Το τσάι που μπορεί να σας βοηθήσει να ανακουφιστείτε από το φούσκωμα , σύμφωνα με τους διαιτολόγους.

Το φούσκωμα και η αίσθηση πίεσης στην κοιλιά είναι ενοχλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν ακόμη κι όταν προσέχετε τη διατροφή και τις συνήθειές σας. Μερικές φορές, παρά τις προσπάθειές σας να τα προλάβετε, έρχεστε αντιμέτωποι με τα συμπτώματα και αναρωτιέστε τι τα προκάλεσε και πώς θα ανακουφιστείτε.

Αν σας συμβαίνει, δεν είστε οι μόνοι. Ειδικοί στη διατροφή εξήγησαν ότι ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι ενδέχεται να βοηθήσει. Ακόμη κι αν δεν αγαπάτε ιδιαίτερα το τσάι, υπάρχουν τρόποι να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας και να απολαύσετε τη γεύση του.

Γιατί το πράσινο τσάι μπορεί να βοηθήσει στο φούσκωμα

Πλήθος μελετών έχει εξετάσει τα οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία. Ανάμεσα στις πιθανές ευεργετικές επιδράσεις του φαίνεται ότι είναι και η ανακούφιση από το φούσκωμα.

«Το πράσινο τσάι περιέχει κατεχίνες, κυρίως γαλλική επιγαλλοκατεχίνη, γνωστή ως EGCG, η οποία βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και ενδέχεται να συμβάλλει στην καλή λειτουργία της πέψης», εξήγησε στο Eating Well η διαιτολόγος Lauren Manaker. «Αυτές οι αντιοξειδωτικές ουσίες μπορεί να καταπραΰνουν τις ενοχλήσεις του πεπτικού και να περιορίζουν τη συσσώρευση αερίων που προκαλεί φούσκωμα».

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το πράσινο τσάι μπορεί να βοηθά στην αποκατάσταση της ισορροπίας του μικροβιώματος του εντέρου. Η διαταραχή αυτής της ισορροπίας ονομάζεται δυσβίωση και μπορεί να χαρακτηρίζεται από επικράτηση των επιβλαβών βακτηρίων έναντι των ωφέλιμων. Μπορεί, επίσης, να συμβάλλει σημαντικά στην εμφάνιση φλεγμονωδών παθήσεων. Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η δυσκοιλιότητα, η εκκολπωματίτιδα και η κοιλιοκάκη είναι ορισμένες από τις καταστάσεις που επηρεάζουν σοβαρά την ποιότητα ζωής και συχνά συνοδεύονται από φούσκωμα.

Πού αποδίδεται, όμως, η πιθανή δράση του πράσινου τσαγιού; Μια εξήγηση αφορά τις αντιοξειδωτικές ουσίες του και κυρίως τις κατεχίνες που ανέφερε η Manaker. Οι ουσίες αυτές ανήκουν στις πολυφαινόλες και έχουν μελετηθεί για την αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινική, αντιοξειδωτική και αντιβακτηριακή δράση τους, καθώς και για την προστασία που ενδέχεται να προσφέρουν στην καρδιά.

Στο έντερο, οι συγκεκριμένες φυτικές ενώσεις μπορεί να μειώνουν τη φλεγμονή, να ευνοούν την ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων, να περιορίζουν τα επιβλαβή βακτήρια και να ενισχύουν τον εντερικό φραγμό. Η φλεγμονή είναι η αντίδραση του οργανισμού σε μια βλάβη και μπορεί να επιμένει όταν υπάρχει χρόνια νόσος. Καθώς σε αρκετούς ανθρώπους συνυπάρχει με το φούσκωμα, η μείωσή της στο έντερο ενδέχεται να προσφέρει ανακούφιση.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν τα οφέλη του πράσινου τσαγιού, μεταξύ άλλων και σε παθήσεις ή καταστάσεις που συχνά προκαλούν φούσκωμα.

Τα οφέλη του πράσινου τσαγιού

Μπορεί να βοηθά στην καλή λειτουργία του εντέρου

Τα πρώτα ευρήματα για τη δράση των αντιοξειδωτικών στο έντερο έδωσαν το έναυσμα για περισσότερες έρευνες. Οι επιστήμονες εξετάζουν πώς ουσίες όπως οι πολυφαινόλες του πράσινου τσαγιού μπορούν να βοηθήσουν σε διαταραχές της εντερικής λειτουργίας.

