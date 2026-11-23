Η μελέτη θα εξετάσει κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς στη διάγνωση ασθενών με καρκίνο του μαστού.

Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ για τον καρκίνο του μαστού δρομολογεί το βρετανικό σύστημα υγείας. Στο πλαίσιο της μελέτης, στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου 700.000 γυναίκες θα εξεταστεί κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, όπως ανακοίνωσε το NHS England. Η μελέτη, με την ονομασία «Edith», θα διεξαχθεί σε 30 κέντρα κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών.

Η διαδικασία επιλογής των πρώτων γυναικών έχει ήδη ξεκινήσει στο Κέιμπριτζ, ενώ χιλιάδες ακόμη γυναίκες αναμένεται να προσκληθούν για συμμετοχή κατά τους επόμενους μήνες. Η μελέτη, προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων λιρών, υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου του Γουόρικ (University of Warwick), του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ (University of Cambridge) και του οργανισμού Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust.

Όπως γράφει ο Independent, «σήμερα, για τον έλεγχο των απεικονιστικών εξετάσεων κάθε ασθενούς απαιτείται η συμμετοχή δύο ειδικών. Η δοκιμή θα εξετάσει αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει έναν ειδικό κατά την αξιολόγηση των ακτινογραφιών, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση χρόνου, και στη μείωση των λιστών αναμονής. Παράλληλα, θα βοηθήσει στον εντοπισμό καρκινικού όγκου, που ενδέχεται να είναι πολύ μικρός, ώστε να μην είναι ορατός ή ψηλαφητός».

Οι ειδικοί τόνισαν ότι «όλες οι κλινικές αποφάσεις» θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του προσωπικού του NHS». Να σημειωθεί ότι στο NHS, περισσότερες από 2 εκατ. γυναίκες υποβάλλονται κάθε χρόνο σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Το πρόγραμμα αφορά γυναίκες ηλικίας 50 έως 71 ετών, οι οποίες καλούνται για μαστογραφία ανά τριετία.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου»

Η Sian Taylor-Phillips, καθηγήτρια στο Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και τη Φροντίδα (National Institute for Health and Care Research) και καθηγήτρια Υγείας του Πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο του Warwick, δήλωσε: «Η τεχνολογία που υποβοηθείται από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να στηρίξει το προσωπικό, επισημαίνοντας σημεία σε μια μαστογραφία όπου ενδέχεται να διαφύγει της προσοχής κάποιος καρκίνος, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου». Η ίδια πρόσθεσε ότι «έχουμε ελέγξει εξονυχιστικά τέσσερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ως προς την ακρίβειά τους και θα τα χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια και διαφάνεια».

Ωστόσο, οι ακτινολόγοι τονίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί «μαγική λύση» για τα τρέχοντα προβλήματα. Ο Δρ Stephen Harden, πρόεδρος του Βασιλικού Κολεγίου Ακτινολόγων (Royal College of Radiologists), δήλωσε: «Οι μαστογραφίες στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου εξετάζονται συνήθως από δύο άρτια εκπαιδευμένους ακτινολόγους. Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να καταδείξει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια ως ένα "δεύτερο ζευγάρι μάτια", αυξάνοντας τη δυναμικότητα και βοηθώντας μας να παρέχουμε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη φροντίδα. Στο μεταξύ, οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες περιόδους αναμονής, γεμάτες αγωνία, για τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, εξαιτίας της οξείας έλλειψης ακτινολόγων.

Η έρευνά μας έδειξε ότι περισσότερο από το ένα πέμπτο του δυναμικού των ακτινολόγων που ειδικεύονται στον μαστό αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί έως το 2030, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο μόλις κατά 2%.

Η συγκεκριμένη δοκιμή έχει πραγματικά τη δυνατότητα να εξοικονομήσει χρόνο για τους ακτινολόγους, αλλά δεν πρόκειται για μια άμεση λύση στο επείγον ζήτημα της ανάγκης για περισσότερους ακτινολόγους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς θα λαμβάνουν έγκαιρα απαντήσεις σχετικά με την υγεία τους».