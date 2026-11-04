HIV: Εγκρίθηκε γενόσημη εκδοχή της λενακαπαβίρης - Παρέχει προστασία με δύο ενέσεις τον χρόνο

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε μία γενόσημη έκδοση της μοναδικής παγκοσμίως ενέσιμης θεραπείας που χορηγείται δύο φορές τον χρόνο για την πρόληψη του HIV. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε το φάρμακο να καταστεί διαθέσιμο με χαμηλό κόστος και ταχύτερα σε 120 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η ανακοίνωση έγινε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026 από την κατασκευάστρια εταιρεία και Οργανισμούς που συνέβαλαν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του φαρμάκου, το οποίο ονομάζεται λενακαπαβίρη (lenacapavir).

«Το φάρμακο αναμένεται να κοστίζει 40 δολάρια ετησίως ανά άτομο στις χώρες όπου θα διατίθεται — τιμή αντίστοιχη με εκείνη των καθημερινών προληπτικών χαπιών που κυκλοφορούν σήμερα. Ωστόσο, οι ενέσεις είναι πολύ πιο βολικές από τα χάπια, καθώς απαιτούνται πολύ λιγότερο συχνά, ενώ σε δύο πρωτοποριακές μελέτες που αφορούσαν άτομα υψηλού κινδύνου, σχεδόν εξάλειψαν τις νέες λοιμώξεις», όπως γράφει το Associated Press.

Οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν πάντα την καθημερινή δόση της φαρμακευτικής τους αγωγής, «και αν δεν τη λάβεις, δεν μπορείς να προστατευτείς από τον HIV», δήλωσε η Carmen Pérez Casas, υπεύθυνη για τον HIV στον οργανισμό Unitaid, έναν διεθνή φορέα στον τομέα της παγκόσμιας υγείας. «Με τη λενακαπαβίρη, είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της προσπάθειας, το εν λόγω φάρμακο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των κρουσμάτων HIV και AIDS, καθώς και των θανάτων. Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πέρυσι 41 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν με τον ιό HIV, ενώ 570.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους από αίτια που σχετίζονται με αυτόν.

Με τη διαθεσιμότητα ενός οικονομικά προσιτού, υψηλής ποιότητας γενοσήμου φαρμάκου, «θα μπορούσαμε να διευρύνουμε την πρόσβαση για τα 20 εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο που χρειάζονται την PrEP» —μια προληπτική φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν άτομα, τα οποία διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV, πριν εκτεθούν στον ιό— δήλωσε η Carolyn Amole, επικεφαλής του προγράμματος για τον HIV στην Clinton Health Access Initiative, έναν διεθνή οργανισμό υγείας.

«Και αν φτάσουμε σε τέτοια κλίμακα», πρόσθεσε, «μπορούμε πράγματι να αρχίσουμε να βάζουμε τέλος στην επιδημία του HIV».