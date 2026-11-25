Οι πρώτες παρτίδες της γενόσημης εκδοχής της λενακαπαβίρης (lenacapavir) έφτασαν στη Ζάμπια, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυμαατίωσης και της Ελονοσίας (Global Fund). Η εξέλιξη αυτή διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση στην πρόληψη κατά του HIV.

Επίσης, το Global Fund ανέφερε ότι αναμένονται παραδόσεις στην Ουγκάντα τις επόμενες ημέρες, καθώς και στη Ζιμπάμπουε στις αρχές του επόμενου έτους.

Τι είναι η λενακαπαβίρη που χορηγείται κατά του HIV

Η lenacapavir είναι ένα ενέσιμο φάρμακο που χορηγείται δύο φορές τον χρόνο και χρησιμοποιείται ως προφύλαξη πριν από την έκθεση (PrEP) για την πρόληψη της λοίμωξης από τον ιό HIV. Σύμφωνα με το Global Fund, οι πρώτες αποστολές γενοσήμων εκδόσεων του φαρμάκου κατέστησαν δυνατές χάρη σε συμφωνίες αδειοδότησης μεταξύ της Gilead και κατασκευαστών γενοσήμων, καθώς και μέσω της υποστήριξης εταίρων, όπως το Ίδρυμα Gates (Gates Foundation), το Unitaid και το Children's Investment Fund Foundation.

Η ζήτηση για το φάρμακο έχει ξεπεράσει τη διαθέσιμη προσφορά και η διάθεση γενοσήμων εκδόσεων αναμένεται να επιτρέψει στις χώρες να διευρύνουν την πρόσβαση σε αυτό, ανέφερε ο Οργανισμός. Μέχρι τον Νοέμβριο, περισσότερα από 189.000 άτομα σε 10 χώρες είχαν λάβει την πρώτη δόση lenacapavir, σύμφωνα με το Global Fund. Συνολικά, 24 χώρες αναμένεται να έχουν λάβει το φάρμακο έως το τέλος του 2026, όπως γράφει το Reuters.

Ο στόχος για την πρόσβαση των ασθενών στη λενακαπαβίρη έως το 2028

Το Global Fund σχεδιάζει να διαθέσει τετραπλάσια ποσότητα λενακαπαβίρης (lenacapavir) το 2027 σε σχέση με το 2026, με τα γενόσημα σκευάσματα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στις προμήθειες, παράλληλα με το επώνυμο σκεύασμα της Gilead Sciences.

Το Global Fund και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν θέσει ως στόχο την πρόσβαση τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων ανθρώπων στη λενακαπαβίρη έως το τέλος του 2028. Πρόσθετες αποστολές γενοσήμων λενακαπαβίρης προς περισσότερες χώρες αναμένονται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.