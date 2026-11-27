Το περπάτημα κάνει καλό στην καρδιά σας, ακόμη κι αν δεν συμπληρώνετε 10.000 βήματα την ημέρα.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χρειάζεται να αφιερώνετε ώρες στην άσκηση. Το περπάτημα είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους για να βάλετε περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σας, είτε επιλέγετε να καλύψετε μια διαδρομή με τα πόδια είτε βγαίνετε μια βόλτα για να χαλαρώσετε.

Αν και τα 10.000 βήματα την ημέρα έχουν καθιερωθεί ως στόχος, οι έρευνες δείχνουν ότι η καρδιά σας μπορεί να ωφεληθεί και με πολύ λιγότερα. Ακόμη και ένας καθημερινός περίπατος περίπου 20 λεπτών μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, τόσο για την καρδιαγγειακή υγεία όσο και για τη διάθεσή σας.

Ποια είναι τα οφέλη για την καρδιά;

«Η σωματική δραστηριότητα ωφελεί την καρδιά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους», δήλωσε στο HEALTH ο δρ. Carl Lavie, καρδιολόγος στον οργανισμό υγείας Ochsner Health στη Λουιζιάνα. Η έρευνά του έχει δείξει ότι η άσκηση μπορεί να βελτιώσει την αρτηριακή πίεση, τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, τη λειτουργία του ενδοθηλίου, δηλαδή της εσωτερικής επιφάνειας των αιμοφόρων αγγείων, την αντίσταση στην ινσουλίνη και πολλούς ακόμη παράγοντες που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Για να έχετε αυτά τα οφέλη, δεν χρειάζεται να κάνετε πολύωρες προπονήσεις. Μελέτη του 2011 έδειξε ότι ακόμη και 15 λεπτά σωματικής δραστηριότητας την ημέρα προσέφεραν σημαντικά οφέλη για την υγεία και τη μακροζωία, σε σύγκριση με την καθιστική ζωή. Οι ερευνητές κατέληξαν, πάντως, ότι όσο περισσότερο κινείστε, τόσο περισσότερα έχετε να κερδίσετε για την υγεία σας.

Όσον αφορά ειδικά το περπάτημα, μια έρευνα του 2023 διαπίστωσε ότι ακόμη και 2.800 βήματα την ημέρα συνδέονται με καλύτερη υγεία της καρδιάς. Όπως σημείωσε ο Lavie, ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος από τα 10.000 βήματα που συχνά παρουσιάζονται ως απαραίτητα. Μάλιστα, πολλοί μπορούν να τα συμπληρώσουν με έναν περίπατο διάρκειας 20 λεπτών ή λίγο περισσότερο.

Το περπάτημα κάνει καλό και στην ψυχική υγεία

Το περπάτημα μπορεί να βελτιώσει και τη διάθεσή σας, όπως υπστηρίζουν τα επιστημονικά δεδομένα. Ειδικότερα, ανασκόπηση του 2024 διαπίστωσε ότι όσοι κάνουν τουλάχιστον 5.000 βήματα την ημέρα τείνουν να έχουν λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα από όσους περπατούν λιγότερο.

Για να συμπληρώσετε 5.000 βήματα, συνήθως χρειάζεστε περισσότερο από 20 λεπτά. Για τους περισσότερους ανθρώπους που περπατούν με μέτριο ρυθμό, ο χρόνος αυτός είναι περίπου διπλάσιος. Ωστόσο, ακόμη και μια πιο σύντομη βόλτα μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα. Μικρή μελέτη του 2022 ανακάλυψε ότι ένας περίπατος 20 έως 30 λεπτών σε πάρκο μέσα στην πόλη βελτίωσε τη διάθεση των συμμετεχόντων και μείωσε το στρες. Μάλιστα, το περπάτημα σε χώρους πρασίνου φάνηκε να ωφελεί περισσότερο την ψυχική υγεία από το περπάτημα σε σημεία της πόλης όπου κυριαρχούν τα κτίρια και το τσιμέντο.

Πώς εξηγείται η θετική επίδραση της κίνησης στην ψυχική υγεία; Σύμφωνα με την έρευνα του Kelly, υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις. Μία από αυτές είναι ότι η σωματική δραστηριότητα, στην οποία περιλαμβάνεται και το περπάτημα, μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση ενδορφινών, ουσιών που βελτιώνουν τη διάθεση. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του όγκου της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου, η οποία είναι σημαντική για τις γνωστικές λειτουργίες. Παράλληλα, το περπάτημα μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή σας. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τόσο τη διάθεση όσο και την ψυχική σας υγεία.

Μια καθημερινή βόλτα μπορεί να σας ωφελήσει και έμμεσα, με εξίσου σημαντικούς τρόπους. Μέσα σε 20 λεπτά μπορείτε να βρεθείτε στη φύση, να περάσετε χρόνο με έναν φίλο ή να ξεχαστείτε για λίγο από μια κατάσταση που σας προκαλεί άγχος.