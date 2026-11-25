Οι personal trainers συμφωνούν ότι η άσκηση «κάθισμα-ορθοστάτηση» (chair sit-to-stand) είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση των ποδιών μετά τα 65.

«Πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες ξεκινούν ένα πρόγραμμα άσκησης με στόχο την ενίσχυση της ισορροπίας τους, τη μακροζωία και, γενικότερα, την καλύτερη ποιότητα ζωής, εξηγεί η fitness coach Lauren Clarke. «Η άσκηση κάθισμα-ορθοστάτηση αποτελεί εξαιρετικό σημείο εκκίνησης, καθώς ενεργοποιεί μύες που χρησιμοποιούμε καθημερινά και προσομοιώνει κινήσεις που εκτελούμε στην καθημερινότητά μας», λέει η Clarke.

«Πρόκειται για μία άσκηση ιδανική για αρχάριους. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια καρέκλα και κάποιο στήριγμα, σε περίπτωση που νιώθετε αστάθεια. Για παράδειγμα, η άκρη ενός τραπεζιού - αν βρίσκεστε στο σπίτι - ή ένας ιμάντας TRX - αν βρίσκεστε σε γυμναστήριο - θα ήταν ιδανικές επιλογές», προσθέτει η fitness coach.

Ποιους μύες γυμνάζει η άσκηση «κάθισμα-ορθοστάτηση»

Η άσκηση από καθιστή σε όρθια θέση συνδυάζει την έκταση των γονάτων και των ισχίων — δύο κινήσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. «Οι τετρακέφαλοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην έκταση των γονάτων, ενώ ο μέγιστος γλουτιαίος συμβάλλει σημαντικά στην έκταση των ισχίων καθώς το άτομο σηκώνεται. Οι οπίσθιοι μηριαίοι, οι προσαγωγείς, οι μύες της γάμπας, καθώς και οι μύες που σταθεροποιούν το ισχίο και την ποδοκνημική άρθρωση, συμβάλλουν επίσης στον έλεγχο της κίνησης», εξηγεί η personal trainer Margarita Severnaia, πιστοποιημένη από το ACE, και ειδικός σε θέματα φυσικής κατάστασης.

Επίσης, η άσκηση αυτή θέλει σωστή τοποθέτηση των πελμάτων στο έδαφος, έλεγχο των γονάτων, κίνηση του σώματος μέσω των ισχίων, διατήρηση του κορμού και της λεκάνης σε σταθερή θέση, και συντονισμό όλων αυτών των μερών για να επιτευχθεί η κατακόρυφη κίνηση, υπερνικώντας τη βαρύτητα.

«Η συγκεκριμένη άσκηση έχει άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα. Το να σηκώνεται κανείς από μια καρέκλα είναι το πιο προφανές παράδειγμα, αλλά παρόμοια δύναμη έκτασης στα ισχία και τα γόνατα απαιτείται επίσης όταν ανεβαίνετε σκάλες, όταν σηκώνεστε από μια χαμηλή επιφάνεια ή όταν στηρίζετε επανειλημμένα το σώμα σας κατά το περπάτημα», επισημαίνει η Severnaia. «Όσο πιο δυνατοί γίνονται αυτοί οι μύες, τόσο μικρότερη προσπάθεια απαιτείται για την εκτέλεση πολλών καθημερινών δραστηριοτήτων», ξεκαθαρίζει. Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, η διατήρηση της μυϊκής δύναμης είναι ζωτικής σημασίας. Το να παραμένει κανείς ανεξάρτητος σημαίνει να μπορεί να εκτελεί τις καθημερινές κινήσεις χωρίς αυτές να φαντάζουν υπερβολικά απαιτητικές.

Πώς να κάνετε την άσκηση «κάθισμα – ορθοστάτηση»

- Ξεκινήστε καθισμένοι στο μπροστινό μέρος μιας σταθερής καρέκλας, με τα πόδια ανοιχτά στο άνοιγμα των γοφών.

- Γείρετε ελαφρώς προς τα εμπρός.

- Πιέστε τις φτέρνες σας στο έδαφος για να σηκωθείτε όρθιοι, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα γόνατα, τα χέρια ή κάποια άλλη στήριξη.

- Μείνετε όρθιοι για λίγο. Με ελεγχόμενη κίνηση, καθίστε αργά και πάλι κάτω.

Δείτε το σχετικό βίντεο που ακολουθεί

{https://www.youtube.com/watch?v=eutszbtbJM8}