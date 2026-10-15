Γιατί το δέρμα των μαθητών «αντιδρά» στην έναρξη των σχολείων

Κατακόρυφη αύξηση των δερματολογικών εξάρσεων στα παιδιά καταγράφεται ετησίως κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού το 22,6% των μαθητών με χρόνιες δερματοπάθειες εμφανίζουν παράλληλα διαταραχές άγχους.

Οι αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα, οι πιέσεις από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και το εξεταστικό στρες δεν επιβαρύνουν μόνο την ψυχολογία, αλλά «αποτυπώνονται» άμεσα πάνω στο δέρμα. Η κατανόηση της σύνδεσης εγκεφάλου-δέρματος μέσα από το πρίσμα της Παιδικής Ψυχοδερματολογίας αποτελεί το κλειδί για τη σωστή διαχείριση αυτών των εποχικών υποτροπών.

Πιο συγκεκριμένα, «το δέρμα και το νευρικό σύστημα μοιράζονται την ίδια εμβρυϊκή προέλευση, γεγονός που δικαιολογεί την ύπαρξη αυτής της σύνδεσης. Όταν ένα παιδί βιώνει έντονο σχολικό στρες, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί τον άξονα Υποθάλαμος-Υπόφυση-Επινεφρίδια, απελευθερώνοντας κορτιζόλη και άλλες ορμόνες του στρες. Η παρατεταμένη έκκριση κορτιζόλης μειώνει τη σύνθεση κλινικά απαραίτητων λιπιδίων (όπως τα κεραμίδια), καταστρέφοντας τον φυσικό δερματικό φραγμό», εξηγεί ο Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

«Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της διαδερμικής απώλειας νερού, που προκαλεί ξηρότητα, κνησμό (φαγούρα), φλεγμονή και ευαισθησία, πυροδοτώντας ή επιδεινώνοντας παθήσεις όπως η ατοπική δερματίτιδα, η ακμή και ψυχογενείς δερματικές διαταραχές, όπως τριχοτιλλομανία, η νευρωτική εκδορά, η ονυχοφαγία και ο ψυχογενής κνησμός», προσθέτει.

Οι συχνότερες εκδηλώσεις εξαιτίας του στρες που βιώνουν οι μαθητές στο σχολικό περιβάλλον είναι:

1. Ατοπική δερματίτιδα (Έκζεμα)

Το έκζεμα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις συναισθηματικές διακυμάνσεις. Κοινά στρεσογόνα γεγονότα, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον, συνδέονται άμεσα με την αύξηση των πιθανοτήτων για μέτρια έως σοβαρή έξαρση της συγκεκριμένης δερματίτιδας.

Επιπλέον, επιβαρύνει σημαντικά την ψυχολογία. Κλινικές μελέτες αποδεικνύουν ότι τα παιδιά με ατοπική δερματίτιδα έχουν 150% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης σε σχέση με τα υγιή παιδιά, με τον κίνδυνο να αυξάνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου.

2. Εφηβική ακμή

Η ακμή επηρεάζει έως και το 87% των εφήβων, καθιστώντας την μία από τις πιο συχνές φλεγμονώδεις νόσους της ηλικιακής αυτής ομάδας. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδων με υψηλό στρες, όπως των διαγωνισμάτων και εξετάσεων, οι μαθητές έχουν 23% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αυξημένης σοβαρότητας φλεγμονώδεις βλάβες, σύμφωνα με μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Wake Forest University. Η κορτιζόλη αλληλεπιδρά με τα κύτταρα των σμηγματογόνων αδένων που σε συνδυασμό με την έλλειψη ύπνου (λόγω της προετοιμασίας για εξετάσεις) και το νευρικό άγγιγμα του προσώπου αυξάνει τις πιθανότητες έντονων breakouts.