Μία από αυτές είναι η αυξημένη εντερική διαπερατότητα, γνωστή και ως «διαρρέον έντερο». Σε αυτή την περίπτωση, δυνητικά επιβλαβείς ουσίες μπορούν να περάσουν από το έντερο στον υπόλοιπο οργανισμό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες φυτικές ενώσεις, όπως η EGCG, μπορεί να βοηθούν ενισχύοντας τις συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων του εντέρου, αυξάνοντας την έκκριση προστατευτικής βλέννας και περιορίζοντας τη διαπερατότητα του εντερικού φραγμού.

Παράλληλα, η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε πολυφαινόλες, όπως οι κατεχίνες και ειδικότερα η EGCG, μπορεί να ευνοεί ένα υγιές εντερικό μικροβίωμα με ποικιλία ωφέλιμων μικροοργανισμών.

«Οι πολυφαινόλες που περιέχει το πράσινο τσάι μπορεί να βοηθούν στη μείωση των γαστρεντερικών ενοχλήσεων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας», επισήμανε η Manaker.

Ενδέχεται να μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου

Το φούσκωμα μπορεί να εμφανιστεί εξαιτίας του καρκίνου ή ως παρενέργεια της θεραπείας του. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες του πράσινου τσαγιού να αποτελούν ένα από τα πεδία που προσελκύουν το επιστημονικό ενδιαφέρον.

Μελέτες έχουν εξετάσει πώς οι πολυφαινόλες του πράσινου τσαγιού ενδέχεται να εμποδίζουν τον σχηματισμό και την ανάπτυξη καρκινικών όγκων. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η EGCG μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς έχει δείξει ότι μπορεί να δρα στα μιτοχόνδρια των καρκινικών κυττάρων, τις δομές που τους παρέχουν ενέργεια.

Τέτοιες επιδράσεις έχουν παρατηρηθεί σε έρευνες για διάφορους τύπους καρκίνου, όπως του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, του ενδομητρίου, του ήπατος, του πνεύμονα, του προστάτη, του παγκρέατος και του δέρματος.

Χρειάζονται, ωστόσο, περισσότερες μελέτες για να αποσαφηνιστούν τα ευρήματα. Πριν δοκιμάσετε κάτι νέο για την υγεία σας, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας, ώστε να σας καθοδηγήσει με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Μπορεί να ανακουφίζει από τους πόνους της περιόδου

Αν έχετε έντονους πόνους περιόδου, δηλαδή δυσμηνόρροια, το πράσινο τσάι ενδέχεται να σας βοηθήσει.

Μελέτη που εξέτασε το θέμα έδειξε ότι η EGCG θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στα μη συνταγογραφούμενα παυσίπονα για όσες αντιμετωπίζουν έντονες κράμπες, φούσκωμα και πόνο κατά την περίοδο.

Οι ερευνητές απέδωσαν αυτή την πιθανή δράση στην αναστολή της απελευθέρωσης προσταγλανδινών. Πρόκειται για ουσίες που παράγει ο οργανισμός ως αντίδραση στον πόνο και στον τραυματισμό. Σύμφωνα με την εξήγησή τους, η EGCG ενδέχεται να δρα με τρόπο παρόμοιο με ορισμένα παυσίπονα που διατίθενται χωρίς συνταγή. Οι συγγραφείς επισήμαναν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για τη χρήση της στην αντιμετώπιση του πόνου της περιόδου.

Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού θεωρείται ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους. Η διουρητική του δράση είναι μικρή, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενυδάτωση. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να βοηθά στην κατακράτηση υγρών, εάν εμφανίζετε συχνά φούσκωμα τις ημέρες γύρω από την περίοδό σας.

«Το πράσινο τσάι μπορεί να λειτουργεί και ως ήπιο διουρητικό, βοηθώντας τον οργανισμό να αποβάλλει τα περιττά υγρά και μειώνοντας έτσι την αίσθηση φουσκώματος», κατέληξε η Manaker.