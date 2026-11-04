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Χάθηκε η... μπάλα

Πολιτική Υγείας
Χάθηκε η... μπάλα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Κωνσταντίνος Σαρρηκώστας
Τετάρτη, 04/11/2026 - 16:51

Αξιολογούμε το ΕΣΥ, ενώ νοσηλευτήκαμε σε ιδιωτικό νοσοκομείο;

«Σας ευχόμαστε περαστικά. Η υγεία σας όπως και η γνώμη σας είναι πολύτιμες για το ΕΣΥ. Βοηθήστε μας να το βελτιώσουμε, συμπληρώνοντας ένα σύντομο, ανώνυμο ερωτηματολόγιο για την νοσηλεία σας εδω… axiologisi.esy.gov.gr… Εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης: 3».

Αυτό το γραπτό μήνυμα ήρθε στο κινητό ενός ασθενή, ο οποίος νοσηλεύτηκε για περίπου 10 μέρες και σήμερα ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.

Θα πείτε μπράβο στο Υπ. Υγείας για το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης το οποίο όμως αφορά αποκλειστικά και μόνο νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ.

Γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ασθενής νοσηλεύτηκε σε ιδιωτική κλινική, με το Υπ. Υγείας να ζητά απαντήσεις για τη βελτίωση του ΕΣΥ. Μπερδευτήκατε; Όχι δεν πρέπει. Το υπ. Υγείας ζητά απαντήσεις για την βελτίωση του ΕΣΥ, ενώ ο ασθενής νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Χαοτική κατάσταση δεν μπορείτε να πείτε. Ή τελικά το νέο ΕΣΥ που οραματίζεται η κυβέρνηση έχει περάσει στο πετσί των ιδιωτικών…

Αυτά στην Ελλάδα με την καλύτερη δημόσια Υγεία…

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