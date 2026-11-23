Το ταχίνι παρασκευάζεται από καβουρδισμένους και αλεσμένους σπόρους σουσαμιού και ξεχωρίζει για την απαλή, ξηροκαρπάτη γεύση του. Είναι ιδιαίτερα γνωστό ως βασικό συστατικό του χούμους, ωστόσο χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές κουζίνες του κόσμου, κυρίως στη μεσογειακή και την ασιατική.

Πέρα από τη γαστρονομική του αξία, το ταχίνι αποτελεί μια τροφή με σημαντικά θρεπτικά συστατικά, καθώς περιέχει καλά λιπαρά, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικές ενώσεις. Η τακτική ένταξή του σε μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να συμβάλει με διάφορους τρόπους στην υποστήριξη της υγείας σας. Ας δούμε 9 οφέλη του που αξίζει να γνωρίζετε.

1. Είναι ιδιαίτερα θρεπτικό

Το ταχίνι είναι πλούσιο σε καλά λιπαρά, βιταμίνες και μέταλλα. Μάλιστα, μόλις μία κουταλιά της σούπας (15 γραμμάρια) μπορεί να σας προσφέρει περισσότερο από το 10% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης για ορισμένα θρεπτικά συστατικά.

Συγκεκριμένα, μία κουταλιά της σούπας ταχίνι περιέχει περίπου:

Θερμίδες: 90

Πρωτεΐνη: 3 γραμμάρια

Λιπαρά: 8 γραμμάρια

Υδατάνθρακες: 3 γραμμάρια

Φυτικές ίνες: 1 γραμμάριο

Θειαμίνη (βιταμίνη Β1): 13% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης

Βιταμίνη Β6: 11%

Φώσφορο: 11%

Μαγγάνιο: 11%

Αποτελεί εξαιρετική πηγή φωσφόρου και μαγγανίου, δύο μετάλλων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας των οστών. Παράλληλα, περιέχει θειαμίνη και βιταμίνη Β6, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό.

Επιπλέον, περίπου το 50% των λιπαρών του προέρχεται από μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα συγκεκριμένα λιπαρά διαθέτουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και έχουν συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων.

2. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά

Το ταχίνι περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες που ονομάζονται λιγνάνες και συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Με αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται να συμβάλλουν και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων ασθενειών.

Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθείς ενώσεις, οι οποίες, όταν συσσωρεύονται σε υψηλά επίπεδα στον οργανισμό, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στους ιστούς. Η αυξημένη παρουσία τους έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σεσαμίνη, μία λιγνάνη που βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση στο σουσάμι και το ταχίνι.

Σύμφωνα με ορισμένες εργαστηριακές μελέτες και μελέτες σε ζώα, η συγκεκριμένη ουσία παρουσιάζει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, ενώ ενδέχεται να συμβάλλει τόσο στην προστασία του ήπατος από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών όσο και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους για να επιβεβαιωθούν αυτές οι επιδράσεις.

3. Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων ασθενειών

Η κατανάλωση σουσαμιού ενδέχεται να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2 και οι καρδιαγγειακές νόσοι. Παράλληλα, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση ορισμένων παραγόντων κινδύνου για την καρδιακή υγεία, όπως τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων.

Σε μία μελέτη στην οποία συμμετείχαν 50 άτομα με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλωναν καθημερινά 3 κουταλιές της σούπας (40 γραμμάρια) σουσάμι παρουσίασαν σημαντική μείωση των επιπέδων χοληστερόλης σε σύγκριση με την ομάδα που λάμβανε εικονικό σκεύασμα.

Αντίστοιχα, σε μία άλλη μελέτη διάρκειας έξι εβδομάδων, στην οποία συμμετείχαν 41 άτομα με διαβήτη τύπου 2, όσοι αντικατέστησαν μέρος του πρωινού τους με 2 κουταλιές της σούπας (28 γραμμάρια) ταχίνι εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Επιπλέον, η διατροφή που είναι πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Συνεπώς, το ταχίνι μπορεί να αποτελέσει μια θρεπτική επιλογή στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

4. Μπορεί να παρουσιάζει αντιβακτηριακή δράση

Το ταχίνι και οι σπόροι σουσαμιού ενδέχεται να διαθέτουν αντιβακτηριακές ιδιότητες, χάρη στα ισχυρά αντιοξειδωτικά που περιέχουν.