3. Τριχοτιλλομανία, νευρωτική εκδορά, ονυχοφαγία και ονυχοτιλλομανία

Σε περιπτώσεις υψηλού, μη διαχειρίσιμου άγχους, τα παιδιά και οι έφηβοι αναπτύσσουν συχνά ψυχοδερματικές συμπεριφορές ως μηχανισμό εκτόνωσης. Τέτοιες είναι:

• Η τριχοτιλλομανία: Πρόκειται για μια ψυχαναγκαστική τάση του παιδιού να τραβά και να ξεριζώνει τις τρίχες του από το τριχωτό της κεφαλής, τα φρύδια ή τις βλεφαρίδες, η οποία εμφανίζει παγκόσμιο επιπολασμό 0,6% έως 2,9% στον γενικό πληθυσμό.

• Η νευρωτική εκδορά: Αφορά το συνεχές ξύσιμο ή μάτωμα υγιών σημείων του δέρματος ή μικρών σημαδιών, με τα ποσοστά της παθολογικής αυτής συμπεριφοράς να κυμαίνονται από 1,2% έως 11,2%.

• Η ονυχοφαγία και η ονυχοτιλλομανία: Είναι η καταστροφή των νυχιών και των γύρω ιστών (παρωνυχίδες) είτε μέσω της χρόνιας τάσης του ατόμου να δαγκώνει τα νύχια του είτε μέσω του ψυχαναγκαστικού τραβήγματος της ονυχαίας πλακών.

«Η θεραπεία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη συνταγογράφηση μιας τοπικής κρέμας, από του στόματος φαρμάκων, ή άλλες θεραπευτικές αγωγές. Απαιτεί μια βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση, μια στενή συνεργασία με την οικογένεια, τον παιδίατρο και, αν χρειαστεί, με ειδικό ψυχικής υγείας», επισημαίνει ο δρ Στάμου και δίνει στους γονείς τις ακόλουθες πρακτικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των παθήσεων στο σπίτι:

• Αλλαγή του λεκτικού μοτίβου και αποφυγή επικριτικών αναφορών: Φράσεις όπως «σταμάτα να ξύνεσαι» ή «μην πειράζεις τα σπυράκια σου» πρέπει να αντικαθίστανται από υποστηρικτικές παρεμβάσεις, καθώς οι ασθενείς αντιδρούν σε μια ακούσια βιολογική απάντηση στο στρες που εντείνεται με την αρνητική παρατήρηση.

• Συστηματική και εντατική αποκατάσταση του δερματικού φραγμού: Η καθημερινή εφαρμογή εξειδικευμένων μαλακτικών προϊόντων πλούσιων σε κεραμίδια και λιπίδια μειώνει τη βάση της φλεγμονής, περιορίζει τον κνησμό και θωρακίζει το δέρμα απέναντι στην απώλεια υγρασίας που προκαλεί η υπερπαραγωγή κορτιζόλης.

• Εφαρμογή τεχνικών αντιστροφής συνήθειας: Για τις περιπτώσεις τριχοτιλλομανίας ή νευρωτικής εκδοράς, προτείνεται η απασχόληση των χεριών με εναλλακτικά αντικείμενα (π.χ. anti-stress balls) κατά τη διάρκεια του διαβάσματος, ώστε να αποσυνδεθεί το άγχος από τον αυτοτραυματισμό του δέρματος.

• Ενσωμάτωση τεχνικών αποφόρτισης και ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού: Η καθιέρωση σταθερού προγράμματος ύπνου και η μέτρια φυσική δραστηριότητα συμβάλλουν κλινικά στη μείωση των επιπέδων της κορτιζόλης στο αίμα, γεγονός που περιορίζει άμεσα την ένταση των δερματικών εξάρσεων.

«Το δέρμα του παιδιού καθρεφτίζει πιστά τον εσωτερικό του κόσμο, με αποτέλεσμα οι ψυχολογικές μεταβολές να μεταφράζονται άμεσα σε οργανικά δερματολογικά συμπτώματα. Αν παρατηρηθούν ξαφνικές υποτροπές που συμπίπτουν με το σχολικό πρόγραμμα, η έγκαιρη παραπομπή στον δερματολόγο διασφαλίζει την ορθή ιατρική καθοδήγηση, προστατεύοντας αποτελεσματικά τόσο τη σωματική όσο και τη συναισθηματική υγεία του μαθητή», καταλήγει ο δρ Στάμου.