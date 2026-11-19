Κάθε χρόνο, από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Χρήση των Αντιβιοτικών .

Με το μήνυμα «Φροντίστε τα παιδιά σας – χρησιμοποιήστε με σύνεση τα αντιβιοτικά» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου η Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Χρήση των Αντιβιοτικών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ECDC παρά την καταγραφή ορισμένων θετικών εξελίξεων ως προς τη μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών, η Ευρώπη δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για το 2030, σημειώνει ο ΕΟΦ σε σχετική ανακοίνωση.

«Για το λόγο αυτό το ECDC ενθαρρύνει τις χώρες να ενισχύσουν τον εθνικό συντονισμό με σκοπό την πρόληψη ανάπτυξης και εξάπλωσης ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροοργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των γονιών παιδιών προσχολικής ηλικίας, τα οποία εκτίθενται συχνά στα αντιβιοτικά παρόλο που πολλές κοινές παιδικές λοιμώξεις δεν τα απαιτούν», σημειώνει ο ΕΟΦ, προσθέτοντας ότι «η υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών, η οποία προϋποθέτει τη λήψη τους κατόπιν συνταγογράφησης και με πιστή τήρηση της συνιστώμενης δοσολογίας και διάρκειας αγωγής, είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της ανάπτυξης ανθεκτικών μικροβίων».

Συμβουλές από τον ΕΟΦ για να αποφύγουμε την κακή χρήση των αντιβιοτικών

- Αντιμετωπίζουμε τις ιώσεις χωρίς αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά δεν ασκούν καμία απολύτως επίδραση στους ιούς. Είναι αποτελεσματικά μόνο στις λοιμώξεις που προκαλούνται από μικρόβια. Τους χειμερινούς μήνες πάνω από το 90% των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού σε ενήλικες και παιδιά, προκαλούνται από ιούς (πχ. κοινό κρυολόγημα – συνάχι, φαρυγγίτιδα) και η χρήση των αντιβιοτικών για τη θεραπεία τους είναι άσκοπη και επικίνδυνη. Το ίδιο ισχύει και για τις γαστρεντερίτιδες κυρίως το καλοκαίρι, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό τους προκαλείται επίσης από ιούς.

Το συνάχι είναι απόδειξη ότι δεν χρειαζόμαστε αντιβιοτικά, αφού προκαλείται από ιούς! Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις ιώσεις όπως το κρυολόγημα, το βήχα και τον πονόλαιμο είναι η ξεκούραση, η λήψη άφθονων υγρών και η προσεκτική χρήση αντιπυρετικών, αναλγητικών και αποσυμφορητικών φαρμάκων.

- Εφαρμόζουμε την ταχεία εξέταση του Στρεπ-τεστ στην οξεία φαρυγγοαμυγδαλίτιδα

Tο μεγαλύτερο ποσοστό άσκοπης κατανάλωσης αντιβιοτικών αφορά στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού παιδιών και ενηλίκων και ιδιαίτερα την οξεία φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, η οποία προκαλείται κυρίως από ιούς. Ο γιατρός σας μπορεί να κάνει ο ίδιος το Στρεπ-τεστ για να διαπιστώσει εάν το αίτιο είναι στρεπτόκοκκος ή ιός, ώστε να αποφύγει την άσκοπη συνταγογράφηση αντιβιοτικών.

- Δεν αγοράζουμε αντιβιοτικά χωρίς να τα έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός μας

Η κλινική εκτίμηση από τον ιατρό του συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της υγείας του ασθενή. Μετά από την κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση, εφόσον χρειάζεται, ο γιατρός σας θα συνταγογραφήσει το κατάλληλο αντιβιοτικό και θα ορίσει τον τρόπο και το χρόνο θεραπείας. Δεν αγοράζουμε αντιβιοτικά μόνοι μας από το φαρμακείο ούτε κρατάμε απόθεμα στο σπίτι για «ώρα ανάγκης». Δεν συμβουλευόμαστε τους φίλους μας ή το διαδίκτυο. Δεν συστήνουμε αντιβιοτικά σε άλλους.

- Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του γιατρού μας

Το αντιβιοτικό σώζει, αλλά είναι και φάρμακο που μπορεί να έχει παρενέργειες που βλάπτουν τον ανθρώπινο οργανισμό! Γι’ αυτό: Λαμβάνουμε τη δοσολογία που πρέπει και για το σωστό χρονικό διάστημα. Δεν διακόπτουμε την θεραπεία μας, εκτός και αν υπάρχει σοβαρός ιατρικός λόγος (πχ. παρενέργεια). Ενημερώνουμε τον γιατρό μας για οποιαδήποτε παρενέργεια παρουσιάσουμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας και υποβάλουμε στον ΕΟΦ την Κίτρινη Κάρτα.

- Δεν ξεχνάμε την Πρόληψη: Προλαβαίνουμε τις λοιμώξεις αντί να τις θεραπεύουμε

Εμβολιαζόμαστε και εμβολιάζουμε τα παιδιά μας ακολουθώντας το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και τις οδηγίες του γιατρού μας.

Περισσότερες πληροφορές μπορείτε να βρείτε εδώ.