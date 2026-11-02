Μύρτιλα και καθημερινή κατανάλωση: Οι αλλαγές στον οργανισμό στην πρώτη εβδομάδα και στον πρώτο μήνα

Τα μύρτιλα μπορούν να προστεθούν σε smoothies, στη βρώμη, στο γιαούρτι, σε μάφινς ή σε pancakes. Θεωρούνται «superfood» και όχι άδικα αφού ποικίλες μελέτες έχουν αναδείξει τα πολλαπλά οφέλη τους στην υγεία.

Αλήθεια, τι αλλαγές μπορεί να δει κάποιος στον οργανισμό του αν τρώει μύρτιλα κάθε μέρα; Οι αλλαγές, θα είναι ορατές από την πρώτη εβδομάδα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μετά από μία εβδομάδα

Σε αυτό το στάδιο, το σώμα αρχίζει να προσαρμόζεται στην αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών και στη σταθερή λήψη άλλων θρεπτικών συστατικών. «Ήδη από την πρώτη εβδομάδα, ο οργανισμός επωφελείται από την υψηλότερη πρόσληψη αντιοξειδωτικών, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του οξειδωτικού στρες και υποστηρίζει τη μεταβολική υγεία», αναφέρει η διαιτολόγος Dawn Menning στο Real Simple. «Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως πιο τακτική πέψη ή ως πιο σταθερά επίπεδα ενέργειας», προσθέτει.

Δυστυχώς, οι φυτικές ίνες που βελτιώνουν την πέψη ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν προσωρινή δυσφορία. «Για τους περισσότερους ανθρώπους, η κατανάλωση ½ έως 1 φλιτζανιού μύρτιλων την ημέρα αποτελεί μια ικανοποιητική ποσότητα – είναι άλλωστε η ποσότητα που χρησιμοποιείται συχνά σε επιστημονικές μελέτες για την υγεία», επισημαίνει η διαιτολόγος προληπτικής καρδιολογίας Michelle Routhenstein.

«Εάν καταναλώσετε ξαφνικά πολύ μεγαλύτερη ποσότητα, για παράδειγμα αρκετά φλιτζάνια την ημέρα, οι επιπλέον φυτικές ίνες μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα, αέρια ή χαλαρά κόπρανα, ειδικά αν ο οργανισμός σας δεν είναι συνηθισμένος σε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες», διευκρινίζει. Για να αποφύγετε αυτή την ενόχληση, η ίδια συνιστά να ξεκινήσετε με μια μικρή ποσότητα, περίπου ¼ έως ½ φλιτζανιού, και να την αυξήσετε σταδιακά μέσα σε 1-2 εβδομάδες, ώστε να βοηθήσετε το σώμα σας να προσαρμοστεί καλύτερα.

Μετά από ένα μήνα

Μετά από μερικές εβδομάδες, οι αλλαγές επεκτείνονται πέρα από την πέψη, επηρεάζοντας τη γενικότερη λειτουργία του σώματος. «Με τη συνεχή καθημερινή κατανάλωση για διάστημα ενός μήνα ή και περισσότερο, οι πολυφαινόλες των μύρτιλων έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη, ενώ ενδέχεται να ενισχύουν και την υγεία του εγκεφάλου, βελτιώνοντας την αιμάτωσή του και προστατεύοντας τους νευρώνες από το οξειδωτικό στρες», τονίζει η Routhenstein. Αν και ίσως δεν αντιληφθείτε άμεσα αυτές τις αλλαγές, ενδέχεται να παρατηρήσετε οφέλη όπως βελτιωμένη συγκέντρωση και μειωμένο αίσθημα κόπωσης.

Η μακροχρόνια κατανάλωση συμβάλλει επίσης στην πιο υγιή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. «Έπειτα από μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με έρευνες, τα αιμοφόρα αγγεία ενδέχεται να αρχίσουν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, ενώ τα βακτήρια του εντέρου αρχίζουν να προσαρμόζονται στις φυτικές ίνες και τις πολυφαινόλες που περιέχουν τα φρούτα», εξηγεί η επίσης διαιτολόγος Melanie Marcus. Η ίδια εστιάζει σε μια γνωστή μελέτη, δημοσιευμένη στο περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition, η οποία παρακολούθησε ενήλικες με μεταβολικό σύνδρομο, που κατανάλωναν καθημερινά —για διάστημα έξι μηνών— ποσότητα μύρτιλων που αντιστοιχούσε σε μισό έως ένα φλιτζάνι.

«Με την πάροδο του χρόνου, η ομάδα που κατανάλωνε περίπου ένα φλιτζάνι την ημέρα παρουσίασε βελτιωμένη ενδοθηλιακή λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι τα αιμοφόρα αγγεία τους είχαν μεγαλύτερη ικανότητα να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται», εξηγεί η ίδια. «Πρόκειται για ένδειξη ότι, με τη συστηματική κατανάλωση μύρτιλων, οι αρτηρίες ενδέχεται να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα», προσθέτει. Με απλά λόγια, βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος. Αυτό μπορεί να κάνει τη σωματική δραστηριότητα να φαίνεται ελαφρώς πιο εύκολη ή να βοηθήσει το σώμα να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του πιο αποτελεσματικά.

Αν και τα μύρτιλα δεν αποτελούν «μαγική λύση» σε κάθε πρόβλημα υγείας, ωστόσο σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της μεταβολικής και καρδιαγγειακής υγείας.