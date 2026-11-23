Οι ειδικοί συνιστούν περίπου 7 με 9 ώρες ύπνου για τους ενήλικες, ωστόσο το πρόγραμμα του ύπνου σας μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό.

Όταν μιλάμε για τον ύπνο, είναι εύκολο να κολλήσουμε στους αριθμούς. Άλλωστε, υπάρχουν αμέτρητες συμβουλές για το πόσες ώρες πρέπει να κοιμάστε ώστε να έχετε υγιή καρδιά, να μειώσετε τον κίνδυνο άνοιας ή να επιβραδύνετε τις επιπτώσεις της γήρανσης.

Εντούτοις, η διάρκεια δεν είναι το μόνο που μετράει στον ύπνο.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation: Population Health and Outcomes, το πόσο σταθερό είναι το πρόγραμμα του ύπνου σας φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία για την υγεία της καρδιάς από το πόσες ώρες κοιμάστε.

«Συχνά επικεντρωνόμαστε στο να κοιμόμαστε 7 με 9 ώρες κάθε βράδυ. Όμως, η διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου, δηλαδή το να πηγαίνουμε για ύπνο και να ξυπνάμε τις ίδιες ώρες και να κοιμόμαστε περίπου τον ίδιο αριθμό ωρών κάθε βράδυ, είναι κάτι πρακτικό που μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας και ενδεχομένως να βοηθήσει στην προστασία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Minh Tuan Viet Nguyen, νευροεπιστήμονας στο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης και στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Τι έδειξε η μελέτη για το πρόγραμμα ύπνου

Στη νέα μελέτηο Nguyen και ο Anh Khoa Tran, ερευνητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, ανέλυσαν δεδομένα από συσκευές Fitbit και ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους περισσότερων από 10.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ, με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

Στόχος των ερευνητών ήταν να διαπιστώσουν ποια χαρακτηριστικά του ύπνου συνδέονται πιο στενά με τα καρδιαγγειακά και τα μεταβολικά νοσήματα, εξετάζοντας τις συνήθειες ύπνου σε βάθος αρκετών μηνών.

Το ερώτημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Το 2022, όταν η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) συμπεριέλαβε τον ύπνο στις 8 βασικές συστάσεις της για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, η αξιολόγηση βασιζόταν αποκλειστικά στη διάρκεια του ύπνου.

Έκτοτε, η AHA διευκρίνισε ότι η υγεία του ύπνου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η διευκρίνιση αυτή ήρθε καθώς ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι χαρακτηριστικά όπως η σταθερότητα του προγράμματος ύπνου παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία και ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την καρδιά.

Η νέα μελέτη έρχεται να ενισχύσει αυτή την άποψη.

Οι ερευνητές εξέτασαν διάφορα χαρακτηριστικά του ύπνου που κατέγραψαν οι συσκευές Fitbit των συμμετεχόντων για 6 μήνες. Μεταξύ αυτών ήταν η διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου, το πόσο σταθερό ήταν το πρόγραμμα ύπνου, οι ώρες που κοιμούνταν και ξυπνούσαν, καθώς και οι κύκλοι του ύπνου. Στη συνέχεια, συνέκριναν τα στοιχεία αυτά με τις παθήσεις που διαγνώστηκαν στους συμμετέχοντες κατά την περίοδο παρακολούθησης, η οποία είχε διάμεση διάρκεια 3,7 έτη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση διάρκεια του ύπνου δεν συνδεόταν με στατιστικά σημαντική αύξηση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως το έμφραγμα, η καρδιακή ανεπάρκεια, η μυοκαρδιοπάθεια και το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι ερευνητές εξέτασαν αυτές τις παθήσεις συνολικά, ως μια ενιαία κατηγορία καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Αντίθετα, διαπιστώθηκε συσχέτιση ανάμεσα στον ακανόνιστο ύπνο και τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Συγκεκριμένα, κάθε αύξηση κατά 29 λεπτά στη διακύμανση της διάρκειας του ύπνου από βράδυ σε βράδυ, που αντιστοιχούσε σε μία τυπική απόκλιση, συνδεόταν με 24% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης των παραπάνω καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ανάλογη συσχέτιση παρατηρήθηκε και με άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα ύπνου. Όσο μεγαλύτερες ήταν οι διακυμάνσεις στην ώρα που οι συμμετέχοντες πήγαιναν για ύπνο, στην ώρα που ξυπνούσαν και στη χρονική στιγμή που βρισκόταν στο μέσο του ύπνου τους, τόσο υψηλότερος ήταν ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, κατά περίπου 20% έως 23%.

Οι διακυμάνσεις στη διάρκεια του ύπνου συνδέθηκαν επίσης με 32% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, 16% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης και 20% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Βέβαια, επειδή πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι ο ακανόνιστος ύπνος προκαλεί καρδιαγγειακά προβλήματα. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι υπάρχουν βάσιμοι βιολογικοί λόγοι για τους οποίους η έλλειψη σταθερότητας στον ύπνο θα μπορούσε να επηρεάζει την υγεία.

«Τα ακανόνιστα προγράμματα ύπνου προκαλούν επαναλαμβανόμενες διαταραχές στον συγχρονισμό του κιρκάδιου ρυθμού, κάτι που, όπως έχει διαπιστωθεί σε πειραματικές συνθήκες, αυξάνει την αρτηριακή πίεση και δυσκολεύει τη ρύθμιση της γλυκόζης», έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη τους. «Παράλληλα, ο διαταραγμένος ύπνος επηρεάζει την ισορροπία του αυτόνομου νευρικού συστήματος και τη φλεγμονή».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα δείχνουν ότι, όταν αξιολογείται η καρδιαγγειακή υγεία, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η διάρκεια του ύπνου, αλλά και το πόσο σταθερό είναι το πρόγραμμα ύπνου. Παράλληλα, εκτιμούν ότι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν κατά πόσο η υιοθέτηση ενός πιο σταθερού προγράμματος ύπνου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών και μεταβολικών νοσημάτων.

Μέχρι τότε, πάντως, αξίζει να προσπαθήσετε να κοιμάστε και να ξυπνάτε περίπου τις ίδιες ώρες κάθε μέρα, ακόμη κι αν αυτό δεν είναι πάντα εύκολο λόγω των αλλαγών στο πρόγραμμα τα Σαββατοκύριακα ή της εργασίας σε βάρδιες.

«Αυτό που μπορούν, όμως, να ελέγξουν ορισμένοι άνθρωποι είναι η σταθερότητα του προγράμματός τους, δηλαδή το να πηγαίνουν για ύπνο την ίδια ώρα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και να ξυπνούν την ίδια ώρα κάθε πρωί. Μερικές φορές, η ποιότητα του ύπνου είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε», κατέληξαν οι ερευνητές.