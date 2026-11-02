Πώς ο αριθμός των παιδιών που έχετε επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία γερνάτε

Κι όμως, υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών σας και στην ταχύτητα της γήρανσης του σώματός σας.

Η απόκτηση παιδιών φέρνει σημαντικές αλλαγές στη ζωή των γονέων, επηρεάζοντας όχι μόνο την καθημερινότητα και την ψυχική τους υγεία, αλλά και τον ίδιο τον οργανισμό τους. Οι έρευνες δείχνουν ότι η γονεϊκότητα συνδέεται με βιολογικές αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία της γήρανσης.

Ωστόσο, η σχέση αυτή είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται αρχικά, καθώς ο αριθμός των παιδιών, η ηλικία απόκτησής τους και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Πώς η απόκτηση παιδιών αλλάζει το σώμα και τον εγκέφαλο

Η μετάβαση στη γονεϊκότητα συνοδεύεται από σημαντικές φυσιολογικές αλλαγές. Το φαινόμενο αυτό έχει μάλιστα αποκτήσει και επιστημονική ονομασία: «matrescence» για τις μητέρες και «patrescence» για τους πατέρες.

Οι όροι αυτοί περιγράφουν τις σωματικές, νοητικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές που συνδέονται με την απόκτηση παιδιών, αρκετές από τις οποίες έχουν ήδη μελετηθεί εκτενώς.

Για παράδειγμα, οι σημαντικές ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν την περίοδο της γέννησης ενός παιδιού, όπως η μείωση της τεστοστερόνης και η αύξηση της ωκυτοκίνης, θεωρούνται βιολογικές προσαρμογές που βοηθούν τους γονείς να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών τους και να αναπτύσσουν ισχυρότερους συναισθηματικούς δεσμούς μαζί τους.

Παράλληλα, ο εγκέφαλος υφίσταται μια μικρή μείωση του όγκου του και αναδιοργανώνεται, πιθανότατα για παρόμοιους λόγους.

Όμως, έρευνες έχουν δείξει ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να αυξήσουν την ευαλωτότητα ορισμένων γονέων στο έντονο στρες και σε προβλήματα ψυχικής υγείας μετά τη γέννηση του παιδιού.

Τα πρώτα χρόνια της ανατροφής των παιδιών μπορούν επίσης να επηρεάσουν τους βιολογικούς μηχανισμούς της γήρανσης. Η έλλειψη ύπνου, οι οικονομικές πιέσεις και οι σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του μήκους των τελομερών, δηλαδή των προστατευτικών δομών που βρίσκονται στα άκρα του DNA.

Τα μικρότερα τελομερή συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, άνοιας και πρόωρου θανάτου.

Το στρες μπορεί επίσης να αυξήσει τη φλεγμονή και τα επίπεδα ορμονών όπως η κορτιζόλη. Όταν αυτές οι αλλαγές παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων υγείας.

Παρά τις επιβαρύνσεις αυτές, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της γονεϊκότητας φαίνεται να είναι διαφορετικές. Συγκεκριμένα, οι έρευνες δείχνουν ότι οι γονείς έχουν κατά μέσο όρο ελαφρώς μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τα άτομα που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά.

Τι έδειξε μελέτη για την απόκτηση των παιδιών και το προσδόκιμο ζωής

Στοιχεία από τη Σουηδία δείχνουν ότι αυτό το πλεονέκτημα εμφανίζεται μετά την ηλικία των 60 ετών. Οι πατέρες έχουν προσδόκιμο ζωής κατά δύο χρόνια μεγαλύτερο από τους άνδρες χωρίς παιδιά, ενώ και οι μητέρες φαίνεται να ζουν λίγο περισσότερο από τις γυναίκες που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, αν και η διαφορά είναι μικρότερη.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένας σημαντικός παράγοντας είναι η κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη που προσφέρουν τα ενήλικα παιδιά στους γονείς τους.

Εντούτοις, το προσδόκιμο ζωής επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως το οικογενειακό εισόδημα. Οι γονείς που ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα αντιμετωπίζουν γενικά υψηλότερα επίπεδα στρες. Μάλιστα, το προσδόκιμο ζωής των ατόμων που ανήκουν στις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες μπορεί να είναι έως και 10 χρόνια μικρότερο από εκείνο των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι ο αριθμός των παιδιών, αλλά και η ηλικία στην οποία αποκτώνται. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι στη Φινλανδία, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2026, διαπίστωσε ότι η απόκτηση παιδιών μεταξύ 24 και 38 ετών συνδέεται με «ευνοϊκότερα» πρότυπα γήρανσης και μακροζωίας.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι γυναίκες που αποκτούν δύο ή 3 παιδιά τείνουν να ζουν περισσότερο. Αντίθετα, όσες αποκτούν περισσότερα από 4 παιδιά έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση και μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Η συσχέτιση αυτή ενδέχεται να αντανακλά τη βιολογική επιβάρυνση που συνεπάγονται οι επαναλαμβανόμενες εγκυμοσύνες και οι τοκετοί και όχι αποκλειστικά το στρες που σχετίζεται με την ανατροφή μιας πολυμελούς οικογένειας.

Από την άλλη πλευρά, παλαιότερη έρευνα διαπίστωσε μια μικρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στον μεγαλύτερο αριθμό παιδιών και τη διάρκεια ζωής των ανδρών. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η σχέση ανάμεσα στη γονεϊκότητα και τη γήρανση δεν είναι ίδια για τα δύο φύλα και ότι ο αριθμός των παιδιών αποτελεί μόνο έναν από τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τη μακροζωία.