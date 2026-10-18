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Ακμή ενηλίκων: Τι την προκαλεί - Πώς θα αποφύγετε τις εξάρσεις

Ευ Ζην
Ακμή ενηλίκων: Τι την προκαλεί - Πώς θα αποφύγετε τις εξάρσεις
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Κυριακή, 18/10/2026 - 06:46
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Η ακμή δεν εμφανίζεται μόνο στους εφήβους αλλά και στους ενήλικες.

Η ακμή δεν είναι … «προνόμιο» των εφήβων. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Πολλές φορές μάλιστα, οι αιτίες που την προκαλούν στην ενήλικη ζωή μπορεί να είναι ίδιες με εκείνες που την προκαλούν στους εφήβους.

Τι προκαλεί την ακμή στους ενήλικες

Η ακμή των ενηλίκων —ή αλλιώς ακμή μετά την εφηβεία— είναι η ακμή που εμφανίζεται μετά την ηλικία των 25 ετών, σύμφωνα με το Harvard Health. Σε γενικές γραμμές, οι παράγοντες που προκαλούν ακμή στους εφήβους ευθύνονται και για την ακμή στους ενήλικες.

Οι τέσσερις βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της ακμής είναι: η υπερβολική παραγωγή σμήγματος, η απόφραξη των πόρων από «κολλώδη» κύτταρα του δέρματος, τα βακτήρια και η φλεγμονή.

Υπάρχουν επίσης ορισμένοι έμμεσοι παράγοντες που επηρεάζουν τους προαναφερθέντες άμεσους παράγοντες, όπως:

- οι ορμόνες, το στρες και ο εμμηνορροϊκός κύκλος στις γυναίκες – παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή σμήγματος,
- τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και δέρματος, καθώς και τα καλλυντικά, τα οποία μπορούν να φράξουν τους πόρους,
- η διατροφή, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη φλεγμονή σε ολόκληρο το σώμα.
- ορισμένα φάρμακα, όπως τα κορτικοστεροειδή, τα αναβολικά στεροειδή και το λίθιο, μπορούν επίσης να προκαλέσουν ακμή.

Πολλές δερματικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακμής, μπορεί να αποτελούν ένδειξη μιας συστηματικής πάθησης. Για παράδειγμα, η τριχόπτωση, η υπερβολική τριχοφυΐα, οι ακανόνιστοι εμμηνορροϊκοί κύκλοι ή η απότομη αύξηση ή απώλεια βάρους –σε συνδυασμό με την ακμή–, καθώς και η ξαφνική εμφάνιση ακμής σε άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό, μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια μιας υποκείμενης νόσου, όπως το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή άλλες ενδοκρινικές διαταραχές. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε επιπλέον συμπτώματα. Ενδέχεται να σας συστήσει περαιτέρω διερεύνηση.

Πώς μπορώ να προλάβω τις εξάρσεις ακμής στο δέρμα μου

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, η ακμή δεν είναι πάντα απολύτως υπό τον έλεγχό μας.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές συμβουλές που προτείνει το Harvard Health για την πρόληψη της εμφάνισης ακμής και την αποφυγή των εξάρσεων.

- Μην πηγαίνετε ποτέ για ύπνο φορώντας μακιγιάζ.
- Ελέγχετε τις ετικέτες: όταν αγοράζετε καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης δέρματος, αναζητάτε πάντα ενδείξεις όπως «μη φαγεσωρογόνο» (non-comedogenic), «χωρίς έλαια» (oil-free) ή «δεν φράζει τους πόρους».
- Αποφύγετε τα έλαια προσώπου, καθώς και τα προϊόντα μαλλιών που περιέχουν έλαια.
- Ορισμένα σημάδια στο δέρμα που μοιάζουν με ακμή δεν είναι στην πραγματικότητα ακμή, αλλά μεταφλεγμονώδεις χρωματικές αλλοιώσεις που προκύπτουν από προηγούμενες βλάβες ακμής ή από το «πείραγμα» σπυριών. Χρησιμοποιείτε καθημερινά αντηλιακό με δείκτη προστασίας (SPF) 30+ —ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες— για να αποτρέψετε την περαιτέρω σκουρόχρωμη αλλοίωση αυτών των σημείων.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι συγκεκριμένες διατροφικές αλλαγές ενδέχεται να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ακμής. Για παράδειγμα, μια μετα-ανάλυση 14 μελετών παρατήρησης, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 80.000 παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες, έδειξε μια συσχέτιση μεταξύ των γαλακτοκομικών προϊόντων και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ακμής. Επιπλέον, ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει την ακμή με τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη (εκείνα που προκαλούν ταχύτερη αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα).

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί απέναντι σε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή και το δέρμα, ξεκαθαρίζει το Harvard Health, τονίζοντας ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και οι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν την καθοδήγηση του γιατρού τους.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2026 - 02:50
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