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Πώς το κάπνισμα των γονιών επηρεάζει την υγεία του παιδιού – Ακόμα και αν δεν καπνίζουν μπροστά του

Ευ Ζην
Πώς το κάπνισμα των γονιών επηρεάζει την υγεία του παιδιού – Ακόμα και αν δεν καπνίζουν μπροστά του
Mehdi Benkaci / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 16:28

Τι είναι το «τριτογενές κάπνισμα» που μπορεί να επηρεάσει την υγεία των παιδιών.

Το κάπνισμα επιβαρύνει την υγεία τόσο των καπνιστών όσο και των ανθρώπων γύρω τους, με τα παιδιά να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Αν είστε γονείς, μπορεί να φροντίζετε να μην καπνίζετε μπροστά στο παιδί σας, θεωρώντας ότι έτσι το προστατεύετε από τις βλαβερές ουσίες του καπνού. Ωστόσο, η έκθεσή του δεν σταματά απαραίτητα όταν σβήνει το τσιγάρο. Τοξικά κατάλοιπα παραμένουν στα ρούχα, στα μαλλιά, στα έπιπλα και σε άλλες επιφάνειες, με τις οποίες το παιδί έρχεται καθημερινά σε επαφή. Αυτή η λιγότερο γνωστή μορφή έκθεσης ονομάζεται «τριτογενές κάπνισμα».

Μέσα από την επίσημη σελίδα του Johns Hopkins, η δρ Jasmine Reese, ειδικός στην εφηβική ιατρική και διευθύντρια της κλινικής για εφήβους και νεαρούς ενηλίκους του Νοσοκομείου Παίδων Johns Hopkins All Children’s, εξήγησε πώς το τριτογενές κάπνισμα επηρεάζει τα παιδιά.

Τι είναι το τριτογενές κάπνισμα;

Το τριτογενές κάπνισμα αφορά την έκθεση σε τοξικά σωματίδια και χημικές ουσίες που δημιουργούνται όταν ο καπνός του τσιγάρου ή ο ατμός και το αερόλυμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου αντιδρούν με ουσίες που υπάρχουν φυσικά στην ατμόσφαιρα. Ακόμη και όταν το τσιγάρο σβήσει, αφήνει πίσω του τοξικές ουσίες και σωματίδια, που προσκολλώνται σε τοίχους, έπιπλα, ρούχα, μαλλιά, ακόμη και στο τρίχωμα των κατοικιδίων. Τα κατάλοιπα αυτά περιέχουν περισσότερες από 250 χημικές ουσίες, ανάμεσά τους και γνωστές καρκινογόνες ουσίες.

Υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης στο τριτογενές κάπνισμα;

Καμία ποσότητα δεν θεωρείται ασφαλής για εισπνοή, είτε καπνίζετε οι ίδιοι είτε εκτίθεστε στον καπνό των άλλων ή στα κατάλοιπα που αφήνει πίσω του. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά να προστατεύονται όλα τα παιδιά από οποιαδήποτε έκθεση στον καπνό του τσιγάρου.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από το τριτογενές κάπνισμα;

Για να αποφύγετε την έκθεση, μην επιτρέπετε σε κανέναν να καπνίζει μέσα στο σπίτι ή στο αυτοκίνητό σας. Ζητήστε επίσης από όσους φροντίζουν τα παιδιά σας, όπως οι συγγενείς, να τηρούν τον κανόνα σας και να μην καπνίζουν ή ατμίζουν κοντά τους.

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