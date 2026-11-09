Άνοια: Το προειδοποιητικό σημάδι που μπορεί να παρατηρήσετε όταν ανεβαίνετε τα σκαλιά

Η άνοια μπορεί να μας «χτυπήσει καμπανάκι» με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Η άνοια αναφέρεται στην έκπτωση των νοητικών λειτουργιών ενός ατόμου. Μάλιστα, όταν τα συμπτώματα είναι αρκετά σοβαρά μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό η καθημερινότητα του ασθενούς.

Αν και η άνοια συνδέεται συχνά με προβλήματα μνήμης, αποπροσανατολισμό και δυσκολίες σε καθημερινές δραστηριότητες, ένα προειδοποιητικό σημάδι που συχνά διαφεύγει της προσοχής μπορεί να εκδηλωθεί με έναν απροσδόκητο τρόπο: κατά το ανέβασμα ή το κατέβασμα σκαλοπατιών, αναφέρει το Surrey Live.

Παράλληλα με τη γνωστική έκπτωση, η άνοια μπορεί επίσης να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη σωματική κίνηση, καθώς τα άτομα που επηρεάζονται δυσκολεύονται συχνά να εκτιμήσουν με ακρίβεια τις αποστάσεις — πιθανότατα λόγω της μειωμένης ικανότητας του εγκεφάλου να επεξεργάζεται πληροφορίες.

Η πάθηση μπορεί να επηρεάσει την οπτικοχωρική αντίληψη, καθιστώντας τις καθημερινές δραστηριότητες —όπως το ανέβασμα ή το κατέβασμα σκαλοπατιών— όλο και πιο δύσκολες. Τα άτομα που επηρεάζονται ενδέχεται να δυσκολεύονται να σηκώσουν σωστά τα πόδια τους, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο εύκολο να γλιστρήσουν ή να πέσουν.

Εάν κάποιος δυσκολεύεται να ανέβει ή να κατέβει τις σκάλες και παράλληλα παρουσιάζει άλλα σημάδια άνοιας, συνιστάται να επισκεφθεί άμεσα έναν γιατρό.

Όσο για το τι μπορεί να κάνει κάποιος για να μειώσει τον κίνδυνο πτώσεων, μία καλή λύση είναι οι ασκήσεις ενδυνάμωσης ή ισορροπίας δύο φορές την εβδομάδα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ασκήσεις που εκτελούνται σε καθιστή ή όρθια θέση, καθώς και ασκήσεις βάδισης. Ο γενικός ιατρός σας θα μπορούσε επίσης να σας παραπέμψει σε φυσικοθεραπευτή.

Συμπτώματα άνοιας που επηρεάζουν τη γνωστική ικανότητα

- Δυσκολία στην αντίληψη του χρόνου και του χώρου, πχ. το άτομο μπορεί να σηκώνεται στη μέση της νύχτας για να πάει στη δουλειά

- Δυσκολία στην επιλογή προϊόντων και στην πληρωμή κατά τη διάρκεια των αγορών

- Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων και στη λογική σκέψη

- Απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που παλαιότερα το άτομο απολάμβανε

- Ανησυχία ή τάσεις φυγής

Πρώιμα συμπτώματα άνοιας

- Απώλεια μνήμης

- Δυσκολία συγκέντρωσης

- Δυσκολία ή σύγχυση κατά την εκτέλεση γνωστών καθημερινών δραστηριοτήτων

- Δυσκολία στην παρακολούθηση μιας συζήτησης ή στην εύρεση της κατάλληλης λέξης

- Σύγχυση σχετικά με τον χρόνο και τον χώρο

- Αλλαγές στη διάθεση