Ίσως, θα έχετε διαπιστώσει ότι τα μπράτσα σας αποθηκεύουν λιγότερο λίπος, απ’ ότι η κοιλιά ή οι γλουτοί σας. Η αλήθεια είναι ότι οι επιστήμονες δεν έχουν μία σαφή απάντηση γιατί συμβαίνει αυτό, γράφει στο The Conversation η καθηγήτρια Cara Ocobock από το Πανεπιστήμιο Νοτρ Νταμ.

Τι είναι το λίπος

Το λίπος αποτελεί έναν τύπο συνδετικού ιστού. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο λιπώδης ιστός χρησίμευε κυρίως ως αποθήκη για την περίσσεια ενέργειας —αυτήν που το σώμα δεν χρησιμοποιεί— από τις τροφές που καταναλώνει κάποιος. Το λίπος επιτελεί παράλληλα πολλές άλλες λειτουργίες. Μάλιστα, υπάρχουν διαφορετικά είδη λίπους.

Το σπλαχνικό λίπος λειτουργεί προστατευτικά, περιβάλλοντας τα εσωτερικά όργανα και γεμίζοντας τα κενά ανάμεσά τους. Το υποδόριο λίπος — το στρώμα λίπους ανάμεσα στο δέρμα και τους μυς, το οποίο μπορεί να πιάσει κάποιος με τα δάχτυλά του — αποτελεί ένα προστατευτικό στρώμα και συμβάλλει στη διατήρηση της θερμότητας του σώματος.

Το λίπος επίσης παράγει και ανταποκρίνεται σε ορμόνες προκειμένου να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί την ενέργεια, καθώς και να ενημερώνει για το πότε πεινάτε ή πότε έχετε χορτάσει. Διαφορετικά είδη λίπους επιτελούν, επίσης, διαφορετικούς ρόλους. Το λευκό λίπος είναι ο τύπος λίπους που γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι και είναι αυτό που εκτελεί τις προαναφερθείσες λειτουργίες.

Ίσως είστε λιγότερο εξοικειωμένοι με το καφέ λίπος, το οποίο έχει καφέ χρώμα επειδή περιέχει πολλά μιτοχόνδρια: τα τμήματα των κυττάρων σας που παράγουν την ενέργεια την οποία χρειάζεται το σώμα για να επιτελέσει όλες τις λειτουργίες του.

Τα μωρά έχουν άφθονο καφέ λίπος κατά μήκος του κορμού τους, το οποίο τα βοηθά να διατηρούνται ζεστά. Καθώς μεγαλώνουμε, η ποσότητα του καφέ λίπους μειώνεται και εντοπίζεται μόνο ακριβώς πάνω από την κλείδα και κατά μήκος των μεγάλων, βαθιών αιμοφόρων αγγείων, όπως η αορτή.

Γιατί οι άνθρωποι αποθηκεύουν λίπος σε συγκεκριμένα σημεία;

«Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη αρκετά για το καφέ λίπος, ώστε να εξηγήσουν γιατί εντοπίζεται μόνο σε ορισμένα σημεία του σώματος. Είναι πιθανό να βρίσκεται κοντά στον αυχένα και γύρω από τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία, συμβάλλοντας στη θερμική μόνωση του αίματος και διατηρώντας τη συνολική θερμοκρασία του σώματος σε ένα υγιές, θερμό εύρος.

Όσον αφορά το λευκό λίπος, φαίνεται πως υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που καθορίζουν πού αποθηκεύεται: η κληρονομικότητα, οι ορμόνες και η ηλικία. Ορισμένα γονίδια κατευθύνουν τη συσσώρευση λίπους στους γλουτούς, ενώ άλλα γονίδια δίνουν εντολή να συγκεντρωθεί στον κορμό.

Ορμόνες όπως τα οιστρογόνα —τα οποία επηρεάζουν σχεδόν κάθε σύστημα στο ανθρώπινο σώμα, αλλά βρίσκονται συνήθως σε υψηλότερα επίπεδα στις γυναίκες— κατευθύνουν το υποδόριο λίπος ώστε να συσσωρεύεται στους γλουτούς, τους μηρούς και το πίσω μέρος των βραχιόνων. Η κορτιζόλη, η ορμόνη του στρες, φαίνεται να κατευθύνει το σπλαχνικό λίπος προς την περιοχή της κοιλιάς», σημειώνει η Cara Ocobock.

Γιατί το λίπος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το σώμα;

Αν υπήρχε μεγάλη ποσότητα λίπους γύρω από τους αγκώνες και τα γόνατα, θα περιοριζόταν η ικανότητά μας να λυγίζουμε τα χέρια και τα πόδια μας. Αντίστοιχα, η αποθήκευση μεγάλης ποσότητας λίπους γύρω από το κεφάλι θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει τον εγκέφαλο σε κίνδυνο υπερβολικής θέρμανσης. Άλλα μέρη του σώματος —όπως οι γοφοί, οι γλουτοί, το στήθος και οι μηροί— δεν ενέχουν τέτοιους κινδύνους. Ίσως γι' αυτό αποθηκεύουμε λίπος σε αυτά τα σημεία.

«Επομένως, την επόμενη φορά που θα δείτε στον καθρέφτη συσσωρευμένο λίπος στους γλουτούς σας, θυμηθείτε ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος του σώματός μας, και επιτελεί πολλές διαφορετικές λειτουργίες», καταλήγει η καθηγήτρια.