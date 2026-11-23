«Την ίδια ώρα, λείπουν 130 νοσηλευτές για να μπορεί το νοσοκομείο να λειτουργεί με ασφάλεια», είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο « Αττικόν ».

Συνολικά 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στο νοσοκομείο «Αττικόν» τις πρώτες 40 ημέρες του φθινοπώρου, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν» και της ΕΙΝΑΠ, Γιώργος Σιδέρης. Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται 130 επιπλέον νοσηλευτές για την ασφαλή λειτουργία του, ενώ στους εργαζόμενους οφείλονται 68.000 ημέρες κανονικής άδειας και 10.000 ρεπό.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του νοσοκομείου, με τη συμμετοχή εργαζομένων του «Αττικόν» και εκπροσώπων σωματείων και φορέων της Δυτικής Αθήνας. Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επαρκή στελέχωση των κλινικών και μέτρα για τον τερματισμό της νοσηλείας ασθενών σε ράντζα. Παράλληλα, διεκδίκησαν την πλήρη επαναλειτουργία του πρώην Λοιμωδών «Αγία Βαρβάρα» ως δημόσιου γενικού νοσοκομείου και την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας της περιοχής.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων

Κατά την ομιλία του στη συγκέντρωση, ο Γιώργος Σιδέρης ανέφερε:

«Τις πρώτες 40 ημέρες του φθινοπώρου, 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στο ‘Αττικόν’. Την ίδια ώρα, λείπουν 130 νοσηλευτές για να μπορεί το νοσοκομείο να λειτουργεί με ασφάλεια, ενώ στους εργαζόμενους οφείλονται 68.000 ημέρες κανονικής άδειας και 10.000 ρεπό. Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και ανθρώπινα ωράρια. Απαιτούμε να στελεχωθούν όλες οι κλινικές και να λειτουργήσουν όλες οι διαθέσιμες κλίνες. Για να έχουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται, διεκδικούμε την πλήρη επαναλειτουργία του πρώην Λοιμωδών «Αγία Βαρβάρα» ως δημόσιου και δωρεάν γενικού νοσοκομείου και πλήρως στελεχωμένα Κέντρα Υγείας που να λειτουργούν όλο το 24ωρο. Συνεχίζουμε με συμμετοχή στην πανελλαδική πανεργατική απεργία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Καλούμε τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας στο συλλαλητήριο την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, στην πλατεία Δημαρχείου Χαϊδαρίου».

Στη συγκέντρωση χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Δημήτρης Κυπραίος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιστερίου, και ο Βασίλης Παντελάρος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου.

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