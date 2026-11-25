Είκοσι νέα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Η.Ο.Φ.) για άτομα με Άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές, τα οποία θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, ξεκινούν τη λειτουργία τους. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα που πραγματοποιεί το υπουργείο Υγείας. Οι νέες δομές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη σύγχρονων και κοινοτικά προσανατολισμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο της Ολοκλήρωσης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένων υπηρεσιών για την άνοια

Η άνοια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν με άνοια καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένων υπηρεσιών, με συνέχεια στη φροντίδα, έγκαιρη παρέμβαση και ουσιαστική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της νόσου. Παράλληλα, η άνοια επηρεάζει καθοριστικά όχι μόνο τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Οι άτυποι οικογενειακοί φροντιστές επωμίζονται συχνά ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ψυχικό, σωματικό και οικονομικό φορτίο, χωρίς να διαθέτουν πάντοτε την αναγκαία υποστήριξη.

Τα νέα Κ.Η.Ο.Φ. έρχονται να καλύψουν αυτά τα κενά, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Βασικός στόχος είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας των ατόμων με άνοια, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η πρόληψη ή καθυστέρηση της επιδείνωσης των συμπτωμάτων, η αποφυγή της κοινωνικής απομόνωσης και της πρόωρης ιδρυματοποίησης, καθώς και η ουσιαστική ανακούφιση και ενδυνάμωση των οικογενειακών φροντιστών.

Πώς θα λειτουργούν τα νέα Κέντρα

Τα Κέντρα θα λειτουργούν με ένα σύγχρονο μοντέλο ολιστικής και εξατομικευμένης θεραπευτικής φροντίδας, το οποίο δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις τους, αλλά επεκτείνεται στο οικογενειακό περιβάλλον των ωφελούμενων. Θα προσφέρουν ημερήσια θεραπευτική φροντίδα, ανεξάρτητα από το στάδιο εξέλιξης της νόσου, και εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, με στόχο τη διατήρηση των γνωστικών και λειτουργικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας. Το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας θα διευκολύνει την πρόσβαση των οικογενειών, ενώ μέσω των Κινητών Κλιμακίων η φροντίδα θα παρέχεται και κατ' οίκον, ιδιαίτερα όταν η μετακίνηση των ωφελούμενων είναι δύσκολη ή αδύνατη. Επιπλέον, οι οικογενειακοί φροντιστές θα λαμβάνουν συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις ανάγκες φροντίδας.

Παράλληλα, η διασύνδεση με τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας της περιοχής θα διασφαλίζει τη συνέχεια της φροντίδας και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών κάθε ωφελούμενου. Ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος επεσήμανε: «Με τα 20 νέα Κέντρα Ημέρας, χτίζουμε ένα συνεκτικό δίκτυο φροντίδας για την Άνοια σε όλη τη χώρα, με έμφαση στην κοινοτική φροντίδα, τη συνέχεια της θεραπευτικής υποστήριξης και την ενεργό συμμετοχή της οικογένειας. Η Άνοια δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που νοσεί, αλλά και την οικογένειά του, τους φροντιστές του και ολόκληρη την κοινωνία. Η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται δίπλα τους, με ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την αυτονομία κάθε ανθρώπου».

Που θα λειτουργήσουν τα νέα Κέντρα

Η ανάπτυξη των 20 Κ.Η.Ο.Φ. καλύπτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση της περιφερειακής κάλυψης και την αντιμετώπιση των γεωγραφικών ανισοτήτων στην πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Για τη δημιουργία και λειτουργία των 20 νέων Κ.Η.Ο.Φ. διατίθενται συνολικά 28 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ ανά Κέντρο και καλύπτει τη λειτουργία κάθε Κέντρου, μαζί με το Κινητό Κλιμάκιό του, για διάστημα 24 μηνών.

Οι νέες Μονάδες θα εκκινήσουν τη λειτουργία τους στις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες: 1. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 2. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών 3. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 4. Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 5. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 6. Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 7. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 8. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 9. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 10. Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 11. Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 12. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 13. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 14. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 15. Περιφερειακή Ενότητα Κω 16. Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 17. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 18. Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 19. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 20. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας