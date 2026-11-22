Η άνοια είναι ένας γενικός όρος για την απώλεια μνήμης, γνωστικών ικανοτήτων, και την αδυναμία επίλυσης προβλημάτων, σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζει την καθημερινή ζωή. Επιπλέον, τα συμπτώματα της άνοιας έχουν επιπτώσεις στη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Μία νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μπορντό, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Aging & Mental Health, διαπίστωσε ότι τα άτομα άνω των 65 ετών που ένιωθαν πολύ μοναχικά διέτρεχαν κίνδυνο 38% να εμφανίσουν άνοια. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στη μελέτη (29,5%) συμβίωνε με κάποιο άλλο άτομο, ωστόσο δήλωσαν ότι η σχέση αυτή δεν τους προσέφερε ικανοποίηση.

Η μελέτη εξέτασε 3.777 ηλικιωμένους κατά την περίοδο 1988-2018. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν οι ίδιοι τα συναισθήματα μοναξιάς που βίωναν και ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες: όσοι δεν ένιωθαν ποτέ μοναξιά, όσοι ένιωθαν μοναξιά περιστασιακά και όσοι βίωναν χρόνια μοναξιά. Στην κατηγορία της χρόνιας μοναξιάς εντάχθηκαν όσοι ανέφεραν αισθήματα μοναξιάς σε τρεις έως τέσσερις επισκέψεις κατά τη διάρκεια μιας οκταετίας.

Κατά τη δεύτερη φάση, παρέμειναν στη μελέτη 1.540 συμμετέχοντες. Σχεδόν οι μισοί από όσους ανήκαν στην κατηγορία της χρόνιας μοναξιάς εμφάνισαν άνοια (ποσοστό 49%). Επίσης, άνοια εμφάνισε το 34% όσων βίωναν περιστασιακή μοναξιά και το 33% όσων δεν ένιωθαν ποτέ μοναξιά. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η περιστασιακή μοναξιά δεν είναι επιβλαβής.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της μελέτης για την εμφάνιση συμπτωμάτων άνοιας

«Η διάκριση αυτή είναι καθοριστική», δήλωσε σε δελτίο τύπου η Karine Pérès, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Πληθυσμιακής Υγείας του Μπορντό (Bordeaux Population Health Center). «Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν τη μοναξιά κάποια στιγμή στη ζωή τους, όταν αυτή γίνεται χρόνια και επίμονη, ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας». Σύμφωνα με την Pérès, η χρόνια μοναξιά πυροδοτεί φλεγμονή μέσω της παρατεταμένης ενεργοποίησης των μηχανισμών του στρες και του ανοσοποιητικού συστήματος. Το συναίσθημα αυτό ενεργοποιεί την απόκριση «μάχης ή φυγής» (fight or flight), η οποία αυξάνει τη φλεγμονή και μειώνει την ικανότητα του οργανισμού να καταπολεμά ασθένειες. Επιπλέον, συνδέεται με μειωμένη σωματική δραστηριότητα και κακή διατροφή, παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη. Τα δύο τελευταία αποτελούν επίσης παράγοντες κινδύνου για άνοια.

Με ποια προβλήματα υγείας συνδέεται η μοναξιά

Η μοναξιά συνδέεται με πλήθος προβλημάτων υγείας. Έρευνες δείχνουν ότι αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, σκλήρυνσης κατά πλάκας και καρκίνου, ενώ παράλληλα προσθέτει σχεδόν 20 μήνες στη βιολογική ηλικία του ατόμου. Η νέα μελέτη υποδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της μοναξιάς προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ουσιαστικών διαπροσωπικών δεσμών. «Οι επαγγελματίες υγείας, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά στις συνθήκες διαβίωσης ως δείκτη κοινωνικού κινδύνου, αλλά οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και τα υποκειμενικά βιώματα σύνδεσης ή μοναξιάς», δήλωσε σε δελτίο τύπου η Yvanna Simon, επικεφαλής συντάκτρια της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Μπορντό.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι είναι σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της μοναξιάς στους ηλικιωμένους.