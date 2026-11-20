Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη - εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη - κήρυξε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου την έναρξη των εργασιών του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου GeNeDis 2026 (Genomics, Neuroscience, Therapy and Data Innovation).

Κατά την ομιλία της, η κυρία Αγαπηδάκη εστίασε στη δημιουργία του Πρότυπου Κέντρου Αριστείας για την Άνοια στη Δυτική Αθήνα, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της επένδυσης στην επιστημονική έρευνα και στις καινοτόμες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τα συναφή νοσήματα. Όπως τόνισε, η αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη φροντίδα των ασθενών, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία της ότι τα επόμενα χρόνια οι Έλληνες ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε προηγμένα διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαλεία, μέσα από τη στενή συνεργασία Πολιτείας και επιστημονικής κοινότητας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας υπογράμμισε την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα γεφυρώνει τη βασική με τη μεταφραστική έρευνα, μετατρέποντας τα θεωρητικά μοντέλα και τους αλγορίθμους σε απτές λύσεις για την καθημερινή κλινική πράξη και τη χάραξη πολιτικών υγείας. Επιπλέον, επισήμανε ότι οι σύγχρονες υγειονομικές ανάγκες επιβάλλουν, την έγκαιρη ανίχνευση των νευρολογικών νοσημάτων και την ενίσχυση της πρόληψης, ιδίως σε μια περίοδο έντονης δημογραφικής γήρανσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αναφερόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις της δημόσιας υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη στάθηκε στη διπλή απειλή των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων, η οποία επιδεινώνεται λόγω της κλιματικής κρίσης. Τόνισε δε την ανάγκη για ενιαίες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα μειώνουν τις ανισότητες στην υγεία τόσο μεταξύ των κρατών-μελών όσο και στο εσωτερικό τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των νευροεπιστημών επηρεάζουν συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μαθαίνουν, εργάζονται και αναζητούν υπηρεσίες υγείας, καθιστώντας αναγκαία την ενσωμάτωση της νέας γνώσης στην εκπαίδευση και την καθημερινότητα.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας συνεχάρη τους διοργανωτές και την επιστημονική κοινότητα για το έργο τους, επιβεβαιώνοντας ότι κοινός στόχος παραμένει η ουσιαστική βελτίωση της υγείας των πολιτών και η αξιοποίηση της επιστημονικής προόδου προς όφελος κάθε ασθενούς.