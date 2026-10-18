Τι τρώει μέσα στην ημέρα ο κορυφαίος ειδικός διατροφής του Χάρβαρντ

Ο Walter Willett, ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές στον τομέα της διατροφής. Αποκαλύπτει τις καθημερινές του διατροφικές συνήθειες.

Για δεκαετίες, ο Walter Willett, καθηγητής Επιδημιολογίας και Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Πανεπιστημίου Harvard, έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η διατροφή και οι καθημερινές συνήθειες επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών. Σε άρθρο στην Washington Post, μοιράστηκε τι επιλέγει να τρώει μέσα στην ημέρα, δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ισορροπημένης διατροφής.

Το πρωινό του ξεκινά με βρώμη και φρούτα

Ο Willett προτιμά να ξεκινά την ημέρα του με βρώμη τύπου steel-cut, δηλαδή βρώμη που έχει υποστεί ελάχιστη επεξεργασία, την οποία συνδυάζει με γιαούρτι, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Συνήθως επιλέγει μύρτιλα (blueberries), τα οποία έχουν συνδεθεί με πιθανά οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου και την προστασία από νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Συμπληρώνει το πρωινό του με ένα μικρό ποτήρι χυμό πορτοκαλιού.

Το μεσημεριανό του βασίζεται κυρίως σε φυτικές τροφές

Για το μεσημεριανό γεύμα, ο ειδικός προτιμά συνήθως επιλογές φυτικής προέλευσης. Συχνά επιλέγει μια μεγάλη σαλάτα από τον χώρο εστίασης του πανεπιστημίου, ενώ όταν βρίσκεται στο σπίτι, προτιμά ένα σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, φυστικοβούτυρο και μικρή ποσότητα μαρμελάδας ή μελιού. Συνοδεύει το γεύμα του με ένα καρότο, προσθέτοντας ακόμη μία πηγή φυτικών ινών και πολύτιμων θρεπτικών συστατικών.

Το βραδινό περιλαμβάνει ψάρι ή κοτόπουλο με λαχανικά

Το βράδυ, ο Willett και η σύζυγός του επιλέγουν συνήθως κοτόπουλο ή ψάρι, συνοδευόμενο από λαχανικά. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζουν την πρόσληψη πρωτεΐνης με τρόφιμα που προσφέρουν βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες, διατηρώντας παράλληλα ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο.

Ποια είναι η βασική συμβουλή του για μια υγιεινή διατροφή;

Ο Walter Willett θεωρείται ένας από τους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη απήχηση στον τομέα της διατροφικής έρευνας. Είναι κύριος ερευνητής της μακροχρόνιας μελέτης Nurses’ Health Study, η οποία εξετάζει τη σχέση μεταξύ διατροφής, τρόπου ζωής και υγείας, ενώ έχει διατελέσει συμπρόεδρος της Επιτροπής EAT-Lancet του 2025, η οποία επικεντρώθηκε σε διατροφικά πρότυπα που προάγουν την υγεία και τη βιωσιμότητα των διατροφικών συστημάτων.

Όταν ρωτήθηκε ποια συμβουλή θα έδινε στους αναγνώστες, συνοψίζοντας τέσσερις δεκαετίες έρευνας, υπογράμμισε τη σημασία της ποικιλίας και της απόλαυσης στο φαγητό...Ο ίδιος αναφέρει: «Να επιλέγετε μια μεγάλη ποικιλία υγιεινών τροφίμων, κυρίως φυτικής προέλευσης, και να βρίσκετε έναν τρόπο να τα εντάσσετε στην καθημερινότητά σας που να σας ευχαριστεί».

Το μήνυμά του είναι απλό: δεν χρειάζεται να ακολουθείτε μια αυστηρή δίαιτα για να τρέφεστε καλύτερα. Εστιάστε στην ποικιλία, προτιμήστε τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης και δημιουργήστε διατροφικές συνήθειες που μπορείτε να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα.