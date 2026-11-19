Τα συμπτώματα που συνοδεύουν τον πόνο στο λαιμό συχνά βοηθούν να εντοπιστεί η αιτία του.

Ο πόνος στον λαιμό είναι ένα συχνό σύμπτωμα που μπορεί να κάνει το φαγητό και την κατανάλωση υγρών δυσάρεστα. Όταν εμφανίζεται ή γίνεται πιο έντονος την ώρα που καταπίνετε, τα υπόλοιπα συμπτώματα μπορούν να δώσουν χρήσιμες ενδείξεις για την αιτία του.

Ο πόνος κατά την κατάποση, που ονομάζεται οδυνοφαγία, μπορεί να σχετίζεται με λοιμώξεις όπως η φαρυγγίτιδα και η αμυγδαλίτιδα, αλλά και με ερεθισμό, τραυματισμό ή φλεγμονή του οισοφάγου. Ανάλογα με την αιτία, μπορεί να τον αισθάνεστε στη μία πλευρά του λαιμού ή χαμηλότερα, πίσω από το στέρνο.

Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα

Οι λοιμώξεις του λαιμού είναι από τις συχνότερες αιτίες πόνου στην κατάποση. Σε αυτές περιλαμβάνεται η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, η οποία προκαλείται από το βακτήριο του στρεπτόκοκκου.

Εάν έχετε στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, μπορεί επίσης να παρατηρήσετε:

• Πρησμένους λεμφαδένες στη μία ή και στις δύο πλευρές του λαιμού, που πονούν όταν τους αγγίζετε.

• Πυρετό.

• Μικρά κόκκινα στίγματα στον ουρανίσκο (πετέχειες).

• Πονόλαιμο που εμφανίζεται απότομα και μπορεί να συνοδεύεται από κοκκίνισμα στον λαιμό.

• Κόκκινες και πρησμένες αμυγδαλές.

• Λευκά σημάδια ή γραμμές πύου στις αμυγδαλές.

Αμυγδαλίτιδα

Η αμυγδαλίτιδα είναι λοίμωξη που προκαλεί φλεγμονή στις αμυγδαλές, τους δύο σχηματισμούς λεμφικού ιστού που βρίσκονται στο πίσω μέρος του λαιμού. Είναι μια συχνή αιτία πόνου στην κατάποση.

Οι λοιμώξεις που προκαλούν αμυγδαλίτιδα είναι μεταδοτικές. Μπορεί να οφείλονται σε ιούς ή βακτήρια, όπως ο στρεπτόκοκκος που προκαλεί τη στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα.

Εάν ο πόνος στην κατάποση οφείλεται σε αμυγδαλίτιδα, μπορεί επίσης να έχετε:

• Κακοσμία του στόματος.

• Αφυδάτωση.

• Πυρετό.

• Δυσκολία στην κατάποση, η οποία ονομάζεται δυσφαγία.

• Πονόλαιμο.

• Πόνο στους λεμφαδένες του λαιμού όταν τους αγγίζετε.

• Αναπνοή από το στόμα ή ροχαλητό.

• Κόπωση και αδιαθεσία.

• Λευκές πλάκες πύου στις αμυγδαλές.

• Κοκκίνισμα στις αμυγδαλές.

Επιγλωττίτιδα

Η επιγλωττίτιδα είναι μια λοίμωξη που προκαλεί φλεγμονή στην επιγλωττίδα. Πρόκειται για το τμήμα του λαιμού που κλείνει την είσοδο της τραχείας όταν καταπίνετε, ώστε να μην περνά τροφή στον αεραγωγό.

Εκτός από τον πόνο στην κατάποση, τα συνηθισμένα συμπτώματα της επιγλωττίτιδας περιλαμβάνουν:

• Δυσκολία στην κατάποση.

• Πυρετό.

• Σιελόρροια.

• Ανάγκη να κάθεστε με τον κορμό όρθιο, επειδή σε αυτή τη θέση αναπνέετε πιο εύκολα.

• Πνιχτή φωνή.

• Ξαφνικό πονόλαιμο.

• Δυσκολία στην αναπνοή.

• Έναν έντονο, οξύ ήχο κατά την αναπνοή, που ονομάζεται συριγμός.

Μυκητίαση

Οι μυκητιάσεις στο στόμα, στον λαιμό ή στον οισοφάγο μπορούν επίσης να προκαλέσουν ενόχληση στην κατάποση. Η μυκητίαση του στόματος είναι γνωστή και ως στοματική καντιντίαση.

Οι ζυμομύκητες είναι ένα είδος μυκήτων που μπορεί να πολλαπλασιαστεί υπερβολικά όταν οι συνθήκες στον οργανισμό ευνοούν την ανάπτυξή τους. Συχνή αιτία αυτών των λοιμώξεων είναι ο μύκητας Candida.

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσετε είναι:

• Απώλεια της γεύσης.

• Λευκές πλάκες στο εσωτερικό των μάγουλων, στη γλώσσα, στον ουρανίσκο και στον λαιμό.

• Κοκκίνισμα ή πόνος.

• Αίσθηση σαν να έχετε βαμβάκι στο στόμα.

• Σκασίματα και κοκκίνισμα στις γωνίες των χειλιών.

Οισοφαγίτιδα

Ο οισοφάγος είναι ο σωλήνας που μεταφέρει τις τροφές και τα υγρά από το στόμα στο στομάχι. Όταν παρουσιάζει φλεγμονή, η κατάσταση ονομάζεται οισοφαγίτιδα.

