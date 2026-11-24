Τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική εποχή για να γεμίσει το σπίτι με τα αρώματα της κανέλας, του τζίντζερ και των φρεσκοψημένων μπισκότων. Αν αναζητάτε μια εύκολη συνταγή για γιορτινά γλυκίσματα, αυτά τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα με ελαιόλαδο είναι μια εξαιρετική επιλογή. Φτιάχνονται χωρίς βούτυρο, με απλά υλικά, ενώ ο φρέσκος χυμός πορτοκαλιού, το μέλι και τα μπαχαρικά τούς δίνουν υπέροχο άρωμα και γεύση. Μπορείτε να τα απολαύσετε σκέτα, να τα διακοσμήσετε ή να τα γεμίσετε με την αγαπημένη σας μαρμελάδα.

Υλικά για 40 έως 50 μερίδες

• 150 ml ελαιόλαδο

• 150 ml φρέσκο χυμό πορτοκαλιού

• 100 γρ. καστανή ζάχαρη

• 2 κ.σ. μέλι

• 1/2 σφηνάκι λικέρ κουμ κουάτ

• 1,5 κ.γ. κανέλα

• 1/4 κ.γ. τζίντζερ

• 530 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή και λίγο παραπάνω

• 2 γεμάτα κ.γ. μπέικιν πάουντερ

• 2 βανιλίνες

• Μαρμελάδα της αρεσκείας σας (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ανακατέψτε καλά τα 7 πρώτα υλικά με ένα σύρμα. Για να μετρήσετε τα υγρά υλικά, χρησιμοποιήστε δοσομετρητή και για τα στερεά ψηφιακή ζυγαριά.

Προσθέστε σταδιακά το αλεύρι, αφού πρώτα το ανακατέψετε με το μπέικιν πάουντερ και τις βανιλίνες. Ενσωματώστε το αρχικά με το σύρμα και στη συνέχεια με το χέρι, μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή, εύπλαστη ζύμη που δεν κολλάει. Τυλίξτε τη με μεμβράνη και αφήστε τη να ξεκουραστεί λίγο.

Ανοίξτε τη ζύμη με έναν πλάστη και κόψτε τα μπισκότα με κουπ πατ, σε πάχος 0,5 έως 1 εκ. Τοποθετήστε τα σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και ψήστε στους 170 βαθμούς, στον αέρα, για 10 έως 15 λεπτά, ανάλογα με το πάχος τους. Καθώς κρυώνουν, τα μπισκότα σφίγγουν περισσότερο, οπότε προσέξτε να μην τα παραψήσετε.

Μπορείτε να τα φτιάξετε λίγο πιο χοντρά, αυξάνοντας τον χρόνο ψησίματος κατά λίγα λεπτά. Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα είναι υπέροχο.

Φυσικά, η διακόσμηση είναι το επόμενο και πιο διασκεδαστικό βήμα. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργήστε τα δικά σας γιορτινά μπισκότα. Μπορείτε να τα φτιάξετε πιο χοντρά (αυξάνοντας το χρόνο ψησίματος κατά λίγα λεπτά) και να τα αφήσετε σκέτα ή να τα κάνετε πιο λεπτά, να τα γεμίσετε με μαρμελάδα και να τα ενώσετε μεταξύ τους όσο είναι ακόμα ζεστά. Αν αποφασίσετε να τα γεμίσετε τα μπισκότα με μαρμελάδα μπορείτε να ανοίξετε πρώτα μια τρύπα χρησιμοποιώντας ένα κουπ πατ και να τοποθετήσετε στο κενό τη μαρμελάδα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Διατηρήστε τα σε μεταλλικό κουτί για να παραμείνουν φρέσκα για περισσότερο καιρό.

Πηγή: persaki / Cookpad