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myEOPYY app και Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων - Τα νέα ψηφιακά εργαλεία των ασφαλισμένων

Πολιτική Υγείας
myEOPYY app και Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων - Τα νέα ψηφιακά εργαλεία των ασφαλισμένων
Αντώνης Ραυτόπουλος
Τρίτη, 03/11/2026 - 13:07

Πώς λειτουργούν τα νέα εργαλεία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, myEOPYY app και Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι από σήμερα σε Android και από αύριο σε κινητά iPhone, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν κατεβάζοντας το myEOPYY app να πάρουν στο χέρι τους όλον τον ασφαλιστικό φάκελό τους. Πλέον, αντί να κάνουν χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες αποζημιώσεων, θα μπορούν να σκανάρουν και να ανεβάζουν τις αποδείξεις των ιατρικών υπηρεσιών που δέχτηκαν και να πληρώνονται. Επίσης, θα κλείνουν ραντεβού σε φαρμακεία και θα αξιολογούν τις ληφθείσες υπηρεσίες.

Έτσι, όπως συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας, θα υπάρχει ένα δημόσιο σκορ ικανοπίησης των υπηρεσιών. «Δίνουμε στον ασφαλισμένο την απόλυτη δύναμη και τον έλεγχο» σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης και συμπλήρωσε ότι ο κάθε πολίτης όταν κανει χρήση υπηρεσίας θα ενημερώνεται για το ποσό που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ. Κι αυτό γιατί μπορεί οι υπηρεσίες να είναι δωρεάν για τον πολίτη, αλλα όχι για το κράτος. Έτσι, η σχέση του ασφαλισμένου με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και το παρεχόμενο έργο από το κράτος μπαίνει σε μία τελείως καιρνούγια επαφή.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη επισήμανε ότι οι νέες λειτουργίες διέπονται από το τρίπτυχο «διαφάνεια, έλεγχος και ποιότητα», ενώ ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους υπογράμμισε πως οτιδήποτε δίνει περισσότερα όπλα στους πολίτες, είναι κάτι που βοηθάει το υπουργείο ώστε να γίνει καλύτερο. Τέλος ο διοικητής του Οργανισμού Αθανάσιος Ζαμάνης τόνισε ότι πλέον «ο ΕΟΠΥΥ είναι στην τσέπη του πολίτη».

Ακολουθεί η παρουσίαση των νέων υπηρεσιών, την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2026 - 13:36

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