Η συχνότερη αιτία είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, κατά την οποία μέρος του όξινου περιεχομένου του στομάχου ανεβαίνει προς τον οισοφάγο. Οισοφαγίτιδα μπορούν επίσης να προκαλέσουν ορισμένα φάρμακα και αλλεργικές αντιδράσεις.

Εκτός από τον πόνο στην κατάποση, μπορεί να εμφανίσετε:

• Πόνο στο στήθος.

• Καούρα.

• Δυσκολία στην κατάποση.

• Αιμορραγία, η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή από την παρουσία αίματος στον εμετό ή από το σκούρο χρώμα των κοπράνων.

Τραυματισμός στον λαιμό

Ένας τραυματισμός στον λαιμό μπορεί επίσης να προκαλέσει πόνο στην κατάποση, αν και είναι λιγότερο συχνή αιτία.

Αν φάτε ή πιείτε κάτι πολύ ζεστό, μπορεί να προκληθεί έγκαυμα στο εσωτερικό του λαιμού ή στον οισοφάγο. Αντίστοιχα, ένα κράκερ ή ένα πατατάκι με αιχμηρή άκρη μπορεί να γδάρει ή να προκαλέσει ένα μικρό κόψιμο στο πίσω μέρος του λαιμού.

Ανάλογα με το σημείο και την έκταση του τραυματισμού, μπορεί να πονάτε μόνο στη μία πλευρά του λαιμού ή πιο χαμηλά, στον οισοφάγο.

Πότε πρέπει να πάτε στον γιατρό

Εάν ο πόνος στην κατάποση δεν υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες, επιδεινώνεται ή επανέρχεται συχνά, καλό είναι να συμβουλευτείτε γιατρό. Ιατρική εξέταση χρειάζεται επίσης εάν δυσκολεύεστε να καταπιείτε ή χάνετε βάρος χωρίς να το επιδιώκετε.

Ζητήστε ιατρική εκτίμηση την ίδια ημέρα εάν ο πόνος σάς δυσκολεύει να φάτε ή να πιείτε, έχετε υψηλό πυρετό ή εμφανίζετε σημάδια αφυδάτωσης, όπως λιγότερα ούρα ή ούρα με πολύ σκούρο χρώμα.

Απευθυνθείτε αμέσως στα επείγοντα εάν:

• Δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε ή ακούγεται ένας έντονος, οξύς ήχος όταν αναπνέετε.

• Δεν μπορείτε να καταπιείτε ούτε το σάλιο σας, με αποτέλεσμα να τρέχει από το στόμα.

• Ο πόνος είναι έντονος και επιδεινώνεται γρήγορα, ιδιαίτερα εάν συνοδεύεται από πρήξιμο στο στόμα ή στον λαιμό, δυσκολία στην ομιλία ή δυσκολία να ανοίξετε το στόμα σας.

• Αισθάνεστε ότι έχει σφηνώσει τροφή στον λαιμό ή στο στήθος και δεν μπορείτε να καταπιείτε.

Πώς θεραπεύεται ο πόνος στο λαιμό

Η θεραπεία εξαρτάται συνήθως από την αιτία του πόνου.

Για παράδειγμα, ορισμένες λοιμώξεις αντιμετωπίζονται με φάρμακα. Για τις μυκητιάσεις χορηγούνται συνήθως αντιμυκητιασικά, ενώ για τις βακτηριακές λοιμώξεις, όπως η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, χορηγούνται αντιβιοτικά.

Εάν εμφανίζετε συχνά αμυγδαλίτιδα ή η φαρμακευτική αγωγή δεν αποδίδει, ο γιατρός μπορεί να προτείνει την αφαίρεση των αμυγδαλών. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται αμυγδαλεκτομή.

Τρόποι ανακούφισης στο σπίτι

Για να ανακουφιστείτε προσωρινά από τον πόνο στην κατάποση, μπορείτε να δοκιμάσετε τα παρακάτω:

• Αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη μπορούν να μειώσουν το πρήξιμο και τη φλεγμονή στο στόμα, στον λαιμό και στον οισοφάγο, ώστε να καταπίνετε πιο εύκολα και με λιγότερο πόνο.

• Αντιόξινα. Τα αντιόξινα που διατίθενται χωρίς συνταγή μπορούν να μειώσουν τον πόνο που οφείλεται στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

• Γαργάρες με αλατόνερο. Το αλατόνερο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και του πόνου κατά την κατάποση. Διαλύστε ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε περίπου 240 ml χλιαρού νερού και κάντε γαργάρες αρκετές φορές την ημέρα.

• Χλιαρά ροφήματα σε μικρές γουλιές. Ένα χλιαρό ρόφημα, όπως ένα αφέψημα βοτάνων, μπορεί να καταπραΰνει τον πόνο. Προσέξτε να μην είναι πολύ ζεστό, καθώς μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στον λαιμό.

• Ζεστό ντους. Οι υδρατμοί από ένα ζεστό ντους μπορεί να βοηθήσουν στην ανακούφιση της φλεγμονής που προκαλεί πόνο στην κατάποση.

• Αποφυγή αλκοόλ και καπνίσματος. Το αλκοόλ και οι ουσίες του καπνού μπορούν να ερεθίσουν τους μαλακούς ιστούς στο στόμα, στον λαιμό και στον οισοφάγο.