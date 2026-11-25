Νέα μελέτη εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην έκθεση στα λεγόμενα «παντοτινά χημικά» και στην εμφάνιση καρκίνου του ήπατος .

Από τα αντικολλητικά σκεύη μέχρι το πόσιμο νερό, οι πιθανές πηγές έκθεσης στις ουσίες PFAS, γνωστές και ως «παντοτινά χημικά», βρίσκονται παντού στην καθημερινότητά μας. Χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα προϊόντα ανθεκτικά στο νερό, στα λιπαρά και στους λεκέδες. Επειδή, όμως, διασπώνται πολύ δύσκολα, μπορούν να παραμένουν στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό για χρόνια. Οι πιθανές επιπτώσεις αυτής της μακροχρόνιας έκθεσης στην υγεία βρίσκονται στο επίκεντρο νέας μελέτης, στην οποία οι ερευνητές εξέτασαν εάν συγκεκριμένες ουσίες PFAS συνδέονται με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του ήπατος.

Τι εξέτασαν οι ερευνητές

Τα PFAS είναι μια μεγάλη οικογένεια που περιλαμβάνει χιλιάδες συνθετικές χημικές ουσίες. Χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα, από αντικολλητικά σκεύη μέχρι υφάσματα που δεν λεκιάζουν εύκολα, καθώς η χημική δομή τους επιτρέπει να απωθούν αποτελεσματικά το νερό και τα λιπαρά.

Η ίδια αυτή ιδιότητα, ωστόσο, κάνει πολλές από τις ουσίες ιδιαίτερα δύσκολο να διασπαστούν. Έτσι, ορισμένες παραμένουν στο περιβάλλον και συσσωρεύονται στον οργανισμό. Ένα από τα όργανα στα οποία μπορούν να συγκεντρωθούν είναι το ήπαρ, γι’ αυτό και οι επιστήμονες διερευνούν πώς μπορεί να επηρεάζεται η υγεία του από τη μακροχρόνια έκθεση.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές συνέκριναν δείγματα αίματος από περισσότερους από 200 ενηλίκους που αργότερα εμφάνισαν ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, την πιο συχνή μορφή καρκίνου του ήπατος, με δείγματα από ενηλίκους με παρόμοια χαρακτηριστικά που δεν νόσησαν. Στα δείγματα, τα οποία είχαν συλλεχθεί χρόνια πριν από τη διάγνωση, μέτρησαν τα επίπεδα 12 διαφορετικών ουσιών PFAS, αναζητώντας πιθανή σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Δύο ουσίες συνδέθηκαν με υπερδιπλάσιες πιθανότητες καρκίνου του ήπατος

Από τις ουσίες που εξετάστηκαν, δύο ξεχώρισαν στα αποτελέσματα, το PFHpA και το PFNA. Ανήκουν και τα δύο στην οικογένεια των PFAS, αλλά είναι διαφορετικές χημικές ενώσεις.

Το PFHpA, δηλαδή το υπερφθοροεπτανοϊκό οξύ, έχει μικρότερη ανθρακική αλυσίδα, ενώ το PFNA, δηλαδή το υπερφθοροεννεανοϊκό οξύ, έχει μεγαλύτερη. Όπως και άλλες ουσίες της ίδιας οικογένειας, χρησιμοποιούνται επειδή απωθούν το νερό και τα λιπαρά και μπορούν να παραμένουν στο περιβάλλον για μεγάλο διάστημα.

Οι συμμετέχοντες με τα υψηλότερα επίπεδα οποιασδήποτε από τις δύο ουσίες στο αίμα είχαν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο του ήπατος σε σύγκριση με όσους είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα.

Για τις υπόλοιπες 10 ουσίες δεν διαπιστώθηκε ουσιαστική συσχέτιση. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης εάν τα αποτελέσματα διέφεραν ανάλογα με το φύλο και τον τύπο του καρκίνου του ήπατος. Όμως, τα ευρήματα αυτά δεν ήταν εξίσου σταθερά και προέκυψαν από μικρότερες ομάδες συμμετεχόντων.

Η μελέτη ήταν παρατηρητική, επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι δύο ουσίες προκαλούν καρκίνο. Το γεγονός, όμως, ότι η έκθεση μετρήθηκε χρόνια πριν από τη διάγνωση βοηθά τους επιστήμονες να διερευνήσουν τις πιθανές επιπτώσεις της σε βάθος χρόνου.

Ποιον ρόλο μπορεί να παίζει η γενετική προδιάθεση

Οι γενετικοί παράγοντες ενδέχεται να εξηγούν, εν μέρει, γιατί ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι σε ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον. Στους συμμετέχοντες με μεγαλύτερη γενετική προδιάθεση για λιπώδη νόσο του ήπατος, η σχέση ανάμεσα στην έκθεση στο PFHpA και στον καρκίνο του ήπατος ήταν ισχυρότερη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η κληρονομική προδιάθεση οδηγεί αναπόφευκτα σε ηπατική νόσο. Το εύρημα υποδηλώνει ότι τα γονίδια μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός στην έκθεση σε συγκεκριμένες ουσίες.

Οι συσκευασίες τροφίμων, τα αντικολλητικά σκεύη, τα αδιάβροχα ρούχα και το μολυσμένο πόσιμο νερό αποτελούν πιθανές πηγές έκθεσης στα PFAS. Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται και για τις νεότερες ουσίες μικρότερης ανθρακικής αλυσίδας, που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα παλαιότερων PFAS, ώστε να αποσαφηνιστούν οι πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία.

Πώς μπορείτε να περιορίσετε την έκθεσή σας

Η πλήρης αποφυγή των PFAS δεν είναι εφικτή. Μπορείτε, όμως, να περιορίσετε την έκθεσή σας από ορισμένες συνηθισμένες πηγές.

• Ενημερωθείτε για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Εάν υπάρχει ανησυχία για μόλυνση στην περιοχή σας, αναζητήστε τα αποτελέσματα των τοπικών ελέγχων. Ορισμένα φίλτρα ενεργού άνθρακα και αντίστροφης όσμωσης μπορούν να μειώσουν την περιεκτικότητα του νερού σε PFAS. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες μεθόδους φιλτραρίσματος.

• Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη στο σπίτι. Πλένετε τα χέρια σας πριν από τα γεύματα και σκουπίζετε συχνά τις επιφάνειες. Όταν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα αντικολλητικά σκεύη σας, εξετάστε την επιλογή σκευών από ανοξείδωτο ατσάλι ή χυτοσίδηρο και ενημερωθείτε για τα διαφορετικά υλικά κατασκευής τους.

• Ελέγχετε τις οδηγίες για την κατανάλωση ψαριών. Τα PFAS μπορούν να συσσωρευτούν σε ψάρια που ζουν σε μολυσμένα νερά. Εάν καταναλώνετε ψάρια που αλιεύονται στην περιοχή σας, αναζητήστε τυχόν συστάσεις των αρμόδιων αρχών για την ασφαλή κατανάλωσή τους.

• Επιλέξτε τηγάνια από ανοξείδωτο ατσάλι ή μαντέμι, αντί για αντικολλητικά τηγάνια.