Πόσος καφές την ημέρα συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου

Ογκολόγοι εξηγούν πώς η ποσότητα, η θερμοκρασία και όσα προσθέτετε στον καφέ σας μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας.

Η διατροφή και ο τρόπος ζωής παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία, επηρεάζοντας, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Οι συνήθειες που επαναλαμβάνετε καθημερινά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η επίδρασή τους μπορεί να συσσωρεύεται με το πέρασμα των χρόνων. Σε αυτές περιλαμβάνονται όχι μόνο όσα τρώτε, αλλά και τα ροφήματα που επιλέγετε. Ο καφές αποτελεί για πολλούς αναπόσπαστο μέρος της ημέρας, από το πρωινό ξύπνημα μέχρι το διάλειμμα στη δουλειά. Η επίδρασή του στην υγεία έχει απασχολήσει πολλές επιστημονικές μελέτες, με ορισμένες να συνδέουν την κατανάλωσή του με χαμηλότερο κίνδυνο συγκεκριμένων μορφών καρκίνου, κυρίως του ήπατος.

Ποια ποσότητα, όμως, έχει συσχετιστεί με αυτό το πιθανό όφελος και πόση σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο πίνετε τον καφέ σας;

Πόσα φλιτζάνια καφέ την ημέρα συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου;

Σε μελέτη με περίπου 90.000 συμμετέχοντες στην Ιαπωνία, όσοι έπιναν ένα έως δύο φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν 48% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο καρκίνου του ήπατος από όσους δεν έπιναν σχεδόν ποτέ καφέ.

«Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση καφέ ενδέχεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου, κυρίως του καρκίνου του ήπατος», εξήγησε στο Parade ο δρ Avishek Kumar, ογκολόγος.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και νεότερα ερευνητικά ευρήματα. Μελέτη του 2021, η οποία δημοσιεύθηκε στο BMC Public Health και βασίστηκε σε στοιχεία σχεδόν 495.000 συμμετεχόντων από τη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank, διαπίστωσε ότι όσοι έπιναν καφέ είχαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιας ηπατικής νόσου και 49% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από αυτήν, σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καφέ. Επιπλέον, ανασκόπηση του 2023 στο International Journal of Molecular Sciences συνέδεσε την κατανάλωση καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού, του μαστού και του ενδομητρίου.

Ο καφές περιέχει περισσότερες από 1.000 χημικές ενώσεις, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό εκείνων που συμβάλλουν περισσότερο στα πιθανά οφέλη του. Μία από τις θεωρίες είναι ότι οι ενώσεις αυτές βοηθούν στη μείωση του οξειδωτικού στρες στον οργανισμό. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν συσχέτιση και δεν αποδεικνύουν ότι ο καφές προλαμβάνει τον καρκίνο.

Γιατί έχει σημασία ο τρόπος που πίνετε τον καφέ σας

Το πιθανό όφελος φαίνεται να μειώνεται όταν προσθέτετε στον καφέ τόσα υλικά ώστε να θυμίζει περισσότερο γλυκό παρά ρόφημα. Ο δρ Mark Ashamalla, επικεφαλής του τμήματος ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας του οργανισμού Episcopal Health Services, τόνισε ότι η διαφορά είναι σημαντική. «Ο σκέτος καφές διαφέρει πολύ από ένα μεγάλο ρόφημα καφέ με άφθονη ζάχαρη, αρωματισμένα σιρόπια, σαντιγί και επεξεργασμένες κρέμες καφέ».

Και οι δύο ογκολόγοι είχαν επισημάνει ότι τα σιρόπια με ζάχαρη και οι υπερεπεξεργασμένες κρέμες καφέ μπορούν να συμβάλουν στη φλεγμονή, στην παχυσαρκία και στην αντίσταση στην ινσουλίνη, παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. «Ένας καφές με ζάχαρη δεν θα προκαλέσει καρκίνο. Αν, όμως, πίνετε καθημερινά ένα ρόφημα καφέ με πολλή ζάχαρη, η συνήθεια αυτή μπορεί να ενταχθεί σε ένα διατροφικό πρότυπο που, μακροπρόθεσμα, αυξάνει τον κίνδυνο», πρόσθεσε ο δρ Kumar.

Ρόλο παίζει και η θερμοκρασία. «Τα πολύ ζεστά ροφήματα ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου, πιθανότατα επειδή η επανειλημμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να βλάψει τον βλεννογόνο του. Γι’ αυτό συμβουλεύω όσους πίνουν πολύ ζεστό καφέ να τον αφήνουν πρώτα να κρυώσει λίγο», υπογράμμισε ο δρ Ashamalla.

Αν δεν σας αρέσει ο σκέτος καφές, ο ίδιος είχε προτείνει να δοκιμάσετε κανέλα, μοσχοκάρυδο ή κακάο αντί για σιρόπια. «Πολλά μπαχαρικά περιέχουν φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Για τους περισσότερους ανθρώπους, όμως, το σημαντικότερο όφελος είναι ότι μπορούν να δώσουν γεύση στον καφέ, βοηθώντας τους να περιορίσουν τα σιρόπια και τις κρέμες καφέ με πολλή ζάχαρη», κατέλιξε ο ογκολόγος.

Η βασική συμβουλή είναι να περιορίζετε τις προσθήκες στον καθημερινό σας καφέ και να επιλέγετε τα ροφήματα με αρωματισμένα σιρόπια περιστασιακά, όπως θα κάνατε με ένα γλυκό.