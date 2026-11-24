Τα πρώτα σημάδια που υποδηλώνουν ότι κινδυνεύετε να υποστείτε έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να εμφανιστούν έως και 30 χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι το 2022 περίπου 19,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλο καρδιακό πρόβλημα. Τα περισσότερα καρδιαγγειακά νοσήματα μπορούν να προληφθούν με την αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον, όπως η ανθυγιεινή διατροφή, το κάπνισμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η έγκαιρη ανίχνευση του κινδύνου μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ασθενείς να λάβουν εγκαίρως την κατάλληλη θεραπεία, αποτρέποντας έτσι θανάτους.

«Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν να προληφθούν πλήρως. Ωστόσο, πολλοί από εμάς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι κινδυνεύουμε παρά μόνο όταν είναι πλέον πολύ αργά», δήλωσε ο Μπράιαν Γουίλιαμς, επικεφαλής καθώς και επιστημονικών και ιατρικών υποθέσεων του Βρετανικού Ιδρύματος Καρδιάς.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου παρακολούθησαν την υγεία σχεδόν 114.000 ανθρώπων για 3 δεκαετίες, με αφετηρία τη δεκαετία του 1980. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έπασχε από καρδιακή νόσο στην αρχή της μελέτης. Όμως, σχεδόν 17.000 από αυτούς υπέστησαν στη συνέχεια έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο ή έχασαν τη ζωή τους από κάποιο καρδιακό πρόβλημα.

Έμφραγμα και εγκεφαλικό: Τα προειδοποιητικά σημάδια

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, όσοι εμφάνισαν καρδιαγγειακά προβλήματα παρουσίαζαν συχνά προειδοποιητικά σημάδια ήδη από αρκετές δεκαετίες νωρίτερα.

Για παράδειγμα, η συστολική αρτηριακή πίεση, δηλαδή η πίεση που ασκείται στα τοιχώματα των αρτηριών όταν η καρδιά αντλεί αίμα, ήταν σταθερά υψηλότερη σε όσους εμφάνισαν αργότερα καρδιαγγειακά προβλήματα σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Πρώιμες ενδείξεις εντοπίστηκαν και σε βιοδείκτες του αίματος. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές στα επίπεδα του NT-proBNP, ενός τμήματος πρωτεΐνης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της καρδιακής ανεπάρκειας, ήταν ανιχνεύσιμες ήδη 10 χρόνια νωρίτερα.

Άλλες πρώιμες ενδείξεις κινδύνου σχετίζονταν με τη λειτουργία των νεφρών, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, την παρουσία διαβήτη και τον αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (αναλογία βάρους / ύψους), που αποτελεί μέτρο αξιολόγησης της παχυσαρκίας. Αρκετοί από αυτούς τους παράγοντες είναι ήδη γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, όπως συμβαίνει και με την υψηλή αρτηριακή πίεση και την αυξημένη χοληστερίνη. Η νέα μελέτη, εντούτοις, δείχνει πώς εξελίσσονται οι συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου με την πάροδο του χρόνου.

«Η μελέτη αυτή έρχεται να προστεθεί στα ολοένα περισσότερα επιστημονικά ευρήματα που δείχνουν ότι τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια εμφανίζονται δεκαετίες πριν εκδηλωθεί η καρδιαγγειακή νόσος», ανέφερε ο Γουίλιαμς.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Γουίλιαμς, τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς να εντοπίζουν εγκαίρως τους ασθενείς που κινδυνεύουν να υποστούν έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο σε μεγαλύτερη ηλικία, με μια απλή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ή μια εξέταση αίματος.

«Η γνώση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους ή να ξεκινήσουν θεραπεία όσο είναι ακόμη σχετικά νέοι. Έτσι, θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο που διατρέχουν, να προλάβουν ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και να αλλάξουν το μέλλον τους», κατέληξε ο επικεφαλής της μελέτης.