Ο ύπνος πάνω από 9 ώρες συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου σε άτομα με καρδιακές παθήσεις, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος για την υγεία. Ωστόσο, όταν διαρκεί ασυνήθιστα πολλές ώρες, μπορεί να υποδηλώνει ότι ένα άτομο με καρδιακή πάθηση αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, οι άνθρωποι με καρδιακές παθήσεις που κοιμούνται 9 ή περισσότερες ώρες την ημέρα ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής ομάδα από το Πανεπιστήμιο Georgia Southern, εξέτασαν στοιχεία από την Εθνική Έρευνα Υγείας μέσω Συνεντεύξεων των ΗΠΑ για το 2004. Στην έρευνα είχαν συμμετάσχει σχεδόν 95.000 άνθρωποι, από τους οποίους οι επιστήμονες επέλεξαν 3.287 ενήλικες με ιστορικό καρδιακών παθήσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν δηλώσει πόσες ώρες κοιμούνταν συνήθως μέσα σε ένα 24ωρο.

Ανάλογα με τις απαντήσεις τους, χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: όσους κοιμούνταν 6 ώρες ή λιγότερο, όσους κοιμούνταν 7 έως 8 ώρες και όσους κοιμούνταν 9 ώρες ή περισσότερο. Στη συνέχεια, οι ερευνητές αναζήτησαν στα εθνικά αρχεία θανάτων πόσοι από τους συμμετέχοντες είχαν πεθάνει έως το τέλος του 2019 και ποια ήταν η αιτία θανάτου.

Τι μπορεί να δείχνουν οι πολλές ώρες ύπνου

Στα 15 χρόνια της παρακολούθησης πέθαναν σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες. Περίπου το 17% του συνόλου πέθανε από καρδιακά αίτια και το 33% από άλλες αιτίες. Εντούτοις, ο κίνδυνος διέφερε αισθητά ανάλογα με το πόσες ώρες κοιμούνταν.

Ακόμη και όταν συνυπολογίστηκαν οι υπόλοιποι παράγοντες, όσοι κοιμούνταν 9 ή περισσότερες ώρες την ημέρα είχαν κατά 51% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και κατά 53% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακά αίτια, σε σύγκριση με όσους κοιμούνταν 7 έως 8 ώρες.

Αντίθετα, για όσους κοιμούνταν 6 ώρες ή λιγότερο δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση του κινδύνου θανάτου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, ο χαμηλότερος κίνδυνος αντιστοιχούσε σε περίπου 6 έως 7 ώρες ύπνου την ημέρα.

«Τα ευρήματά μας ενισχύουν την άποψη ότι οι πολλές ώρες ύπνου αποτελούν περισσότερο ένδειξη επιβαρυμένης υγείας παρά παράγοντα που προκαλεί άμεσα την αύξηση του κινδύνου», έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης.

Με άλλα λόγια, η διάρκεια του ύπνου θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίζουν ασθενείς που πιθανόν αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα υγείας και χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω στοιχεία δεν αρκούσαν για να αποδοθούν οι διαφορές στη διάρκεια του ύπνου. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι θάνατοι σε μία ομάδα θα μπορούσαν να εξηγούνται από τη μεγαλύτερη ηλικία των συμμετεχόντων ή από την ύπαρξη περισσότερων προβλημάτων υγείας. Γι’ αυτό, στην ανάλυσή τους οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως την ηλικία, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και τυχόν άλλες παθήσεις.

«Χρειάζονται μελλοντικές μελέτες με αντικειμενικές μετρήσεις του ύπνου, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται σε βάθος χρόνου, ώστε να διευκρινιστεί εάν οι πολλές ώρες ύπνου στα άτομα με διαγνωσμένες καρδιακές παθήσεις συνδέονται με ήδη επιβαρυμένη υγεία, με διαταραχές ύπνου ή με την εξέλιξη της νόσου», κατέληξαν οι ερευνητές.