Μάλιστα, σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, το σησαμέλαιο χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως σπιτική θεραπεία για πληγές στα πόδια που σχετίζονται με τον διαβήτη. Σε μία μελέτη που εξέτασε την αντιβακτηριακή δράση εκχυλίσματος σουσαμιού, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ήταν αποτελεσματικό απέναντι στο 77% των δειγμάτων βακτηρίων που παρουσίαζαν ανθεκτικότητα στα φάρμακα.

Επιπλέον, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε αρουραίους, παρατηρήθηκε ότι το σησαμέλαιο συνέβαλε στην επούλωση πληγών. Οι ερευνητές απέδωσαν την επίδραση αυτή στα λιπαρά οξέα και στα αντιοξειδωτικά που περιέχει.

Ωστόσο, πρόκειται για έναν τομέα που εξακολουθεί να μελετάται και απαιτούνται περισσότερες έρευνες σε ανθρώπους, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα συγκεκριμένα οφέλη.

5. Περιέχει αντιφλεγμονώδεις ενώσεις

Ορισμένες από τις ενώσεις που περιέχει το ταχίνι διαθέτουν σημαντικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Παρότι η βραχυπρόθεσμη φλεγμονή αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σε τραυματισμούς ή λοιμώξεις, η χρόνια φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία.

Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι η σεσαμίνη και άλλα αντιοξειδωτικά του σουσαμιού ενδέχεται να συμβάλλουν στην ανακούφιση από τη φλεγμονή και τον πόνο που σχετίζονται με τραυματισμούς, πνευμονικές παθήσεις και ρευματοειδή αρθρίτιδα. Παράλληλα, η σεσαμίνη έχει μελετηθεί ως πιθανή ουσία για την αντιμετώπιση του άσθματος, μιας πάθησης που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των αεραγωγών.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε ζώα και έχουν χρησιμοποιήσει συμπυκνωμένα αντιοξειδωτικά εκχυλίσματα σουσαμιού και όχι το ίδιο το ταχίνι. Επομένως, απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους για να κατανοήσουμε πλήρως την επίδρασή του στη φλεγμονή.

6. Μπορεί να ενισχύσει την υγεία του νευρικού συστήματος

Το ταχίνι περιέχει ενώσεις που ενδέχεται να συμβάλλουν στην προστασία του εγκεφάλου και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η άνοια.

Σε εργαστηριακές μελέτες, συστατικά του σουσαμιού φάνηκε να προστατεύουν τα ανθρώπινα εγκεφαλικά και νευρικά κύτταρα από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Μάλιστα, ορισμένα αντιοξειδωτικά του σουσαμιού μπορούν να διαπεράσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν από την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο και να επιδράσουν άμεσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Επιπλέον, μελέτη σε ζώα έδειξε ότι τα αντιοξειδωτικά του σουσαμιού ενδέχεται να συμβάλλουν στην πρόληψη του σχηματισμού πλακών β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό εύρημα της νόσου Αλτσχάιμερ.

Σε άλλη έρευνα σε αρουραίους, παρατηρήθηκε ότι τα συγκεκριμένα αντιοξειδωτικά μείωσαν τις επιβλαβείς επιδράσεις της τοξικότητας από αλουμίνιο στον εγκέφαλο.

Παρότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, πρόκειται για πρώιμες έρευνες που αφορούν μεμονωμένα αντιοξειδωτικά του σουσαμιού και όχι την κατανάλωση ολόκληρων σπόρων ή ταχινιού. Συνεπώς, απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

7. Ενδέχεται να έχει αντικαρκινική δράση

Οι σπόροι σουσαμιού μελετώνται επίσης για την πιθανή αντικαρκινική τους δράση, καθώς περιέχουν αντιοξειδωτικές ενώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα.

Ορισμένες εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι τα αντιοξειδωτικά του σουσαμιού ενδέχεται να ενισχύουν τον θάνατο καρκινικών κυττάρων που σχετίζονται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, των πνευμόνων, του ήπατος και του μαστού. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη σεσαμίνη και τη σεσαμόλη, δύο από τα σημαντικότερα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στους σπόρους σουσαμιού και έχουν μελετηθεί εκτενώς για τις πιθανές αντικαρκινικές τους ιδιότητες.

