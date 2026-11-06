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Φιστίκια ή ποπ κορν: Ποιο από τα δύο είναι καλύτερο για το σάκχαρο

Ευ Ζην
Φιστίκια ή ποπ κορν: Ποιο από τα δύο είναι καλύτερο για το σάκχαρο
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 06/11/2026 - 19:30

Πώς επιδρούν τα φιστίκια και το ποπ κορν στο σάκχαρο.

Τόσο τα φιστίκια όσο και το ποπ κορν είναι δύο δημοφιλή σνακ. Τι γίνεται όμως όταν προκύπτει το ερώτημα «ποιο από τα δύο είναι καλύτερο για το σάκχαρο»; Ας δούμε τι λένε οι ειδικοί.

«Επειδή το ποπ κορν έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, αυξάνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ελαφρώς περισσότερο από ό,τι τα φιστίκια», εξηγεί η διαιτολόγος Dara Ford, PhD, RD, στο Verywell Health. Η ίδια προσθέτει ότι, «τόσο τα φιστίκια όσο και το ποπ κορν προσφέρουν μια καλή ισορροπία θρεπτικών συστατικών που προάγουν τον κορεσμό, καθιστώντας τα χορταστικά και απολαυστικά σνακ, χωρίς να προκαλούν δραματικές διακυμάνσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα».

Αν και τα φιστίκια ενδέχεται να έχουν ελαφρώς μικρότερη επίδραση στο σάκχαρο του αίματος και αποτελούν καλή πηγή πολλών θρεπτικών συστατικών, η Ford επισημαίνει ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν στο νου τους πως πρόκειται επίσης για τρόφιμα με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα – πράγμα που σημαίνει ότι οι θερμίδες τους μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. «Είναι σημαντικό να δίνουμε προσοχή στο μέγεθος της μερίδας όταν επιλέγουμε τα φιστίκια ως σνακ», ξεκαθαρίζει.

Αντιστοίχως, σημειώνει ότι το διατροφικό προφίλ του ποπ κορν εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής του. Αν το ποπ κορν παρασκευαστεί χωρίς προσθήκη λιπαρών, καταναλωθεί σε λογική ποσότητα και δεν συνοδευτεί από επιπλέον υλικά, παραμένει χαμηλό σε θερμίδες. Αν όμως σε αυτό προστεθεί βούτυρο, λάδι ή αλάτι και καταναλωθεί σε μεγάλη ποσότητα, η εικόνα αυτή αλλάζει γρήγορα.

«Συμπερασματικά, τόσο το ποπ κορν όσο και τα φιστίκια αποτελούν θρεπτικά σνακ που μπορούν να ενταχθούν στη διατροφή, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τη διαχείριση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα», καταλήγει η Ford. Με τα παραπάνω συμφωνεί και η Dana Henderson από το L.A. Care Health Plan. Τα φιστίκια αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών και εξαιρετική πηγή μονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπαρών, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή υγεία, επισημαίνει η Henderson.

Μία μερίδα φιστίκια περιέχει περίπου:

- 170 θερμίδες
- 7 γραμμάρια πρωτεΐνης
- 8 γραμμάρια υδατανθράκων
- 13 γραμμάρια λιπαρών

«Ο συνδυασμός φυτικών ινών, πρωτεΐνης και λιπαρών στα φιστίκια τα καθιστά μια συνετή επιλογή σνακ για άτομα που προσπαθούν να ρυθμίσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους», δηλώνει η ίδια.

Μία μερίδα ποπ κορν περιέχει περίπου:

- 100 θερμίδες
- 3 γραμμάρια πρωτεΐνης
- 17 γραμμάρια υδατανθράκων
- 1,1 γραμμάρια λιπαρών

«Οι φυτικές ίνες που περιέχει το ποπ κορν μπορούν να σας βοηθήσουν να νιώσετε χορτάτοι χωρίς να προκαλέσουν απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα», σημειώνει. «Ωστόσο, προσέξτε να μην προσθέσετε υπερβολικό βούτυρο ή αλάτι, και καταναλώστε το από ένα σκεύος συγκεκριμένης χωρητικότητας, ώστε να αποφύγετε την υπερκατανάλωση», συμπληρώνει.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, τόσο τα φιστίκια όσο και το ποπ κορν περιέχουν φυτικές πολυφαινόλες, οι οποίες δρουν ως αντιοξειδωτικά και ενδέχεται να μειώσουν τη φλεγμονή.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2026 - 19:30

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