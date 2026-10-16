Γιατί η υγεία των ούλων επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό σας – Συμβουλές του Harvard

Η περιοδοντική νόσος μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη, καρδιοπάθειας και άνοιας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να προσέχετε την υγεία των ούλων σας.

Η υγεία των ούλων δεν αφορά μόνο το στόμα, αλλά συνδέεται και με την υγεία του υπόλοιπου οργανισμού. Η περιοδοντίτιδα, η οποία προσβάλλει τα ούλα και καταστρέφει τους ιστούς και το οστό που στηρίζουν τα δόντια, αποτελεί κύρια αιτία απώλειας δοντιών στους ενήλικες. Παράλληλα, έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων, όπως ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η άνοια.

Πώς ξεκινούν οι παθήσεις των ούλων

Το στόμα, όπως και το έντερο, φιλοξενεί πολλά διαφορετικά είδη βακτηρίων, τα οποία αποτελούν το στοματικό μικροβίωμα. Τα βακτήρια αυτά ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να αναπτυχθούν. Όσο υπάρχει ισορροπία ανάμεσά τους, τα ούλα προστατεύονται από τους μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες. Όταν η ισορροπία διαταράσσεται, τα παθογόνα βακτήρια βρίσκουν την ευκαιρία να πολλαπλασιαστούν και να προκαλέσουν περιοδοντική νόσο. Η ίδια η νόσος, στη συνέχεια, επιδεινώνει αυτή την ανισορροπία.

Παρότι τα παθογόνα βακτήρια ευθύνονται για την έναρξη της νόσου, δεν είναι τα μόνα ούτε τα κυριότερα που προκαλούν τις βλάβες. Παλαιότερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα ίδια τα βακτήρια κατέστρεφαν τους ιστούς. Σήμερα γνωρίζουν ότι η καταστροφή προκαλείται κυρίως από τη φλεγμονή που αναπτύσσεται ως αντίδραση στην παρουσία τους. Όταν, δηλαδή, το ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιείται για να αντιμετωπίσει τα βακτήρια, τα λευκά αιμοσφαίρια παράγουν ουσίες που τα εξουδετερώνουν, αλλά ταυτόχρονα βλάπτουν και τους ιστούς των ούλων.

Πώς επηρεάζεται ο υπόλοιπος οργανισμός

Οι παθήσεις των ούλων μπορεί αρχικά να προκαλέσουν ήπιο κοκκίνισμα και πρήξιμο, όπως συμβαίνει στην ουλίτιδα. Στην προχωρημένη περιοδοντίτιδα, όμως, μπορεί να καταστραφεί πλήρως το οστό που στηρίζει τα δόντια, με αποτέλεσμα αυτά να χάνονται.

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια δείχνουν ότι οι άνθρωποι με περιοδοντική νόσο έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων, επιπλοκών στην εγκυμοσύνη και άνοιας. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, αν η περιοδοντική νόσος προκαλεί αυτά τα προβλήματα ή αν οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα δυσκολεύονται περισσότερο να φροντίσουν τα δόντια και τα ούλα τους. Η συσχέτιση υπάρχει, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η μία πάθηση προκαλεί την άλλη. Η φλεγμονή, η οποία εμπλέκεται σε όλες αυτές τις καταστάσεις, φαίνεται να είναι το κοινό στοιχείο που τις συνδέει.

Η σχέση αυτή πιθανότατα λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, έρευνες έχουν δείξει ότι η αποτελεσματική θεραπεία της περιοδοντίτιδας βοηθά στον καλύτερο έλεγχο του διαβήτη. Αντίστοιχα, η καλύτερη ρύθμιση του διαβήτη συμβάλλει στη βελτίωση της περιοδοντίτιδας.

Πώς να προστατεύσετε τα ούλα σας

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Harvard, οι παρακάτω συνήθειες βοηθούν στην πρόληψη των βακτηριακών λοιμώξεων ή στον περιορισμό της φλεγμονής και παραμένουν οι καλύτεροι τρόποι για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων των ούλων.