο στις πατάτες μπορεί να επηρεάσει το σάκχαρο στο αίμα

Όλες οι ποικιλίες πατάτας έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο. Η συνολική ποσότητα αμύλου στις κίτρινες πατάτες, τις καφέ (τύπου russet) πατάτες αλλά και τις γλυκοπατάτες είναι παρόμοια, περίπου 60 έως 70 γραμμάρια ανά μερίδα 100 γραμμαρίων.

Το μεγαλύτερο μέρος του αμύλου στις πατάτες θεωρείται ταχέως εύπεπτο. Ο οργανισμός διασπά γρήγορα αυτό το άμυλο, απελευθερώνοντας σάκχαρα στην κυκλοφορία του αίματος και προκαλώντας απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Μια πολύ μικρότερη ποσότητα αμύλου στις πατάτες είναι γνωστή ως «ανθεκτικό άμυλο». Ο οργανισμός δεν μπορεί να χωνέψει το ανθεκτικό άμυλο, το οποίο λειτουργεί όπως οι φυτικές ίνες και βοηθά στη διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Μελέτες δείχνουν ότι οι κίτρινες, οι πατάτες τύπου «russet» και οι γλυκοπατάτες έχουν επίσης παρόμοια επίπεδα ανθεκτικού αμύλου. Σε αυτή την περίπτωση, το μέγεθος της μερίδας παίζει ρόλο. Η κατανάλωση μικρότερης μερίδας μειώνει τη γλυκαιμική απόκριση, ανεξάρτητα από τον τύπο πατάτας που θα επιλέξετε, και μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα σας.

Πώς να απολαμβάνετε τις πατάτες χωρίς να ανησυχείτε για το σάκχαρο

Καταναλώστε με μέτρο: Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία (American Diabetes Association), περιορίστε τους ποιοτικούς υδατάνθρακες (συμπεριλαμβανομένων των πατατών ή άλλων αμυλούχων λαχανικών) στο ένα τέταρτο του πιάτου σας.

Δώστε σημασία στην προετοιμασία: Για καλύτερα αποτελέσματα, προτιμήστε το ψήσιμο στον φούρνο ή την κατανάλωση πατατών αφού κρυώσουν (όπως, για παράδειγμα, σε μια πατατοσαλάτα). Αυτοί οι τρόποι προετοιμασίας αυξάνουν την περιεκτικότητα σε ανθεκτικό άμυλο, το οποίο συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Αντιθέτως, η κατανάλωση τηγανητών πατατών αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.

Μην αφαιρείτε τη φλούδα: Η φλούδα της πατάτας είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Συνδυάστε μακροθρεπτικά συστατικά: Καταναλώστε τις πατάτες μαζί με υγιεινά λιπαρά και άπαχη πρωτεΐνη, ώστε να μειώσετε τη γλυκαιμική απόκριση και να αποτρέψετε μια απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα.