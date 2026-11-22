Πώς μπορείτε να συνδυάσετε διάφορα συστατικά σε εύκολες συνταγές για να έχετε καλύτερο ύπνο .

Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από αϋπνίες. Πριν καταφύγετε σε κάποιον ειδικό για να πάρετε φαρμακευτική αγωγή, δοκιμάστε να βελτιώσετε τον ύπνο σας με ορισμένες συνταγές, οι οποίες συνδυάζουν υλικά, τα οποία μπορούν να σας χαρίσουν έναν ποιοτικό ύπνο. Τα παρακάτω πιάτα θα μπορούσαν να «λειτουργήσουν» υπέρ ενός ποιοτικού ύπνου αν καταναλωθούν αργά το απόγευμα.

Η Washington Post συγκέντρωσε 3 συνταγές από τον δημοσιογράφο και αρθρογράφο για θέματα διατροφής, Anahad O’Connor. Ας δούμε ποιες είναι.

Pancakes με μπανάνα

Σύμφωνα με τη Marie-Pierre St-Onge, καθηγήτρια διατροφικής ιατρικής στο Columbia University Irving Medical Center, με την οποία μίλησε ο O’Connor, «υπήρξε μια μελέτη που έδειξε καλύτερη έκκριση μελατονίνης μετά την κατανάλωση μπανανών ή χυμού από ανανά ή πορτοκάλια».

Τι θα χρειαστείτε

- 2 πολύ ώριμες μπανάνες

- 1 φλιτζάνι πλήρες γάλα

- 1 μεγάλο αυγό

- 1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας

- 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

- 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη

- 2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ

- 2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο, και επιπλέον ποσότητα αν χρειαστεί

- Ψιλοκομμένες φράουλες, μπανάνες ή καρύδα, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ, λιώστε τις μπανάνες μέχρι το μείγμα να γίνει σχεδόν λείο, αφήνοντας ωστόσο μερικά μικρά κομματάκια. Προσθέστε το γάλα, το αυγό και τη βανίλια, και χτυπήστε τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Σε ένα άλλο μπολ, αναμείξτε το αλεύρι, την κανέλα και το μπέικιν πάουντερ. Προσθέστε το μείγμα του αλευριού στο μείγμα με τις μπανάνες και ανακατέψτε μέχρι να σχηματιστεί ένας χυλός. Σε ένα μεγάλο (περίπου 30 εκ.) και βαρύ τηγάνι, ζεστάνετε το λάδι σε μέτρια φωτιά. Με τη βοήθεια ενός μεγάλου κουταλιού σερβιρίσματος, ρίξτε τον χυλό στο τηγάνι, αφήνοντας αρκετό κενό ανάμεσα ώστε να μπορούν να απλωθούν τα pancakes.

Ψήστε μέχρι να σχηματιστούν φυσαλίδες και οι άκρες των pancakes να αρχίσουν να ροδίζουν — περίπου 3 με 4 λεπτά από κάθε πλευρά.

Σαλάτα με τραγανό ρύζι, πικάντικο ντρέσινγκ και κάσιους

Ο O’ Connor αναφέρει ότι, σύμφωνα με έρευνες, η κατανάλωση μιας ποικιλίας φυτικών τροφών «σχετίζεται με χαμηλότερο καρδιακό ρυθμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη υγιούς ανάπαυσης και αποκατάστασης». Τα φυτοχημικά συστατικά που περιέχονται στα φυτά συνδέονται επίσης με βαθύτερο και πιο ξεκούραστο ύπνο. Αυτή η σαλάτα —η οποία περιλαμβάνει ρόκα, λάχανο, καρότο, αγγούρι, κόλιανδρο, λάιμ και άλλα υλικά— αποτελεί έναν γευστικό τρόπο για να αυξήσετε την ποικιλία των φυτικών τροφών στη διατροφή σας.

Τι θα χρειαστείτε

Για τη σαλάτα

- 1 κουταλιά της σούπας λάδι αβοκάντο

- Δύο συσκευασίες (περίπου 170-200 γρ. η καθεμία) ψητό τόφου (γεύση teriyaki ή άλλη της επιλογής σας), κομμένο σε κύβους περίπου 2,5 εκ.

- 8 φλιτζάνια (περίπου 140 γρ.) baby ρόκα

- 1 φλιτζάνι μαγειρεμένο καστανό ή άγριο ρύζι

- 1/4 μικρό κόκκινο λάχανο (συνολικά 140 γρ.), χωρίς το κοτσάνι, κομμένο σε λεπτές φέτες (2 φλιτζάνια)

- 1 μεγάλο καρότο (140 γρ.), πλυμένο/ξυσμένο και κομμένο σε φέτες πάχους περίπου 0,5 εκ.

- 3 μικρά αγγουράκια (συνολικά 255 γρ.), κομμένα σε φέτες πάχους περίπου 0,5 εκ.

- 1/2 φλιτζάνι καβουρδισμένα αμύγδαλα (ανάλατα), χοντροκομμένα

- 1/4 φλιτζανιού φρέσκα φύλλα και κοτσάνια κόλιανδρου

- 1 λάιμ, κομμένο στα τέσσερα

Για το ντρέσινγκ

- 1/4 φλιτζανιού βούτυρο κάσιους, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλατιού

- 1/4 φλιτζανιού νερό

- 3 κουταλιές της σούπας λάδι αβοκάντο

- 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα φρέσκα φύλλα και κοτσάνια κόλιανδρου

- 2 σκελίδες σκόρδο

- 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο χυμό λάιμ

- 1 κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου

- 1 κουταλιά της σούπας ξίδι

- 2 κουταλάκια του γλυκού φρεσκοτριμμένο τζίντζερ

- 2 κουταλάκια του γλυκού σησαμέλαιο

- 1 κουταλάκι του γλυκού shiro miso

- 1/4 κουταλάκι του γλυκού ψιλό αλάτι

- 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο

Εκτέλεση

Φτιάξτε το ντρέσινγκ: Σε ένα ψηλό, στενό σκεύος, αρκετά φαρδύ ώστε να χωράει ένα ραβδομπλέντερ, βάλτε το βούτυρο κάσιους, το νερό, το λάδι αβοκάντο, τον κόλιανδρο, το σκόρδο, τον χυμό λάιμ, το σιρόπι σφενδάμου, το ξίδι, το τζίντζερ, το σησαμέλαιο, τη μίσο, το αλάτι και τις νιφάδες μπούκοβο. Χτυπήστε τα υλικά μέχρι να έχετε ένα λείο μείγμα.

Ετοιμάστε τη σαλάτα: Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι (διαμέτρου περίπου 30 εκ.), ζεστάνετε το λάδι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε τους κύβους τόφου και μαγειρέψτε τους —χωρίς να ανακατεύετε— μέχρι να ροδίσουν από την κάτω πλευρά, για 2 με 3 λεπτά. Γυρίστε τους από την άλλη πλευρά και μαγειρέψτε μέχρι να ροδίσουν και από εκεί, για άλλα 2 με 3 λεπτά.

Μοιράστε τη ρόκα σε τέσσερα μπολ σαλάτας. Σε κάθε μπολ, τοποθετήστε από πάνω το ένα τέταρτο της ποσότητας από το καστανό ή άγριο ρύζι, το λάχανο, το καρότο, τα αγγούρια, και το τόφου, τακτοποιώντας τα σε ξεχωριστές ενότητες, αν θέλετε. Προσθέστε τα αμύγδαλα, τον κόλιανδρο και τα κομμάτια λάιμ (για να στύψετε τον χυμό τους πάνω από τη σαλάτα).

Περιχύστε τις σαλάτες με τη μισή ποσότητα του ντρέσινγκ (περίπου 2 κουταλιές της σούπας ανά σαλάτα) ή σερβίρετε το ντρέσινγκ ξεχωριστά.

Σοταρισμένος κιμάς γαλοπούλας με σπαράγγια και βασιλικό

Το σώμα μας παράγει φυσικά σεροτονίνη και μελατονίνη, δύο ορμόνες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου μας. Ωστόσο, για τη σύνθεση αυτών των ορμονών, ο οργανισμός χρειάζεται ένα αμινοξύ που ονομάζεται τρυπτοφάνη. Η γαλοπούλα είναι μια τροφή ιδιαίτερα πλούσια σε τρυπτοφάνη, και αυτό το γευστικό πιάτο —που ετοιμάζεται γρήγορα στο τηγάνι— αποτελεί έναν νόστιμο και εύκολο τρόπο για να την συμπεριλάβετε στο δείπνο σας.

Τι θα χρειαστείτε

- 1 1/2 κουταλιά της σούπας σησαμέλαιο

- 4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες ή τριμμένες στον τρίφτη

- 450 γρ. κιμά γαλοπούλας, κατά προτίμηση από άπαχο κρέας

- 2 μέτρια καρότα, πλυμένα και κομμένα σε μπαστουνάκια μήκους περίπου 5 εκ.

- 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, καθαρισμένα και κομμένα σε διαγώνιες φέτες

- 1/4 φλιτζανιού σάλτσα σόγιας με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι

- 2 κουταλιές της σούπας μαρμελάδα βερίκοκο

- 1/4 με 1/2 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο

- 450 γρ. σπαράγγια (λεπτά ή μέτριου πάχους), με τις σκληρές άκρες κομμένες

- 1/2 φλιτζάνι φρέσκα φύλλα βασιλικού, κομμένα σε λεπτές λωρίδες

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο τηγάνι, ζεστάνετε το λάδι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το σκόρδο και σοτάρετε, ανακατεύοντας, μέχρι να βγάλει το άρωμά του, για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Προσθέστε τον κιμά γαλοπούλας και ανακατέψτε μέχρι να εξαφανιστεί σχεδόν τελείως το ροζ χρώμα, για 6 έως 8 λεπτά.

Προσθέστε τα καρότα και τα φρέσκα κρεμμυδάκια και σοτάρετε μέχρι να μαλακώσουν, για περίπου 2 λεπτά. Ρίξτε τη σάλτσα σόγιας, τη μαρμελάδα βερίκοκο και το μπούκοβο (ανάλογα με το πόσο καυτερό το θέλετε) και μαγειρέψτε μέχρι η σάλτσα να δέσει, για περίπου 2 λεπτά. Προσθέστε τα σπαράγγια και σοτάρετε μέχρι να μαλακώσουν αλλά να παραμείνουν τραγανά και να αποκτήσουν έντονο πράσινο χρώμα, για 2 με 3 λεπτά. Αποσύρετε από τη φωτιά. Πασπαλίστε με τον ψιλοκομμένο βασιλικό και ανακατέψτε απαλά για να ενωθούν τα υλικά. Σερβίρετε αμέσως.