Οι συγκεκριμένες ενώσεις ενδέχεται να συμβάλλουν στην καταστροφή καρκινικών κυττάρων και στην επιβράδυνση της ανάπτυξης όγκων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι μπορούν να προστατεύσουν τον οργανισμό από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών, μειώνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Παρότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μελετών και των ερευνών σε ζώα είναι ενθαρρυντικά, απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους για να επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες επιδράσεις.

8. Συμβάλλει στην προστασία του ήπατος και των νεφρών

Το ταχίνι περιέχει ενώσεις που ενδέχεται να συμβάλλουν στην προστασία του ήπατος και των νεφρών από διάφορες βλάβες. Τα δύο αυτά όργανα επιτελούν εξαιρετικά σημαντικές λειτουργίες, καθώς είναι υπεύθυνα για την απομάκρυνση των τοξινών και των άχρηστων ουσιών από τον οργανισμό.

Σε μία μελέτη με τη συμμετοχή 46 ατόμων με διαβήτη τύπου 2, διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλωναν σησαμέλαιο για 90 ημέρες παρουσίασαν βελτίωση στη λειτουργία των νεφρών και του ήπατος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Επιπλέον, εργαστηριακή μελέτη έδειξε ότι εκχύλισμα σουσαμιού προστάτευσε ηπατικά κύτταρα αρουραίων από το βανάδιο, ένα τοξικό μέταλλο.

Αντίστοιχα, έρευνες σε τρωκτικά έδειξαν ότι η κατανάλωση σουσαμιού μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας, ενισχύοντας την καύση λίπους και περιορίζοντας την παραγωγή του στο ήπαρ. Με αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται να μειώνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης λιπώδους νόσου του ήπατος.

Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ταχίνι περιέχει μικρότερες ποσότητες αυτών των ευεργετικών ενώσεων σε σύγκριση με τα εκχυλίσματα και τα έλαια σουσαμιού που χρησιμοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες μελέτες. Επομένως, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα οφέλη του.

9. Εντάσσεται εύκολα στην καθημερινή μας διατροφή!

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του ταχινιού είναι ότι μπορείτε να το εντάξετε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στο καθημερινό σας διατροφολόγιο. Θα το βρείτε στα περισσότερα σούπερ μάρκετ, ενώ μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τόσο σε γλυκές όσο και σε αλμυρές παρασκευές.

Είναι γνωστό ως βασικό συστατικό του χούμους, αλλά αποτελεί εξαιρετική επιλογή και ως άλειμμα ή ντιπ για πίτες, ψωμί, κρέας και λαχανικά. Μπορείτε επίσης να το προσθέσετε σε σάλτσες, ντρέσινγκ για σαλάτες και αρτοσκευάσματα, χαρίζοντάς τους πλούσια γεύση και κρεμώδη υφή.

Πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτικό ταχίνι

Η παρασκευή του είναι ιδιαίτερα απλή και απαιτεί μόλις δύο υλικά.

Υλικά

2 φλιτζάνια (284 γραμμάρια) αποφλοιωμένους σπόρους σουσαμιού.

1-2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή άλλο λάδι με ήπια γεύση, όπως το λάδι αβοκάντο.

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο, αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι, καβουρδίστε το σουσάμι σε μέτρια φωτιά μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και να αναδύσει το χαρακτηριστικό του άρωμα. Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήστε το να κρυώσει.

Μεταφέρετε τους σπόρους σε ένα πολυμηχάνημα και αλέστε τους. Προσθέστε σταδιακά το λάδι, μέχρι να αποκτήσετε την υφή που επιθυμείτε.

Το σπιτικό ταχίνι μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για έως και έναν μήνα, σύμφωνα με τις συνήθεις συστάσεις συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, είναι πιθανό τα φυσικά έλαια του σουσαμιού να διαχωριστούν από την πάστα. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε, καθώς αρκεί να ανακατέψετε καλά το μείγμα πριν από τη χρήση.

Μπορείτε, επίσης, να παρασκευάσετε ταχίνι χωρίς προηγούμενο καβούρδισμα των σπόρων, παραλείποντας απλώς το πρώτο βήμα της συνταγής. Ωστόσο, ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι το καβούρδισμα του σουσαμιού ενδέχεται να ενισχύει τη διατροφική του αξία.