Μαγνήσιο: Μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη αν ληφθεί πριν από τον βραδινό ύπνο;

Το μαγνήσιο είναι ένα μέταλλο, το οποίο χρειάζεται ο οργανισμός μας προκειμένου να λειτουργεί σωστά. Υποστηρίζει τη λειτουργία των μυών και των νεύρων, συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης στο αίμα, ενώ είναι απαραίτητο για την παραγωγή ενέργειας. Όσοι δεν λαμβάνουν επαρκή ποσότητα μαγνησίου μπορεί να εμφανίσουν κόπωση, αδυναμία, ναυτία, έμετο και απώλεια όρεξης.

Η λήψη ενός συμπληρώματος μαγνησίου κάθε βράδυ, πριν από τον ύπνο, ενδέχεται επίσης να βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Τη σχέση μεταξύ της λήψης συμπληρωμάτων μαγνησίου και της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, αναλύει η ενδοκρινολόγος στο νοσοκομείο Mount Sinai, Suma Gondi.

Η Gondi εξηγεί ότι, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Σύμφωνα με την ίδια, «ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το μαγνήσιο μπορεί να βελτιώσει τους δείκτες αντίστασης στην ινσουλίνη. Ωστόσο, κάποιες άλλες δεν έχουν δείξει σημαντική βελτίωση στην ευαισθησία στην ινσουλίνη σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και χαμηλά επίπεδα μαγνησίου».

Μαγνήσιο και διαβήτης τύπου 2

Η Gondi προσθέτει επίσης ότι «η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα με υψηλότερη πρόσληψη μαγνησίου μέσω της διατροφής έχουν χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με εκείνα με χαμηλή πρόσληψη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συμπεράνουμε ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2. Η Αμερικανική Ένωση Διαβήτη δεν συνιστά τα άτομα με διαβήτη να λαμβάνουν τακτικά συμπληρώματα μαγνησίου, εκτός εάν έχουν επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια μαγνησίου».

Όσο για το αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα λαμβάνοντας συμπλήρωμα μαγνησίου πριν από τον βραδινό ύπνο, η γιατρός ξεκαθαρίζει ότι «προς το παρόν, δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η λήψη μαγνησίου πριν από τον ύπνο είναι πιο αποτελεσματική —για τη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη— σε σύγκριση με τη λήψη του άλλες ώρες της ημέρας. Τα όποια πιθανά οφέλη φαίνεται να προκύπτουν από τη διατήρηση επαρκών επιπέδων μαγνησίου μακροπρόθεσμα, και όχι από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της λήψης του συμπληρώματος. Ορισμένες μελέτες έχουν επίσης εξετάσει κατά πόσον το μαγνήσιο βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, ωστόσο τα ευρήματα είναι αντικρουόμενα και δεν οδηγούν σε σαφή συμπεράσματα».

Αν προσπαθείτε να αυξήσετε την πρόσληψη μαγνησίου, θα πρέπει να εντάξετε τα ακόλουθα στη διατροφή σας:

- Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

- Σπόρους

- Ξηρούς καρπούς

- Δημητριακά ολικής άλεσης

- Δημητριακά πρωινού εμπλουτισμένα με μαγνήσιο